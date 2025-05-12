Какой праздник 13 мая 2025 года / © ТСН

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13 мая 2025 года — вторник. 1175-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 13 мая, верующие празднуют день памяти святой мученицы Гликерии. Гликерия родилась в Риме в знатной семье, но избрала путь не роскоши, а служения Богу. В молодом возрасте она перебралась в фракийский город Траянополя. Когда на этой земле прибыл римский наместник Савин, чтобы организовать жертвоприношение языческим богам, Гликерия откровенно заявила о своей христианской вере.

В храме, где должны чествовать Аполлона, она перекрестилась — и статуя языческого божества упала и разбилась. Это восприняли как дерзкое надругательство над религией империи. По приказу Савина ее жестоко пытали: избивали, жгли огнем, морили голодом, запирали с дикими зверями. Однако Гликерия оставалась непоколебимой, а звери даже не касались ее. По преданию ее поддерживал сам ангел Господень.

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В конце концов, когда ни одна пытка не сломала девушку, мучители казнили ее — мечом. Ее тело похоронили христиане, и впоследствии на могиле стали происходить исцеления. Люди приходили за утешением, силой, верой.

Что нельзя делать 13 мая

Не следует работать тяжело на земле — издавна считалось, что в этот день нельзя копать, пахать, сажать или пересаживать растения, иначе земля “запечет”, и урожай не удастся.

Нельзя работать на показ — считалось, что труд, сделанный по честолюбию или зависти, в этот день не будет плода.

Запрещается беспокоить пчел или домашних животных — в народных поверьях Гликерия считалась еще и покровительницей ульеров.

Народные приметы и традиции на 13 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

какая погода на Гликерии — такое и лето будет;

жаворонки высоко летают — к ясной погоде;

ветер на Гликерии — к переменной погоде летом;

пчелы вылетели из ульев — на продолжительное тепло;

туман утром — до урожайного года.

13 мая пчелы вылетели из ульей — на длительное тепло / © unsplash.com

В народе 13 мая называлось Гликерия Сеяльница. Потому что этот день был связан с посадкой и посевом, особенно капусты. В некоторых регионах также встречалось название “Гликерия пчеловодицей”, поскольку святая Гликерия была покровительницей пчеловодства.

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Талисманом человека, рожденного 13 мая, является лазурит. Этот минерал известен человечеству еще с древнейших времен. Считалось, что лазурит обладает способностью уменьшать тяжесть любого недуга, облегчая его течение.

В этот день родились:

1972 год — Назар Стригун, украинский актер;

1975 год — Александр Матвийчук, украинский хоккеист;

1979 год — Вячеслав Шевчук, украинский футболист.

Памятные даты 13 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 мая:

1501 год — Америго Веспуччи отправился в путешествие на Запад, во время которой он выяснил, что Колумб открыл неизвестный до того континент;

1830 год — Эквадор вышел из состава Великой Колумбии и провозгласил свою независимость, став отдельной республикой;

1865 год — в Одессе открыли Новороссийский университет, третий в Украине, который сейчас носит имя Мечникова;

1909 год — начало первого велогонки Джиро д’Италия;

1918 год — в США были напечатаны почтовые марки с перевернутым изображением самолетов, впоследствии ставших редкими коллекционными экземпляром;

1927 год — основание киевского футбольного клуба “Динамо”;

1950 год — в Сильверстоуне состоялась первая гонка первого чемпионата “Формулы-1”;

1963 год — Кувейт стал 111-м государством, принятым в ООН;

1981 год — турецкий террорист Али Агджа тяжело ранил Папу Римского Иоанна Павла II на площади Святого Петра в Ватикане;

1989 год — около двух тысяч студентов начали голодовку на площади Тяньаньмэнь в Пекине, требуя демократических реформ в Китае;

1990 год — вышло первое число газеты “Галичина”, которая стала первой демократической многотиражной газетой в Ивано-Франковской области в советское время;

1991 год — в Киеве состоялся I Конгресс поляков, проживающих в Украине;

1991 год — Винни Мандела, супруга президента ЮАР Нельсона Манделы, была обвинена в похищении людей и пытках;

1992 год — американские космонавты провели в открытом космосе 8 часов 29 минут, установив мировой рекорд. Впервые в космос вышли сразу три астронавта;

2014 год — пророссийские боевики во время боев за Славянск напали на колонну 95-й отдельной аэромобильной бригады возле села Маячка, погибли 7 украинских десантников;

2023 год — на складах боеприпасов воинской части А3013 в селе Грузевица Хмельницкой области произошли взрывы.

Какой завтра праздник в Украине и мире

13 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день одуванчика / © unsplash.com

13 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день одуванчика. Этот день не имеет официального статуса, однако он приобрел популярность среди природолюбов и людей, интересующихся природой. Он подчеркивает важность одуванчика не только как декоративного растения, но и как источника природных лекарств и пищевых продуктов. Одуванчик часто ассоциируется с легкостью и жизненным потенциалом. Его ярко-желтые цветы символизируют солнце и радость, а летающие в воздухе пушистые семена являются метафорой мечтаний и надежд. В народе считают, что, загадав желание при пускании семян одуванчика, оно обязательно сбудется.

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Также 13 мая Международный день хумуса. Хумус — это паста, изготовленная из вареного нута, оливкового масла, тахини (паста из кунжута), чеснока и лимонного сока. Его корни уходят в глубокую древность, и он стал неотъемлемой частью кухни Ближнего Востока. У каждой страны есть своя версия рецепта хумуса, но базовые ингредиенты остаются неизменными.

Международный день хумуса был начат, чтобы привлечь внимание к этому блюду, отметить его полезные свойства и популяризировать его в мире. Хумус стал символом здорового питания и вкуса, подходящего для людей с разными диетическими предпочтениями, в частности для веганов и вегетарианцев.