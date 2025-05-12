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Какой завтра, 13 мая, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, который нельзя делать
Завтра, 13 мая, Всемирный день одуванчика. Верующие чтят память святой мученицы Гликерии. До Нового года осталось 232 дня.
13 мая 2025 года — вторник. 1175-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 13 мая, верующие празднуют день памяти святой мученицы Гликерии. Гликерия родилась в Риме в знатной семье, но избрала путь не роскоши, а служения Богу. В молодом возрасте она перебралась в фракийский город Траянополя. Когда на этой земле прибыл римский наместник Савин, чтобы организовать жертвоприношение языческим богам, Гликерия откровенно заявила о своей христианской вере.
В храме, где должны чествовать Аполлона, она перекрестилась — и статуя языческого божества упала и разбилась. Это восприняли как дерзкое надругательство над религией империи. По приказу Савина ее жестоко пытали: избивали, жгли огнем, морили голодом, запирали с дикими зверями. Однако Гликерия оставалась непоколебимой, а звери даже не касались ее. По преданию ее поддерживал сам ангел Господень.
В конце концов, когда ни одна пытка не сломала девушку, мучители казнили ее — мечом. Ее тело похоронили христиане, и впоследствии на могиле стали происходить исцеления. Люди приходили за утешением, силой, верой.
Что нельзя делать 13 мая
Не следует работать тяжело на земле — издавна считалось, что в этот день нельзя копать, пахать, сажать или пересаживать растения, иначе земля “запечет”, и урожай не удастся.
Нельзя работать на показ — считалось, что труд, сделанный по честолюбию или зависти, в этот день не будет плода.
Запрещается беспокоить пчел или домашних животных — в народных поверьях Гликерия считалась еще и покровительницей ульеров.
Народные приметы и традиции на 13 мая
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
какая погода на Гликерии — такое и лето будет;
жаворонки высоко летают — к ясной погоде;
ветер на Гликерии — к переменной погоде летом;
пчелы вылетели из ульев — на продолжительное тепло;
туман утром — до урожайного года.
В народе 13 мая называлось Гликерия Сеяльница. Потому что этот день был связан с посадкой и посевом, особенно капусты. В некоторых регионах также встречалось название “Гликерия пчеловодицей”, поскольку святая Гликерия была покровительницей пчеловодства.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 мая
Какие завтра именины: Георгий, Макарий, Александр.
Талисманом человека, рожденного 13 мая, является лазурит. Этот минерал известен человечеству еще с древнейших времен. Считалось, что лазурит обладает способностью уменьшать тяжесть любого недуга, облегчая его течение.
В этот день родились:
1972 год — Назар Стригун, украинский актер;
1975 год — Александр Матвийчук, украинский хоккеист;
1979 год — Вячеслав Шевчук, украинский футболист.
Памятные даты 13 мая
Календарь важных событий в Украине и мире за 13 мая:
1501 год — Америго Веспуччи отправился в путешествие на Запад, во время которой он выяснил, что Колумб открыл неизвестный до того континент;
1830 год — Эквадор вышел из состава Великой Колумбии и провозгласил свою независимость, став отдельной республикой;
1865 год — в Одессе открыли Новороссийский университет, третий в Украине, который сейчас носит имя Мечникова;
1909 год — начало первого велогонки Джиро д’Италия;
1918 год — в США были напечатаны почтовые марки с перевернутым изображением самолетов, впоследствии ставших редкими коллекционными экземпляром;
1927 год — основание киевского футбольного клуба “Динамо”;
1950 год — в Сильверстоуне состоялась первая гонка первого чемпионата “Формулы-1”;
1963 год — Кувейт стал 111-м государством, принятым в ООН;
1981 год — турецкий террорист Али Агджа тяжело ранил Папу Римского Иоанна Павла II на площади Святого Петра в Ватикане;
1989 год — около двух тысяч студентов начали голодовку на площади Тяньаньмэнь в Пекине, требуя демократических реформ в Китае;
1990 год — вышло первое число газеты “Галичина”, которая стала первой демократической многотиражной газетой в Ивано-Франковской области в советское время;
1991 год — в Киеве состоялся I Конгресс поляков, проживающих в Украине;
1991 год — Винни Мандела, супруга президента ЮАР Нельсона Манделы, была обвинена в похищении людей и пытках;
1992 год — американские космонавты провели в открытом космосе 8 часов 29 минут, установив мировой рекорд. Впервые в космос вышли сразу три астронавта;
2014 год — пророссийские боевики во время боев за Славянск напали на колонну 95-й отдельной аэромобильной бригады возле села Маячка, погибли 7 украинских десантников;
2023 год — на складах боеприпасов воинской части А3013 в селе Грузевица Хмельницкой области произошли взрывы.
Какой завтра праздник в Украине и мире
13 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день одуванчика. Этот день не имеет официального статуса, однако он приобрел популярность среди природолюбов и людей, интересующихся природой. Он подчеркивает важность одуванчика не только как декоративного растения, но и как источника природных лекарств и пищевых продуктов. Одуванчик часто ассоциируется с легкостью и жизненным потенциалом. Его ярко-желтые цветы символизируют солнце и радость, а летающие в воздухе пушистые семена являются метафорой мечтаний и надежд. В народе считают, что, загадав желание при пускании семян одуванчика, оно обязательно сбудется.
Также 13 мая Международный день хумуса. Хумус — это паста, изготовленная из вареного нута, оливкового масла, тахини (паста из кунжута), чеснока и лимонного сока. Его корни уходят в глубокую древность, и он стал неотъемлемой частью кухни Ближнего Востока. У каждой страны есть своя версия рецепта хумуса, но базовые ингредиенты остаются неизменными.
Международный день хумуса был начат, чтобы привлечь внимание к этому блюду, отметить его полезные свойства и популяризировать его в мире. Хумус стал символом здорового питания и вкуса, подходящего для людей с разными диетическими предпочтениями, в частности для веганов и вегетарианцев.