Какой праздник 13 июля 2025 года / © ТСН

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13 июля 2025 года — воскресенье. 1236-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 13 июля, верующие празднуют день памяти святого преподобного Стефана Савваита. Стефан Савваит жил в V—VI веках, он был учеником святого Саввы Освященного — известного основателя монастыря Савв в Палестине. Именно Савваит — последователь или ученик святого Саввы, подчеркивающий его связь с этим духовным центром.

Стефан Савваит был игуменом (настоятелем) монастыря Савв, который основал его учитель. Он отличился суровой аскезой, молитвой, разумной мудростью и смирением. Его жизненный путь стал примером подвижничества и верности духовным идеалам.

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Его считают святым непоколебимой верой и беспрекословной преданностью христианскому служению. Святой Стефан Савваит почитается в церковном календаре, и память о нем вдохновляет многих христиан стремиться к духовной чистоте и внутреннему миру.

Стефан Савваит оставил после себя не только пример жизни, но и наставления в духовной науке, хранящиеся в церковных традициях. Его житие вошло в агиографию как важный пример христианской добродетели.

Что нельзя делать 13 июля

Не следует начинать новые дела — это может принести неудачу или трудности.

Нельзя ходить в лес — духи природы или нечистая сила могут быть особенно активны, поэтому лучше не рисковать.

Запрещается делать беспорядок, разбрасывать вещи — беспорядок мог доставить неприятности.

Народные приметы и традиции на 13 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

если на 13 июля ясно и безоблачно — будет хорошая и сухая осень;

роса утром 13 июля — в теплую и безветренную погоду на несколько дней;

13 июля идет дождь — в ближайшие дни возможны дожди или грозы;

ветер дует северный — будет холоднее, южный ветер обещает тепло;

Вечером 13 июля небо краснеет — будет хорошая погода на следующий день.

13 июля идет дождь — в ближайшие дни возможны дожди или грозы. / © unsplash.com

В народе 13 июля носило название Петушиная Ночь. Именно в это время петухи часто начинали громко кукарекать раньше обычного, что считалось приметой начала нового этапа в природе.

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Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 июля

Какие завтра именины: Антон, Гаврило, Степан, Юлиан.

Талисманом человека, рожденного 13 июля, является нефрит. Настоящий камень-оберег, который люди чтили еще с глубокой древности. Из поколения в поколение передавалась вера в его целебную силу, особенно в способность исцелять болезни почек и поддерживать здоровье этого жизненно важного органа.

В этот день родились:

1938 год — Мирослав Скорик, украинский композитор и музыковед, Герой Украины, лауреат Шевченковской премии;

1939 год — Павел Мовчан, украинский писатель, народный депутат Украины;

1940 год — Иван Сокульский, украинский поэт, правозащитник, общественный деятель, член Украинской хельсинкской группы с 1979, один из основателей НРУ и СРП на Днепропетровщине.

Памятные даты 13 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 июля:

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1260 год — У озера Дурбе происходит одно из самых жестоких битв XIII века, в котором армия Тевтонского Ордена терпит сокрушительное поражение от войск жемайтов;

1772 год — Известный британский мореплаватель Джеймс Кук начинает первое в истории кругосветное плавание, совершенное с запада на восток;

1837 год — Королева Виктория совершит торжественный переезд в Букингемский дворец, который с тех пор становится главной резиденцией британских монархов;

1870 год - Князь Отто фон Бисмарк совершает хитрую политическую провокацию, известную как “Эмская депеша”, отправив по Европе телеграмму с искаженным изложением переговоров между прусским королем Вильгельмом I и французским посланником, он спровоцировал Францию объявить войну Пруссии;

1885 год — В Амстердаме открывается Государственный музей;

1897 год — Итальянский изобретатель Гульельмо Маркони получает патент на изобретенную им радиосвязь;

1908 год — В Лондоне стартуют IV Олимпийские игры, которые впервые в истории позволяют участвовать женщинам;

1920 год — Учреждают общество Красного Креста Украины;

1923 год — Британский парламент принимает закон, предложенный леди Астор, запрещающий продажу алкогольных напитков лицам младше 18 лет;

1930 год — В Уругвае начинается первый в мире чемпионат мира по футболу;

1938 год — В Бостоне открывается первый телетеатр;

1939 год — Знаменитый певец Фрэнк Синатра записывает свою первую пластинку с песней “From the Bottom of My Heart”;

1944 год — Успешно завершается крупнейшая воздушно-десантная операция союзных войск — “Оверлорд”;

1947 год — Министры иностранных дел европейских государств в Париже соглашаются поддержать план восстановления Европы, предложенный госсекретарем США Джорджем Маршаллом;

1949 год - Папа Римский Пий XII объявляет, что любой католик, добровольно вступающий в ряды коммунистической партии или поддерживающий ее, будет подвергнут отлучению от церкви;

1951 — В Лондоне королева Елизавета II закладывает первый камень в строительство здания Королевского Национального Театра;

1956 год — В Израиле, в городе Хайфа, закладывают краеугольный камень первого на Ближнем Востоке метрополитена;

1964 год — Китайская Народная Республика официально обвиняет советского лидера Хрущева в отступлении от социалистических принципов и внедрении капиталистических методов управления;

1973 год — Выходит дебютный альбом легендарной рок-группы “Queen”;

1977 год — начинается Огаденская война — конфликт между Эфиопией и Сомали;

1985 год — В Лондоне и Филадельфии одновременно проходят концерты “Live Aid” — масштабное благотворительное событие, организованное Бобом Гелдофом для сбора средств на помощь голодающим в Африке;

1985 год — Украинский спортсмен Сергей Бубка впервые в истории преодолевает отметку 6 метров в прыжках с шестом на соревнованиях в Париже, установив новый мировой рекорд.

Какой завтра праздник в Украине и мире

13 июля в Украине празднуют День рыбака / © unsplash.com

13 июля в Украине празднуют День рыбака. Рыболовство в Украине — это не просто промысел, а часть народной культуры и образ жизни многих регионов, особенно расположенных рядом с большими водоемами, рек, озер и Черного и Азовского морей. Издавна рыбаки снабжали сообщество ценным продуктом, являлись носителями традиционных знаний о природе и водных ресурсах. Официально День рыбака в Украине начали отмечать с 1980-х годов, когда был начат этот профессиональный праздник для работников рыбной отрасли. С того времени оно стало возможностью почтить труд рыбаков, воздать должное их мужеству, терпению и умению.

Также 13 июля Международный день головоломки Идея праздника заключается в популяризации интеллектуального развития, творческого мышления и решения различных загадок и головоломок — это не просто развлечение, но и эффективный способ тренировать мозг, развивать логику, внимательность и память.

А еще 13 июля Международный день горных пород. Идея создания праздника возникла в научной среде, чтобы подчеркнуть важность геологии, геодинамики и горного дела в развитии науки и промышленности. День горных пород призван объединить ученых, студентов, специалистов и всех интересующихся строением Земли, ее историей и ресурсами.

13 июля празднуют Всемирный день года. Рок — музыкальный стиль, возникший в середине ХХ века, соединив элементы блюза, кантри, ритм-энд-блюза и других жанров. Он быстро приобрел популярность благодаря энергии, экспрессии и свободе самовыражения. Рок-музыка стала голосом молодежи, символом бунта и стремления к переменам.

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