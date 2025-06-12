Какой праздник 13 июня 2025 года / © ТСН

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13 июня 2025 года — пятница. 1206-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 13 июня, верующие празднуют день ангела святых мучеников Акилины и Трифилия. Святая Акилина родилась в городе Библиос (современный Ливан). В 12 лет она уже серьезно изучала христианство, хотя к тому времени существовали гонения за верующими.

Акилину схватили и жестоко пытали по приказу правителя Волусияна. Девушка, несмотря на свой юный возраст, осталась непоколебимой в своей вере. Ее даже мучили огнем, а позже нанесли смертельный удар мечом. Согласно церковным преданиям, ее тело похоронил Ангел Господень.

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Святой Трифилий был учеником святителя Спиридона Тримифунтского, впоследствии стал епископом Левкуссии на Кипре. Он получил хорошее образование, был известен как талантливый проповедник и знаток Священного Писания. Выступил на первом Вселенском соборе против арианской ереси. Умер в глубокой старости.

Что нельзя делать 13 июня

Нельзя относиться к природе небрежно — в народе существовало мнение, что это “день трав”, нужно относиться к ним с благодарностью.

Не следует игнорировать сны — если вам приснился ручей, это значит, что вы на пути к очищению.

Запрещается ругаться, злословить — особенно важно не кричать на детей.

Народные приметы и традиции на 13 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

теплый и сухой день до погожих и урожайных лет;

утром низко плывут тучи — ждите дождей;

муравьи активно строят крупные муравейники — лето будет дождливым;

утром много росы — к большому урожаю;

услышать утром ворку голубей — погода будет жаркой и ясной;

сильный ветер — ждите затяжных изменений погоды;

вечером громко квакают лягушки — будет гроза.

13 июня вечером громко квакают лягушки — будет гроза / © unsplash.com

В народе 13 июня называлось Акилина Гречишница. В народе верили, что это самый приятный период, чтобы сеять гречку. Существовала поговорка “На Акилину гречку сей — с медом будешь и с рожью жив”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 июня

Какие завтра именины: Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Александр, Савва, Яков, Антонина, Анна, Александра, Пелагея.

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Талисманом человека, рожденного 13 июня является родонит. Камень как рассветное небо. В древности родонит считали олицетворением женской природы, поэтому его чаще всего носили именно девушки как символ нежности, любви и внутренней красоты.

В этот день родились:

1874 год — Марко Черемшина (настоящее имя — Иван Семанюк), украинский писатель и общественный деятель;

1985 год — Артем Чех, украинский писатель;

1986 год — Сергей Сова, старший солдат Вооруженных Сил Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины.

Памятные даты 13 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 июня:

1589 год — под руководством легендарного мореплавателя и капера Фрэнсиса Дрейка английские пираты совершают дерзкое нападение с моря на португальскую столицу Лиссабон;

1892 год — по улицам Киева проходит первый пассажирский электрический трамвай;

1895 год — на территории Французской республики проходит первая в истории автомобильная гонка;

1919 год — вблизи села Луквица (Прислоп) в Ивано-Франковской области польские военные под руководством коменданта Подвысоцкого без суда и следствия расстреливают государственного секретаря земельных дел ЗУНР Михаила Мартынца и еще десять сотрудников министерства;

1971 год — американское издание “The New York Times” начинает публикацию так называемых “Документов Пентагона” — тайных материалов, раскрывавших настоящие масштабы вмешательства США во Вьетнамскую войну;

1983 год — в США появляется первый серийный мобильный телефон Dynatac 8000x от компании Motorola;

1983 год — космический аппарат Pioneer 10, созданный NASA, пересекает орбиту Нептуна и официально становится первым объектом, изготовленным человечеством, вышедшим за пределы Солнечной системы;

2000 год — Президент Италии Карло Аделио Чампи подписывает указ о помиловании 42-летнего турка Мехмета Али Агджи — нападающего на Папу Римского Иоанна Павла II в 1981 году;

2014 год — украинские силы освобождают город Мариуполь от пророссийских вооруженных формирований, восстановив контроль над важным промышленным и стратегическим центром на Донбассе.

Какой завтра праздник в Украине и мире

13 июня в Украине празднуют День освобождения Мариуполя от российских оккупантов 2014 года / © pixabay.com

13 июня в Украине празднуют День освобождения Мариуполя от российских оккупантов 2014 года. Город Мариуполь в 2014 году оказался в центре боевых действий, когда началась российская агрессия в Донецкой области. Пророссийские сепаратисты, поддерживавшие Россию, пытались установить контроль над стратегически важным портовым городом. Именно в этот день украинские войска провели успешную операцию по освобождению Мариуполя. Эта победа стала важным стратегическим и нравственным прорывом для ВСУ.

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Также 13 июня Международный день топора. Топор является не только орудием труда или оружием, ведь он сыграл ключевую роль в развитии цивилизации. Благодаря топору наши предки смогли рубить деревья, строить жилье и защищаться от врагов. Это символ практичности, силы, изобретательности, трудового мастерства.

А еще 13 июня Всемирный день софтбола. Софтбол представляет собой командный вид спорта, похожий на бейсбол, который имеет свои особенности: другое поле, больший мяч, другие правила подачи. Софтбол сегодня популярен среди разных возрастов и статей, потому что он менее травматичен.

13 июня празднуют Международный день менеджеров общественных ассоциаций. Профессиональный праздник, созданный для признания важной роли менеджеров в развитии гражданского общества, поддержке прав человека, реализации социальных проектов. Менеджеры общественных ассоциаций являются специалистами, координирующими работу неправительственных организаций, волонтерских движений, благотворительных фондов и т.д.

Также 13 июня Международный день распространения информации об альбинизме. Важный гуманитарный праздник, созданный для повышения осведомленности об альбинизме, его проявлениях, о существующих мифах и предубеждениях. Альбинизм — редкое генетическое заболевание, характеризующееся отсутствием или дефицитом меланина. Именно этот пигмент отвечает за придание цвету коже, волосам и глазам.

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