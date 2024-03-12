Какой завтра, 13 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 13 марта, День сертифицированного диетолога-нутрициолога. Верующие чтят память перенесения мощей святителя Никифора. До Нового года осталось 293 дня.
13 марта 2024 года – среда. 749-й день войны в Украине.
Какой завтра, 13 марта, церковный праздник
13 марта в церковном календаре – день памяти перенесения мощей святителя Никифора. Был сановником во времена правления императрицы Ирины, но решил отказаться от мирской жизни и принял монашество. В 806-м его возвели на патриарший престол. Святитель был поборником иконопочитания, а потому, когда императором стал Лев V Армянин, который был известным борцом против икон, Никифора сослали на остров Прокконис, где он и умер в 828 году.
Что нельзя делать 13 марта
- Не стоит в этот день уходить в лес без необходимости.
- Запрещено наносить вред животным и растениям.
- Нельзя пить алкогольные напитки, злословить.
Народные приметы и традиции на 13 марта
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: березы начали обильно "плакать" соком – ждите дождливого лета;
- стоит густой туман – летом будут частые дожди;
- солнечно и сухо – будет большой урожай;
- ранняя гроза при северном ветре – весна будет холодной.
Наши предки верили, что в этот день лучше держаться от леса подальше, ведь уже просыпается медведь, которого считали человеком-оборотнем. Именно поэтому детей, родившихся 13 марта, считали сильными как это могущественное животное. Предки верили, что такие люди прекрасно хранят семейный костер.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 марта
Какие завтра именины: Александр, Терентий, Николай, Михаил, Григорий, Кристина.
Талисманом человека, рожденного 13 марта является оливин. Камень, которого часто называют вечерним изумрудом. Издавна верили, что украшения из оливина помогают вылечить проблемы со слухом и зрением.
В этот день родились:
- 1852 год — украинская актриса, жена Ивана Карпенко-Карого Тарковская Надежда Карловна;
- 1884 год — украинский политический деятель, юрист, журналист, член УНДП, 2-й Президент УНР в изгнании Витвицкий Степан Порфирьевич;
- 1941 год – украинский этнограф, географ Данилюк Архип Григорьевич.
Памятные даты 13 марта
Календарь важных событий в Украине и мире за 13 марта:
- 624 год — происходит битва при Бадре, первое крупное сражение Магомета с Курайшитами;
- 1325 год — традиционная дата основания столицы ацтекской империи Теночтитлан (ныне Мехико);
- 1519 год — испанский конкистадор Эрнан Кортес высаживается с отрядом солдат в Мексике;
- 1639 год — колледж в Кембридже (Массачусетс, США) получает название Гарвард в честь своего первого великого спонсора Джона Гарварда;
- 1781 год — английский астроном Уильям Гершель открывает Уран, седьмую планету Солнечной системы;
- 1809 год — сэр Джордж Гордон занимает место в британской Палате лордов как лорд Байрон;
- 1809 год — переворотом в Швеции отстраняют от власти Густава IV Адольфа;
- 1848 год — восстанием венских студентов начинается революция в Австрийской империи и Немецком союзе;
- 1888 год — алмазные шахты южноафриканского Кимберли объединяются в компанию De Beers;
- 1917 год — в Киев из ссылки возвращается Михаил Грушевский;
- 1917 год — над зданием Центральной Рады принято поднять желто-голубой флаг;
- 1921 год — Монголия (до того Внешняя Монголия) провозглашает независимость от Китая;
- 1938 год — происходит аншлюс Австрии по Германии;
- 1943 год — нацисты ликвидируют Краковское гетто;
- 1949 год — в Канаде начинает деятельность Украинская Свободная Академия Наук;
- 1961 год — в Киеве происходит "Куренивская трагедия", когда в результате техногенной катастрофы погибает более 1500 жителей Куреневки, а также пассажиров городского транспорта, попавших в зону бедствия;
- 1997 год — Украина и НАСА подписывают договор о полете в космос первого украинского космонавта, им становится Леонид Каденюк;
- 2013 год — действующим Папой Римским становится Франциск (Хорхе Марио Бергольо);
- 2014 год — в Донецке во время митинга против российской агрессии убивают местного жителя Дмитрия Чернявского;
- 2022 год — в Херсоне люди выходят на митинги против референдума о создании ХНР.
Погода на 13 марта
Завтра, 13 марта, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове утром солнечно, но во второй половине дня небо затянут тучи и уйдет небольшой дождь, который упадет до вечера. В Харькове облачно ко второй половине дня, утром ночью снег с дождем превратится в снег, но после обеда он прекратится. В Одессе пасмурно, утром и до середины дня небольшой дождь, дальше без осадков.
Температура воздуха в Киеве — +5 днем и -1 ночью. Во Львове — +9 днем и +2 ночью. В Харькове — +5 днем и -2 ночью. В Одессе — +6 днем и +4 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
13 марта в Украине и мире празднуют День сертифицированного диетолога-нутрициолога. Ежегодный профессиональный праздник, который выпадает на вторую среду марта. Оно посвящено признанию работы и особому вкладу диетологов и нутрициологов в формировании здорового питания, что помогает улучшить здоровье как отдельных людей, так и целых общин. Сертифицированные диетологи-нутрициологи являются медицинскими работниками, которые проходят обучающую программу в области диетологии и питания.
Также 13 марта Всемирный день осведомленности об эндометриозе. Эндометриоз является гинекологическим заболеванием, во время которого ткани матки (эндометрий) перемещаются в другие органы, что приводит к воспалению. Основные симптомы этого заболевания: постоянная боль в тазу, болезненная овуляция и менструация, слабость, обильные кровотечения и другие. Главной целью этого дня является повышение осведомленности об эндометриозе, ведь, по данным, около 176 млн женщин страдают этим заболеванием, но, к сожалению, к врачу обращаются крайне редко.
А еще 13 марта Международный день победы каждой девушки. Событие, созданное для чествования расширения возможностей и достижений девушек и женщин по всему миру. Главная ее цель состоит в том, чтобы повысить осведомленность о неравенстве и тех вызовах, с которыми часто сталкиваются девушки, признать их устойчивость и потенциал.
13 марта празднуют День Кена. Особый праздник, посвященный кукле Кеннету "Кену" Карсону, являющейся неизменным спутником куклы Барби. Впервые Кена была выпущена в 1971 году и с тех пор он всегда рядом с Барби, поддерживает ее во всех приключениях. Этот день создан не только для того, чтобы почтить игрушку, но и для того, чтобы показать выдающуюся роль Кена в мире Барби, символизирующую крепкую дружбу, любовь и поддержку.