Какой завтра, 13 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 13 марта, Всемирный день осведомленности об эндометриозе. Верующие чтят перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского. До Нового года осталось 293 дня.
13 марта 2025 года — четверг. 1114-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
13 марта в церковном календаре – перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского. Он был выдающимся церковным деятелем, пострадавшим за свою веру. В 815 году император Лев V Армянин, выступавший против почитания икон, отправил святого Никифора в ссылку на остров Проконис. Там он провел всю свою жизнь и умер в 828 году. Спустя 19 лет после его смерти патриарх Методий нашел мощи святого Никифора нетленными. В 846 году их торжественно перенесли в храм Святой Софии в Константинополе, а затем в церковь Святых Апостолов. Это событие стало важным символом победы православной веры над иконоборчеством
Что нельзя делать 13 марта
- Нельзя злословить, ссориться.
- В лес в этот день лучше без особой надобности не идти.
- Запрещается наносить ущерб растениям или животным.
Народные приметы и традиции на 13 марта
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: ветер с севера и гроза — ждите холодной весны;
- густой туман – до частых дождей летом;
- сухо и солнечно – летом будет большой урожай;
- уже березы обильно "плачут" соком — придет дождливое лето.
Детей, родившихся 13 марта, считали сильными как медведь, потому что это могущественное животное как раз начинает просыпаться от своей зимней спячки.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 марта
Какие завтра именины: Григорий, Михаил, Николай, Александр, Кристина.
Талисманом человека, рожденного 13 марта является оливин. Камень, дающий уверенность и счастье. Оливин носили, чтобы уберечь свою семью от ссор и разочарований.
В этот день родились:
- 1941 год – украинский этнограф, географ Архип Данилюк;
- 1950 год – украинский историк Владимир Сергийчук;
- 1960 год – украинский писатель, поэт и эссеист Юрий Андрухович.
Памятные даты 13 марта
Календарь важных событий в Украине и мире за 13 марта:
- 624 год — Битва при Бадре, первая великая битва Магомета с Курайшитами;
- 1325 год — традиционная дата основания столицы ацтекской империи Теночтитлан (ныне Мехико);
- 1519 год — испанский конкистадор Эрнан Кортес высаживается с отрядом солдат в Мексике;
- 1639 год — колледж в Кембридже (Массачусетс, США) называют Гарвардским в честь своего первого великого спонсора Джона Гарварда;
- 1781 год – английский астроном Уильям Гершель открывает Уран, седьмую планету Солнечной системы;
- 1809 год — сэр Джордж Гордон занимает место в британской Палате лордов как лорд Байрон;
- 1809 год — переворотом в Швеции отстраняют от власти Густава IV Адольфа; страна совсем отрешается от абсолютизма;
- 1848 год — восстанием венских студентов начинается революция в Австрийской империи и Немецком союзе;
- 1888 год – алмазные шахты южноафриканского Кимберли объединяются в компанию De Beers;
- 1917 год — в Киев из ссылки возвращается Михаил Грушевский;
- 1917 год — над зданием Центральной Рады принято поднять сине-желтый флаг;
- 1921 год — Монголия (до того Внешняя Монголия) провозглашает независимость от Китая;
- 1938 год – происходит аншлюс Австрии Германией;
- 1943 год – нацисты ликвидируют Краковское гетто;
- 1949 год — в Канаде начинает деятельность Украинская Свободная Академия Наук;
- 1961 год — в Киеве происходит "Куренивская трагедия", в результате техногенной катастрофы погибает более 1500 жителей Куреневки, а также пассажиров городского транспорта, попавших в зону бедствия;
- 1997 год — Украина и НАСА подписывают договор о полете в космос первого украинского космонавта, им становится Леонид Каденюк;
- 2013 год — действующим Папой Римским становится Франциск (Хорхе Марио Бергольо);
- 2014 год – в Донецке во время митинга против российской агрессии убивают местного жителя Дмитрия Чернявского;
- 2022 год — в Херсоне люди выходят на митинги против референдума о создании ХНР, власти Херсона предложили провести референдум о создании ХНР.
Погода на 13 марта
Завтра, 13 марта, в Киеве будет облачно, вечером возможен мелкий дождь. Во Львове пасмурно, утром начнется мелкий дождь, который усилится после полудня, но к вечеру должен закончиться. В Харькове переменная облачность. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +16 днем и +8 ночью. Во Львове +13 днем и +7 ночью. В Харькове +16 днем и +8 ночью. В Одессе +13 днем и +9 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
13 марта в Украине и мире празднуют Международный день победы каждой девушки. Это неофициальная инициатива, направленная на празднование достижений, преодоление трудностей и самореализацию девушек во всем мире. Этот день не имеет официального международного статуса, как, например, Международный день девушек (11 октября, основанный ООН). Однако он набирает популярность среди активистов, феминистических движений и организаций, поддерживающих гендерное равенство и права девушек.
Также 13 марта Международный день школьного питания. Выпадает на второй четверг марта. Праздник призван привлечь внимание к важности здорового питания детей в школах по всему миру. Оно было начато в 2013 году по инициативе Шотландии и США. Его активно поддерживают правительства, образовательные организации и благотворительные фонды.
А еще 13 марта Всемирный день осведомленности об эндометриозе. Это хроническое гинекологическое заболевание, при котором ткань, похожая на эндометрий (внутренний слой матки), разрастается вне ее – в яичниках, маточных трубах, кишечнике и других органах. Символ борьбы с эндометриозом – желтая лента.
13 марта Всемирный день почки. Выпадает на второй четверг марта. Это глобальная инициатива, направленная на повышение осведомленности о важности здоровья почек и профилактике заболеваний мочевыделительной системы. Почки играют ключевую роль в нашем организме, поэтому важно следить за их состоянием.