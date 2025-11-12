Какой праздник 13 ноября 2025 года / © ТСН

13 ноября 2025 года — четверг. 1358-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 13 ноября, верующие празднуют день памяти святого святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского. Иоанн родился примерно в 347 году в Антиохии Сирийской в благочестивой семье. Мать, Анфуса, овдовев очень рано, воспитала сына в христианском воздержании и добродетелях. Иоанн получил образование у одного из самых известных риторов суток — Либания, что обеспечило ему блестящее владение словом. Несмотря на перспективную карьеру светского оратора, он избрал путь аскезы и духовного служения.

После крещения Иоанн долгое время жил в пустынном уединении близ Антиохии, где развил строгую аскетическую дисциплину и глубокое знание Священного Писания. Ослабленное чрезмерными подвижническими практиками здоровье заставило его вернуться в город, где он был рукоположен на диакона, а впоследствии на пресвитера.

В период священства в Антиохии Иоанн снискал широкую славу как проповедник. Его проповеди отличались ясностью, строгостью нравственных требований и особым вниманием к социальной справедливости. Он обличал богачей за жестокость, а власть имущих — за злоупотребление, в то же время поощряя верующих к милосердию и честной жизни.

В 402 году против Ивана был созван так называемый “Дубовый собор”, на котором его обвинили в различных нарушениях церковной дисциплины. Святителя сослали, однако под влиянием народного возмущения и природных катаклизмов, которые воспринимались как признак гнева Божия, его вскоре вернули на престол.

Вскоре конфликт с императорскими властями снова обострился. Ивана вторично осудили и сослали — сначала в Кукуз Армянский, а потом еще дальше, в Питиунта (ныне Пицунда). Изнуренный тяжелыми переходами и болезнями, он скончался 14 сентября 407 года.

Что нельзя делать 13 ноября

Не следует начинать важных дел — начатое в этот день может идти труднее, чем обычно.

Нельзя злоупотреблять едой и алкоголем — считалось неподходящим в этот день устраивать громкие застолья.

Запрещается отказывать просящим о помощи — отказ мог “повернуться бедой” или потерями.

Народные приметы и традиции на 13 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

выпал снег — будет холодная и скорая зима;

оттепель, теплая погода — зимой будет частый перепад температур;

мрачит или идет дождь — к неустойчивой и затяжной зиме;

сильный ветер — ждите зимних метелей.

13 ноября мрачится или идет дождь — до неустойчивой и затяжной зимы / © unsplash.com

В народе 13 ноября носило название Ивана Златоуста. Часто говорили: “На Златоуста мороз душу трясет” — потому что с этого времени начинались первые настоящие холода.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 ноября

Какие завтра именины: Герман, Иван.

Талисманом человека, рожденного 13 ноября, является берилл. Этот минерал в народной традиции олицетворял мудреца и человека, исполненного светлой жизненной силы. Среди всех самоцветов он считался самым ценным и изысканным.

В этот день родились:

1937 год — Остап Киндрачук, украинский кобзарь, бандурист из Ялты, крымский украинец;

1943 год — Мустафа Джемилев, украинский политик, лидер крымскотатарского народа (многолетний глава меджлиса);

1940 год — Игорь Скрипник, академик-секретарь Отделения математики НАН Украины, директор Института прикладной математики и механики НАН Украины.

Памятные даты 13 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 ноября:

1851 год — начала работу Николаевская железная дорога;

1918 год — правительство Павла Скоропадского распорядилось освободить из заключения Симона Петлюру, который немедленно отправился в Белую Церковь, чтобы сплотить силы для восстания против гетманского режима;

1945 год — во Франции Шарль де Голль избран во главе Временного правительства;

1971 год — на орбиту Марса вышел “Маринер-9”, первый в мире космический аппарат, ставший искусственным спутником этой планеты;

1980 год — “Вояджер-1” прислал на Землю первые крупные снимки Сатурна;

1994 год — Швеция, согласно результатам общенационального референдума, приняла решение присоединиться к Европейскому Союзу;

1997 год — состоялось первое заседание Центральной избирательной комиссии Украины;

2007 год — Европейский парламент одобрил вступление в силу соглашений между ЕС и Украиной об упрощении визового режима и механизмов реадмиссии;

2015 год — в Париже произошли кровавые террористические нападения 13 ноября, всколыхнувшие весь мир.

Какой завтра праздник в Украине и мире

13 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день доброты / © unsplash.com

13 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день доброты. Праздник был начат в 1998 году в рамках деятельности Всемирного движения за доброту (World Kindness Movement). Его основная идея — утвердить доброту как универсальную ценность, способную изменять общество и делать мир более гуманным. Это не просто дата в календаре — это глобальный призыв к эмпатии, к ежедневному выбору быть светлее, внимательнее, человечнее.

Также 13 ноября Всемирный День Юзабилити. Выпадает на второй четверг ноября. Праздник был начат в 2005 году по инициативе Usability Professionals' Association (ныне UXPA). Его цель — сделать так, чтобы технологии служили человеку, а не наоборот. Ежегодно праздник имеет тему, например: “Здоровье”, “Доверие”, “Искусственный интеллект”, “Людиноцентрические технологии”.

А еще 13 ноября Международный день слепых. Дату выбрали в честь дня рождения французского педагога Луи Браиля, создателя рельефно-точечного шрифта, открывшего людям с недостатками зрения путь к образованию, самостоятельности и полноценной жизни. Это не просто памятная дата — это глобальное упоминание о правах, потребностях и достоинствах людей с нарушениями зрения, а также о важности доступности во всех сферах общества.

13 ноября празднуют Всемирный день качества. Приходится каждый год на второй четверг ноября. Это день, призванный напомнить, что качество — это не случайность, а результат системной работы, ответственности и культуры усовершенствования. Идея Дня качества появилась в 1989 году по инициативе Европейской организации качества (EOQ), а затем была поддержана ООН и глобальным сообществом менеджмента.