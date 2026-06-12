Какой праздник 13 июня 2026 года / © ТСН

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13 июня 2026 года — суббота. 1570 день войны в Украине.

Какой завтра праздник

13 июня верующие празднуют День памяти святых мучеников Акилины и Трифилия / © unsplash.com

Завтра, 13 июня, верующие празднуют День памяти святых мучеников Акилины и Трифилия. Акилина была молодой христианкой, которая отказалась отречься от веры, несмотря на угрозы и пытки. Она осталась непоколебимой в исповедании Христа, за что была казнена. Трифилий был ее духовным наставником и поддерживал его во время испытаний. Он также открыто проповедовал христианство и не отрекся от веры перед правителем, из-за чего потерпел мученическую смерть.

13 июня в Украине празднуют День освобождения Мариуполя от российских оккупантов 2014 года / © КМДА

13 июня в Украине празднуют День освобождения Мариуполя от российских оккупантов 2014 года. Весной 2014 года в Мариуполе действовали вооруженные группировки так называемой ДНР, которые захватили административные здания и частично контролировали город. 13 июня 2014 года на рассвете украинские подразделения — в частности, спецбатальон «Азов», «Днепр-1», Нацгвардия и МВД — провели скорую спецоперацию. Бои продолжались несколько часов, после чего боевиков выбили из ключевых точек, в том числе из штаба в центре города.

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13 июня День работника мебельной промышленности Украины / © pexels.com

Также 13 июня День работника мебельной промышленности Украины. Выпадает на вторую субботу июня. Мебельная промышленность в Украине имеет сильные традиции и современные предприятия сочетают ремесленное мастерство с новыми технологиями, создавая продукцию как для дома, так и для офисов и общественных пространств.

13 июня Всемирный день оздоровления / © pexels.com

А еще 13 июня Всемирный день оздоровления. Выпадает на вторую субботу июня. Цель этого дня — напомнить, что благополучие человека начинается с простых ежедневных привычек: движения, здорового питания, отдыха и психологического баланса. Главный лозунг инициативы: «Один день может изменить всю твою жизнь», то есть даже небольшой шаг в сторону заботы о себе может запустить долговременные положительные изменения.

13 июня празднуют Всемирный день кукол / © pexels.com

13 июня празднуют Всемирный день кукол. Выпадает на вторую субботу июня. Праздник не имеет единственного основателя или официального статуса, но его поддерживают коллекционеры, мастера кукольности и музеи по всему миру. В разных странах в этот день проводятся выставки, ярмарки, мастер-классы по изготовлению кукол, а также благотворительные акции для детей.

13 июня Всемирный день публичного вязания / © pexels.com

Также 13 июня Всемирный день публичного вязания. Выпадает на вторую субботу июня. В этот день люди во всем мире выходят вязать в публичные места: парки, кафе, скверы, набережные, транспортные зоны. Инициатива появилась в 2005 году и быстро стала международным движением.

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13 июня День швейной машинки / © pexels.com

А еще 13 июня День швейной машинки. Этот неофициальный праздник посвящен изобретению, кардинально изменившему легкую промышленность и быт — швейной машинке. Его содержание связано с чествованием истории развития шитья и людей, работающих в этой сфере: портных, дизайнеров, мастеров ателье и производителей текстиля. Швейная машинка как разработка начала активно развиваться в XIX веке. Важный вклад в ее усовершенствование внес Элиас Хоу, получивший патент 1846 года, а впоследствии Айзек Зингер сделал конструкцию более удобной для массового использования.

13 июня празднуют Международный день метания топора / © pexels.com

13 июня празднуют Международный день метания топора. Инициатива связана с развитием организованного спорта метания топора, популяризируемого World Axe Throwing League. Именно это сообщество помогло превратить некогда развлекательную активность в регулируемый спорт с правилами, техникой и лигами.

13 июня Международный день распространения информации об альбинизме / © pexels.com

Также 13 июня Международный день распространения информации об альбинизме. Его провозгласила Организация Объединенных Наций в 2014 году, чтобы привлечь внимание людей с альбинизмом и проблем, с которыми они сталкиваются в мире. Альбинизм — это генетическая особенность, при которой в организме почти или полностью отсутствует меланин (пигмент, отвечающий за цвет кожи, волос и глаз). Люди с альбинизмом часто обладают очень светлой кожей, волосами и повышенной чувствительностью к солнцу.

13 июня Международный день менеджеров общественных ассоциаций / © pexels.com

А еще 13 июня Международный день менеджеров общественных ассоциаций. Это не официально закрепленный праздник на уровне ООН, а скорее профессиональная инициатива, которую отмечают в кругу специалистов общественного сектора и менеджмента ассоциаций в разных странах. Его цель — подчеркнуть роль менеджеров общественных объединений.

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13 июня празднуют День города Севастополя / © КМДА

13 июня празднуют День города Севастополя. Официально датой основания Севастополя считается 14 июня 1783 года, когда по приказу императрицы Екатерины II была заложена база для Черноморского флота на берегу Ахтиарской бухты. Сегодня Севастополь имеет статус города с особым историческим наследием и сильными морскими традициями.

13 июня Всемирный день софтбола / © pexels.com

Также 13 июня Всемирный день софтбола. Софтбол — это разновидность бейсбола с более мягким мячом, меньшей дистанцией между базами и более быстрым темпом игры. Он популярен во многих странах, особенно среди женских и молодежных команд.

13 июня празднуют Всемирный день джина / © pexels.com

13 июня празднуют Всемирный день джина. Выпадает на вторую субботу июня. Праздник появился в 2009 году благодаря энтузиастам индустрии — британскому автору и эксперту Дэвиду Т. Смиту вместе с немецким барменом Йоргом Майером. Сначала это была небольшая инициатива по популяризации культуры джина, но со временем она стала международным событием.

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