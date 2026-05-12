Какой завтра, 13 мая, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Завтра, 13 мая, Всемирный день фасилит менеджмента. Верующие чтят память святой мученицы Гликерии. До Нового года осталось 233 дня.
13 мая 2026 года — среда. 1539-й день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 13 мая, верующие празднуют День памяти святой мученицы Гликерии. Она жила во II веке и пострадала за христианскую веру во время гонений в Римскую империю. По преданию она была дочерью знатного римского чиновника и открыто исповедовала христианство, отказавшись поклоняться языческим богам. За свою непоколебимую веру Гликерию подвергли жестоким пыткам, но она мужественно выдержала все страдания. В конце концов праздник принял мученическую смерть около 177 года в Гераклее.
13 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день фасилити менеджмента. Это профессиональный международный праздник, посвященный специалистам, отвечающим за эффективное функционирование зданий, офисов, предприятий и рабочих пространств. Его каждый год празднуют во вторую среду мая под названием World FM Day. Цель дня — привлечь внимание к важной роли фасилити менеджмента в современном мире: обеспечение безопасности, комфорта, энергоэффективности, технического обслуживания и бесперебойной работы объектов.
Также 13 мая Всемирный инженерный день IEEE. Международная инициатива, посвященная чествованию труда инженеров, изобретателей и технических специалистов, меняющих мир благодаря инновациям. IEEE — крупнейшая в мире профессиональная организация в сфере электротехники, электроники, компьютерных технологий и смежных наук. Цель этого дня — подчеркнуть значение инженерии в развитии общества, науки, медицины, связи, энергетики и цифровых технологий. Именно благодаря инженерам появляются современные гаджеты, сети связи, системы безопасности, транспортные решения и многие другие важные разработки.
А еще 13 мая Международный день хумуса. Хумус готовят преимущественно из нута, тахини, оливкового масла, лимонного сока и чеснока. Это блюдо известно своим нежным вкусом, питательностью и пользой для здоровья, поскольку содержит растительный белок, клетчатку и полезные жиры. Цель праздника — популяризировать здоровое питание, знакомить людей с кулинарными традициями разных народов и просто насладиться любимым блюдом.
13 мая празднуют Всемирный день одуванчика. Праздник посвящен одному из самых известных весенних растений — одуванчику, символизирующему солнце, жизненную силу, обновление и надежду. Цель этого дня — напомнить о красоте природы, ценности даже самого простого растения и его пользе для человека и окружающей среды. Одуванчик используют в народной медицине, кулинарии и косметологии.