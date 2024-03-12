Какой завтра, 13 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

13 марта 2024 года – среда. 749-й день войны в Украине.

Какой завтра, 13 марта, церковный праздник

13 марта в церковном календаре – день памяти перенесения мощей святителя Никифора. Был сановником во времена правления императрицы Ирины, но решил отказаться от мирской жизни и принял монашество. В 806-м его возвели на патриарший престол. Святитель был поборником иконопочитания, а потому, когда императором стал Лев V Армянин, который был известным борцом против икон, Никифора сослали на остров Прокконис, где он и умер в 828 году.

Что нельзя делать 13 марта

Не стоит в этот день уходить в лес без необходимости.

Запрещено наносить вред животным и растениям.

Нельзя пить алкогольные напитки, злословить.

Народные приметы и традиции на 13 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: березы начали обильно "плакать" соком – ждите дождливого лета;

стоит густой туман – летом будут частые дожди;

солнечно и сухо – будет большой урожай;

ранняя гроза при северном ветре – весна будет холодной.

13 марта березы начали обильно "плакать" соком — ждите дождливого лета / Фото: Pexels

Наши предки верили, что в этот день лучше держаться от леса подальше, ведь уже просыпается медведь, которого считали человеком-оборотнем. Именно поэтому детей, родившихся 13 марта, считали сильными как это могущественное животное. Предки верили, что такие люди прекрасно хранят семейный костер.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 марта

Какие завтра именины: Александр, Терентий, Николай, Михаил, Григорий, Кристина.

Талисманом человека, рожденного 13 марта является оливин. Камень, которого часто называют вечерним изумрудом. Издавна верили, что украшения из оливина помогают вылечить проблемы со слухом и зрением.

В этот день родились:

1852 год — украинская актриса, жена Ивана Карпенко-Карого Тарковская Надежда Карловна;

1884 год — украинский политический деятель, юрист, журналист, член УНДП, 2-й Президент УНР в изгнании Витвицкий Степан Порфирьевич;

1941 год – украинский этнограф, географ Данилюк Архип Григорьевич.

Памятные даты 13 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 марта:

624 год — происходит битва при Бадре, первое крупное сражение Магомета с Курайшитами;

1325 год — традиционная дата основания столицы ацтекской империи Теночтитлан (ныне Мехико);

1519 год — испанский конкистадор Эрнан Кортес высаживается с отрядом солдат в Мексике;

1639 год — колледж в Кембридже (Массачусетс, США) получает название Гарвард в честь своего первого великого спонсора Джона Гарварда;

1781 год — английский астроном Уильям Гершель открывает Уран, седьмую планету Солнечной системы;

1809 год — сэр Джордж Гордон занимает место в британской Палате лордов как лорд Байрон;

1809 год — переворотом в Швеции отстраняют от власти Густава IV Адольфа;

1848 год — восстанием венских студентов начинается революция в Австрийской империи и Немецком союзе;

1888 год — алмазные шахты южноафриканского Кимберли объединяются в компанию De Beers;

1917 год — в Киев из ссылки возвращается Михаил Грушевский;

1917 год — над зданием Центральной Рады принято поднять желто-голубой флаг;

1921 год — Монголия (до того Внешняя Монголия) провозглашает независимость от Китая;

1938 год — происходит аншлюс Австрии по Германии;

1943 год — нацисты ликвидируют Краковское гетто;

1949 год — в Канаде начинает деятельность Украинская Свободная Академия Наук;

1961 год — в Киеве происходит "Куренивская трагедия", когда в результате техногенной катастрофы погибает более 1500 жителей Куреневки, а также пассажиров городского транспорта, попавших в зону бедствия;

1997 год — Украина и НАСА подписывают договор о полете в космос первого украинского космонавта, им становится Леонид Каденюк;

2013 год — действующим Папой Римским становится Франциск (Хорхе Марио Бергольо);

2014 год — в Донецке во время митинга против российской агрессии убивают местного жителя Дмитрия Чернявского;

2022 год — в Херсоне люди выходят на митинги против референдума о создании ХНР.

Погода на 13 марта

Завтра, 13 марта, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове утром солнечно, но во второй половине дня небо затянут тучи и уйдет небольшой дождь, который упадет до вечера. В Харькове облачно ко второй половине дня, утром ночью снег с дождем превратится в снег, но после обеда он прекратится. В Одессе пасмурно, утром и до середины дня небольшой дождь, дальше без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +5 днем и -1 ночью. Во Львове — +9 днем и +2 ночью. В Харькове — +5 днем и -2 ночью. В Одессе — +6 днем и +4 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

13 марта Международный день победы каждой девушки / Фото: pixabay.com

13 марта в Украине и мире празднуют День сертифицированного диетолога-нутрициолога. Ежегодный профессиональный праздник, который выпадает на вторую среду марта. Оно посвящено признанию работы и особому вкладу диетологов и нутрициологов в формировании здорового питания, что помогает улучшить здоровье как отдельных людей, так и целых общин. Сертифицированные диетологи-нутрициологи являются медицинскими работниками, которые проходят обучающую программу в области диетологии и питания.

Также 13 марта Всемирный день осведомленности об эндометриозе. Эндометриоз является гинекологическим заболеванием, во время которого ткани матки (эндометрий) перемещаются в другие органы, что приводит к воспалению. Основные симптомы этого заболевания: постоянная боль в тазу, болезненная овуляция и менструация, слабость, обильные кровотечения и другие. Главной целью этого дня является повышение осведомленности об эндометриозе, ведь, по данным, около 176 млн женщин страдают этим заболеванием, но, к сожалению, к врачу обращаются крайне редко.

А еще 13 марта Международный день победы каждой девушки. Событие, созданное для чествования расширения возможностей и достижений девушек и женщин по всему миру. Главная ее цель состоит в том, чтобы повысить осведомленность о неравенстве и тех вызовах, с которыми часто сталкиваются девушки, признать их устойчивость и потенциал.

13 марта празднуют День Кена. Особый праздник, посвященный кукле Кеннету "Кену" Карсону, являющейся неизменным спутником куклы Барби. Впервые Кена была выпущена в 1971 году и с тех пор он всегда рядом с Барби, поддерживает ее во всех приключениях. Этот день создан не только для того, чтобы почтить игрушку, но и для того, чтобы показать выдающуюся роль Кена в мире Барби, символизирующую крепкую дружбу, любовь и поддержку.