Какой завтра, 13 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

13 ноября 2024 года – среда. 994-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

13 ноября в церковном календаре – день памяти святого святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского. Он родился в 349 году в Константинополе (современный Стамбул) и был известен своей великой проповеднической деятельностью и влиянием на развитие христианства. Иоанн Златоустый был архиепископом Царьградским (Константинопольским) от 398 до 404 года. Он известен своими проповедями, наполненными духовной силой и глубоким пониманием Библии. Его проповеди вызвали большой восторг и влияли на жизнь тысяч людей. Святитель Иоанн Златоустый умер в 407 году, но его духовное следствие продолжает жить и сегодня. Его проповеди и произведения важны для христианской духовности и влияют на жизнь верующих по всему миру.

Что нельзя делать 13 ноября

Нельзя в этот день жадничать, потому что проведете Новый год в бедности.

Запрещается отправляться в далекое путешествие.

Нельзя ругаться, злословить, ссориться.

Народные приметы и традиции на 13 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ветер целый день и затих только вечером – до потепления;

днем сильно снежит – ждите ночной мороз;

мерцают звезды ночью — к снеговой и ветреной погоде;

иней на деревьях — до урожайного в следующем году.

13 ноября днем сильно снежит — ждите ночной мороз / Фото: Unsplash

Наши предки верили, что очень важно в этот день тяжело работать физически. Такая работа принесет благополучие и счастье в семью.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 ноября

Какие завтра именины: Герман, Иван.

Талисманом человека, рожденного 13 ноября является берилл. Издавна верили, что этот камень является охранником семейного очага. Также берилл считали женским камнем, который дарит теплые семейные отношения.

В этот день родились:

1937 год – украинский кобзарь, бандурист из Ялты, крымский украинец Остап Киндрачук;

1943 год — украинский политик, лидер крымскотатарского народа (многолетний глава меджлиса) Мустафа Джемилев;

1940 год — академик-секретарь Отделения математики НАН Украины, директор Института прикладной математики и механики НАН Украины, ведущий специалист в мире в области усреднения нелинейных эллиптических и параболических уравнений, кавалер орденов Дружбы народов (1986), Ярослава Мудрого V3 более 170 научных работ Игорь Скрипник.

Памятные даты 13 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 ноября:

1851 год — вводят в действие Николаевская железная дорога;

1918 год — правительство Гетмана Павла Скоропадского освобождает из тюрьмы Симона Петлюру, который сразу поехал в Белую Церковь организовывать восстание;

1918 год — начинается тайное заседание Украинского национального союза, на котором создана Директория УНР — высший орган государственной власти;

1918 год — во Львове Украинский национальный совет принимает временный основной закон, которым провозглашена Западноукраинская Народная Республика;

1945 год — во Франции Шарля де Голля избирают главой Временного правительства;

1971 год – выводят на орбиту вокруг Марса первый межпланетный космический аппарат, первый искусственный спутник Марса ("Маринер-9", США);

1980 год – американский космический аппарат "Вояджер-1" передает на Землю первые фотографии Сатурна крупным планом;

1994 год – по результатам референдума Швеция вступает в ЕС;

1997 год – происходит первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины;

2007 год — Европарламент дает согласие на вступление в силу соглашений Евросоюза с Украиной об упрощении визового режима и реадмиссии.

Погода на 13 ноября

Завтра, 13 ноября, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +4 днем и +1 ночью. Во Львове +6 днем и ночью. В Харькове +3 день и 0 ночью. В Одессе +7 днем и +3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

13 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день доброты / Фото: Фото из открытых источников

13 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день доброты. Этот день был начат 1998 организацией World Kindness Movement, которая объединяет различные благотворительные и волонтерские организации со всего мира. Цель этого праздника – напомнить людям о важности доброты, сострадания и поддержки друг друга. Во Всемирный день доброты люди призываются к поступкам, показывающим доброту и отзывчивость: это могут быть как большие благотворительные акции, так и простые жесты помощи. Популярные инициативы включают в себя подвоз соседа на работу, поддержку благотворительных фондов, волонтерство и просто выражение теплых слов.

Также 13 ноября Международный день слепых. Он был установлен по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Целью этой целью является привлечь внимание к проблемам слабовидящих, поддержать их право на равные возможности и осветить необходимость интеграции таких людей в общество. Дата выбрана в честь дня рождения Валентина Гаюи, французского педагога, ставшего одним из первых в мире учителей для незрячих. В XVIII веке он открыл в Париже первую школу для слепых детей, где использовали специально разработанные методы обучения. Его деятельность стала толчком к развитию образования для слабовидящих.

А еще 13 ноября Международный день патологии. Этот день был основан для повышения осведомленности о важности патологии в медицине и для признания вклада, который патологи вносят в сохранение здоровья и жизни людей. Инициатором выступила Международная академия патологии (International Academy of Pathology) в сотрудничестве с другими профессиональными ассоциациями.

13 ноября День симфонического металла. Является неофициальным праздником для поклонников этого уникального жанра музыки. Симфонический металл – это поджанр тяжелого металла, сочетающий элементы классической музыки и симфонических аранжировок с тяжелыми гитарными рифами, мощными ударными и часто оперным или хоровым вокалом. Этот жанр возник в Европе в 90-е годы, и среди первых его представителей были группы Nightwish (Финляндия), Within Temptation (Нидерланды), Therion (Швеция), Epica и другие.

Также 13 ноября День действий против рака шейки матки. Этот день был создан, чтобы повысить осведомленность об этой форме рака, способах профилактики и важности ранней диагностики. Рак шейки матки является одним из распространенных видов онкологических заболеваний у женщин, но его можно предупредить благодаря регулярным обследованиям и вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ), что является основной причиной развития этой болезни. На глобальном уровне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) активно работает над программами по борьбе с раком шейки матки и проводит информационные кампании, призывающие женщин проходить регулярные обзоры (таких как ПАП-тест и тест на ВПЧ) и узнавать больше о профилактике. Кроме того, во многих странах действуют национальные программы вакцинации, включающие бесплатную прививку против ВПЧ для девочек и мальчиков.