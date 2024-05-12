Какой завтра, 13 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

13 мая 2024 года – понедельник. 810-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

13 мая в церковном календаре – день памяти мученика Александра. Он жил во времена императора Максимиана в III веке, был отличным воином. Человек исповедовал христианство, хотя это и было запрещено. Однажды язычники устроили праздник, но Александр остался дома и не клал пожертвования идолам. Император не хотел, чтобы его храбрый воин был христианином, а потому приказал тому отказаться от веры. Александр отказался, после чего император приказал отсечь ему голову.

Что нельзя делать 13 мая

Нельзя разбивать посуду – это предвещает несчастье.

Запрещено отдавать другим свои вещи.

Не стоит покупать что-то дорогое.

Народные приметы и традиции на 13 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: много ласточок и стрижей – уже будет теплая погода;

мало комаров – до конца месяца дождей не будет;

комаров вообще нет — ждите большого урожая овса;

много мошек до большого урожая грибов осенью.

13 мая много мошек к большому урожаю грибов осенью / Фото: Unsplash

Наши предки старались не подходить близко к водоемам и не купаться в них. Верили, что это повлечет несчастье на всю семью. Не трудились в огороде, ведь этот день считался неблагоприятным для высадки культур.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 мая

Какие завтра именины: Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Макар, Сергей, Тарас, Ирина.

Талисманом человека, рожденного 13 мая является лазурит. Минерал известен человечеству с давних времен. Когда-то верили, что лазурит помогает смягчить течение любой болезни.

В этот день родились:

1972 год – украинский актер Назар Стригун;

1975 год – украинский хоккеист Александр Матвийчук;

1979 год – украинский футболист Вячеслав Шевчук.

Памятные даты 13 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 мая:

1501 год — Америго Веспуччи отправляется в путешествие на Запад, в ходе которой выясняет, что Колумб открыл новый континент;

1830 год — Эквадор выходит из состава Великой Колумбии и объявляет себя независимой республикой;

1865 год – в Одессе открывают третий в Украине университет (национальный университет имени Мечникова);

1918 год — в США печатают почтовые марки с перевернутым изображением самолетов, ставших коллекционной редкостью;

1927 год — основывают киевский футбольный клуб "Динамо";

1950 год — в английском Сильверстоуне проходит первая гонка первого чемпионата "Формулы-1";

1963 год — Кувейт становится 111-м государством, принятым в ООН;

1989 год — около двух тысяч студентов объявляют голодовку на пекинской площади Тяньаньмэнь, требуя проведения в Китае демократических реформ;

1991 год — в Киеве проходит I Конгресс поляков, проживающих в Украине;

1991 год — Винни Манделу, которая была женой президента ЮАР Нельсона Манделы, обвиняют в похищении людей и пытках;

1992 год — американские космонавты находятся в открытом космосе 8 часов 29 минут (мировой рекорд), впервые в космос выходит сразу три космонавта;

2014 год — пророссийские боевики во время боев за Славянск устраивают засаду в окрестностях села Маячка, в результате нападения боевиков на колонну 95-й отдельной аэромобильной бригады погибает 7 украинских десантников.

Погода на 13 мая

Завтра, 13 мая, в Киеве будет облачно, дождливо. Во Львове облачно с прояснениями, возможен дождь. В Харькове будет облачно, возможен мелкий дождь. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +16 днем и +9 ночью. Во Львове +14 днем и +7 ночью. В Харькове +16 днем и +10 ночью. В Одессе +18 днем и +13 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

13 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день одуванчика / Фото: Unsplash

13 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день одуванчика. Одуванчик универсальное растение, которое широко используется в медицине, ведь обладает лечебными свойствами. В частности, она обладает мочегонными, желчегонными, кровоочистительными свойствами. Также используется и в косметической отрасли. Она помогает бороться с угрями, пигментными пятнами.

Также 13 мая День рождения застежки-липучки. Именно в этот день 1958 швейцарский ученый Жорж де Местраль получил патент на свое изобретение. Создал он застежку-липучку случайно. Как-то он гулял в лесу со своей собакой и увидел, как к меху животного прилепились лопухи.

А еще 13 мая празднуют Международный день хумуса. Событие было начато в 2012 году по инициативе Бена Лэнга. Хумус производится из нута, тахини, оливкового масла, лимонного сока и различных специй. Соус очень популярен в странах Ближнего Востока. В Израиле даже считается национальным блюдом.

13 мая Всемирный день техники для будущего. Событие было создано для привлечения внимания к важности технологического развития. Также в этот день человечество информируется о технологиях будущего, вовлекается в создание техники, улучшающей жизнь.

Также 13 мая начинается Международная неделя коучинга. Впервые его предложил отпраздновать сертифицированный мастер-коуч из США Джерри Удельсон. Главная цель этого события состоит в том, чтобы донести его важное значение для личностного и профессионального развития.