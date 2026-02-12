Какой праздник 13 февраля 2026 года / © ТСН

13 февраля 2026 года — пятница. 1450-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

13 февраля верующие празднуют День памяти святого преподобного Мартинияна / © pexels.com

Завтра, 13 февраля, верующие празднуют День памяти святого преподобного Мартиниана. Христианский святой, известный как аскет и подвижник. Он жил в IV-V веке и прославился суровой жизнью в молитве и посте. Часто его вспоминают как наставника монашества, обучавшего духовной дисциплине и преданности Богу. Его память почитается в православной церкви, а жизнеописание подчеркивает его терпение, смирение и духовную мудрость.

13 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день радио / © Pixabay

13 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день радио. Этот день посвящен важности радиовещания как средства информации, образования, культуры и взаимопонимания людей. Его цель — напомнить о роли радио в обеспечении свободы слова, доступе к надежной информации и поддержке сообществ во всем мире.

13 февраля Международный день шаурмы / © Pixabay

Также 13 февраля Международный день шаурмы. Оно посвящено одному из самых популярных блюд уличной пищи — шаурме (часто также называют шаверма, денер-кебаб и т.п.), которое имеет ближневосточное происхождение и стало любимым фастфудом во многих странах мира.

13 февраля Международный день любви к себе / © Pixabay

А еще 13 февраля Международный день любви к себе. Празднуется в канун Дня святого Валентина. Его цель — напомнить людям о важности ценить себя, заботиться о собственном теле, эмоциях и психическом здоровье. Этот праздник поощряет самопринятие, развитие внутренней гармонии и уважение своих потребностей, а также учит ставить границы и беречь собственное благосостояние. Оно часто сопровождается небольшими ритуалами: медитациями, записями поблагодарить себя, приятными активностями и маленькими подарками самому себе.

13 февраля празднуют Международный день презерватива / © Pixabay

13 февраля празднуют Международный день презерватива. Праздник призван напомнить, что презерватив — это простое, доступное и эффективное средство защиты, а его использование помогает беречь не только физическое, но и эмоциональное здоровье партнера. Оно часто сопровождается образовательными кампаниями, раздачей бесплатных средств защиты и информационными мероприятиями.

13 февраля День интернет-друзей / © Pixabay

Также 13 февраля День интернет-друзей. Он посвящен людям, с которыми мы поддерживаем дружеские отношения онлайн. Этот праздник напоминает о том, что настоящая дружба может существовать не только в реальной жизни, но и в цифровом пространстве через социальные сети, чаты и форумы.

13 февраля Международный день женской дружбы / © Pixabay

А еще 13 февраля Международный день женской дружбы. В этот день принято показывать благодарность подругам, проводить время вместе, обмениваться подарками или просто приятными словами, напоминая, что дружба делает жизнь более яркой и поддерживает в сложные моменты.

13 февраля празднуют День рождения кинокамеры / © Pixabay

13 февраля празднуют День рождения кинокамеры. Именно в этот день 1895 года братья Огюст и Луи Люмьер получили патент на изобретение — кинокамеру «синематограф», позволяющую фиксировать и демонстрировать движущиеся изображения. Этот аппарат стал ключевым шагом в развитии кинематографа как искусства и технологии, сочетая в себе возможности съемки и проекции, открыв путь к созданию первых фильмов и расцвету мировой киноиндустрии.