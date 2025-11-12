- Дата публикации
-
Категория
Разное
- Количество просмотров
- 67
- Время на прочтение
- 4 мин
Какой завтра, 13 ноября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 13 ноября, Всемирный день доброты. Верующие чтят память святого святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского. До Нового года осталось 48 дней.
13 ноября 2025 года — четверг. 1358-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 13 ноября, верующие празднуют день памяти святого святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского. Иоанн родился примерно в 347 году в Антиохии Сирийской в благочестивой семье. Мать, Анфуса, овдовев очень рано, воспитала сына в христианском воздержании и добродетелях. Иоанн получил образование у одного из самых известных риторов суток — Либания, что обеспечило ему блестящее владение словом. Несмотря на перспективную карьеру светского оратора, он избрал путь аскезы и духовного служения.
После крещения Иоанн долгое время жил в пустынном уединении близ Антиохии, где развил строгую аскетическую дисциплину и глубокое знание Священного Писания. Ослабленное чрезмерными подвижническими практиками здоровье заставило его вернуться в город, где он был рукоположен на диакона, а впоследствии на пресвитера.
В период священства в Антиохии Иоанн снискал широкую славу как проповедник. Его проповеди отличались ясностью, строгостью нравственных требований и особым вниманием к социальной справедливости. Он обличал богачей за жестокость, а власть имущих — за злоупотребление, в то же время поощряя верующих к милосердию и честной жизни.
В 402 году против Ивана был созван так называемый “Дубовый собор”, на котором его обвинили в различных нарушениях церковной дисциплины. Святителя сослали, однако под влиянием народного возмущения и природных катаклизмов, которые воспринимались как признак гнева Божия, его вскоре вернули на престол.
Вскоре конфликт с императорскими властями снова обострился. Ивана вторично осудили и сослали — сначала в Кукуз Армянский, а потом еще дальше, в Питиунта (ныне Пицунда). Изнуренный тяжелыми переходами и болезнями, он скончался 14 сентября 407 года.
Что нельзя делать 13 ноября
Не следует начинать важных дел — начатое в этот день может идти труднее, чем обычно.
Нельзя злоупотреблять едой и алкоголем — считалось неподходящим в этот день устраивать громкие застолья.
Запрещается отказывать просящим о помощи — отказ мог “повернуться бедой” или потерями.
Народные приметы и традиции на 13 ноября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
выпал снег — будет холодная и скорая зима;
оттепель, теплая погода — зимой будет частый перепад температур;
мрачит или идет дождь — к неустойчивой и затяжной зиме;
сильный ветер — ждите зимних метелей.
В народе 13 ноября носило название Ивана Златоуста. Часто говорили: “На Златоуста мороз душу трясет” — потому что с этого времени начинались первые настоящие холода.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 ноября
Какие завтра именины: Герман, Иван.
Талисманом человека, рожденного 13 ноября, является берилл. Этот минерал в народной традиции олицетворял мудреца и человека, исполненного светлой жизненной силы. Среди всех самоцветов он считался самым ценным и изысканным.
В этот день родились:
1937 год — Остап Киндрачук, украинский кобзарь, бандурист из Ялты, крымский украинец;
1943 год — Мустафа Джемилев, украинский политик, лидер крымскотатарского народа (многолетний глава меджлиса);
1940 год — Игорь Скрипник, академик-секретарь Отделения математики НАН Украины, директор Института прикладной математики и механики НАН Украины.
Памятные даты 13 ноября
Календарь важных событий в Украине и мире за 13 ноября:
1851 год — начала работу Николаевская железная дорога;
1918 год — правительство Павла Скоропадского распорядилось освободить из заключения Симона Петлюру, который немедленно отправился в Белую Церковь, чтобы сплотить силы для восстания против гетманского режима;
1945 год — во Франции Шарль де Голль избран во главе Временного правительства;
1971 год — на орбиту Марса вышел “Маринер-9”, первый в мире космический аппарат, ставший искусственным спутником этой планеты;
1980 год — “Вояджер-1” прислал на Землю первые крупные снимки Сатурна;
1994 год — Швеция, согласно результатам общенационального референдума, приняла решение присоединиться к Европейскому Союзу;
1997 год — состоялось первое заседание Центральной избирательной комиссии Украины;
2007 год — Европейский парламент одобрил вступление в силу соглашений между ЕС и Украиной об упрощении визового режима и механизмов реадмиссии;
2015 год — в Париже произошли кровавые террористические нападения 13 ноября, всколыхнувшие весь мир.
Какой завтра праздник в Украине и мире
13 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день доброты. Праздник был начат в 1998 году в рамках деятельности Всемирного движения за доброту (World Kindness Movement). Его основная идея — утвердить доброту как универсальную ценность, способную изменять общество и делать мир более гуманным. Это не просто дата в календаре — это глобальный призыв к эмпатии, к ежедневному выбору быть светлее, внимательнее, человечнее.
Также 13 ноября Всемирный День Юзабилити. Выпадает на второй четверг ноября. Праздник был начат в 2005 году по инициативе Usability Professionals' Association (ныне UXPA). Его цель — сделать так, чтобы технологии служили человеку, а не наоборот. Ежегодно праздник имеет тему, например: “Здоровье”, “Доверие”, “Искусственный интеллект”, “Людиноцентрические технологии”.
А еще 13 ноября Международный день слепых. Дату выбрали в честь дня рождения французского педагога Луи Браиля, создателя рельефно-точечного шрифта, открывшего людям с недостатками зрения путь к образованию, самостоятельности и полноценной жизни. Это не просто памятная дата — это глобальное упоминание о правах, потребностях и достоинствах людей с нарушениями зрения, а также о важности доступности во всех сферах общества.
13 ноября празднуют Всемирный день качества. Приходится каждый год на второй четверг ноября. Это день, призванный напомнить, что качество — это не случайность, а результат системной работы, ответственности и культуры усовершенствования. Идея Дня качества появилась в 1989 году по инициативе Европейской организации качества (EOQ), а затем была поддержана ООН и глобальным сообществом менеджмента.