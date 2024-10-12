Какой завтра, 13 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

13 октября 2024 года — воскресенье. 963-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

13 октября в церковном календаре – день памяти святых мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники. Они были римскими военными, оставшимися верными Христу и казненными за свою веру. Они были найдены в Пергаме, Азия и стали мучениками за веру 165 года. Эти святые мученики символизируют верность Христу даже перед лицом смерти. Их имена напоминают о важности веры и мужества в трудные времена.

Что нельзя делать 13 октября

Не разрешается носить одежду черного цвета.

Нельзя звать людей в гости.

Запрещается хвастаться своими достижениями.

Народные приметы и традиции на 13 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: небо темно-синего цвета – ждите дождя;

темные и плотные тучи, но солнце вышло — погода будет переменчивой;

В течение дня почти не меняется погода — будет долго пасмурно;

петух вечером кукарекает — до быстрой смены погоды.

13 октября петух вечером кукарекает — до быстрой смены погоды / Фото: Unsplash

Наши предки традиционно шли в баню, чтобы смыть с себя не только грязь, но и грехи. А еще после этого обязательно устраивали посиделки.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 октября

Какие завтра именины: Антон, Никита, Николай, Яков, Злата.

Талисманом человека, рожденного 13 октября является хризоберил. Полупрозрачный или прозрачный драгоценный камень. В Индии хризоберилл считают амулетом, помогающим понимать язык животных.

В этот день родились:

1923 год – украинский историк; почётный директор заповедника "Переяслав", Герой Украины Михаил Сикорский;

1925 год — премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер;

1971 год – украинский футболист Михаил Старостяк.

Памятные даты 13 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 октября:

1307 год — по приказу короля Филиппа IV Красивого одновременно арестовали всех французских тамплиеров;

1582 год — в Италии и других католических странах юлианский календарь (старый стиль) заменили григорианский (новый стиль);

1675 год — нидерландский физик Христиан Гюйгенс получает патент на карманные часы;

1792 год – в Вашингтоне начинается строительство Белого дома;

1860 год – в США делают первую фотографию из воздушного шара;

1871 год — в Киеве открывается Коллегия Павла Галагана;

1875 год – открывают Черновицкий университет;

1884 год — Гринвич утверждают как место прохождения нулевого меридиана;

1894 год— в Пенсильвании учреждают Украинский народный союз;

1927 год – по инициативе Международной организации труда учреждают Международную ассоциацию социального обеспечения;

1943 год — Королевство Италия объявляет войну Третьему Рейху;

1987 год — в Персидском заливе американский флот впервые в мире использовал дельфинов в военных целях;

1992 год — в должности премьер-министра Украины утверждают Леонида Кучму;

1996 год – в Крыму создают Южноукраинский экономический союз;

1998 год — НАТО предъявляет Союзной республике Югославия ультиматум с требованием вывести войска из Косово.

Погода на 13 октября

Завтра, 13 октября, в Киеве облачно, ночью возможен дождь. Во Львове пасмурно, без осадков. В Харькове пасмурно, осадков не ожидается. В Одессе без осадков.

Температура воздуха в Киеве +12 днем и +8 ночью. Во Львове +15 днем и +4 ночью. В Харькове +12 днем и +8 ночью. В Одессе +17 днем и +11 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

13 октября в Украине отмечают День работников государственной санитарно-эпидемиолонической службы / Фото: Фото из открытых источников

13 октября в Украине отмечают День работников государственной санитарно-эпидемиолонической службы. Этот день посвящен работникам, которые непрерывно работают на благо здоровья и защиты от эпидемий. Санитарно-эпидемиологическая служба Украины играет важную роль в предупреждении и контроле распространения инфекционных болезней, обеспечении санитарного надзора за окружающей средой, водой, продуктами питания и другими аспектами, влияющими на здоровье людей.

Также 13 октября День профессиональных союзов Украины. Этот день посвящен памяти и чествования профессиональных союзов, играющих важную роль в развитии экономики и общества страны. Профессиональные союзы обеспечивают защиту прав и интересов своих членов, способствуют повышению их квалификации и профессиональной мобильности. Этот день также создан для повышения осведомленности о важности профессиональных союзов в современном обществе и для поддержки их деятельности. Он является временем памяти тех, кто отдал жизнь защите прав и интересов рабочих.

А еще 13 октября День художника Украины. Этот праздник посвящен всем творческим людям, которые внесли огромный вклад в культуру и искусство Украины. Этот день ставит перед собой цели повышения осведомленности об искусстве, поддержке и защите творческих личностей, а также вовлечении молодежи в творческие процессы.

13 октября празднуют Международный день костюма. Этот день посвящен костюмам и их значению в обществе. Люди надевают разные костюмы, чтобы отметить этот особый день, и принимают участие в различных мероприятиях, таких как карнавалы, вечерние ужины и другие праздничные мероприятия. Этот день также напоминает о важности одежды как части культуры и истории. Он позволяет людям выражать свою креативность и воображение посредством выбора костюмов.

Также 13 октября Международный день уменьшения опасности стихийных бедствий. Этот день предназначен для повышения осведомленности об опасностях стихийных бедствий и привлечения всех граждан к усилиям по их уменьшению. Он был основан в 1989 году Советом ООН по устойчивости развития.

А еще 13 октября Всемирный день борьбы с тромбозом. Этот день предназначен для повышения осведомленности о тромбозе, его рисках и методах профилактики. Тромбоз — это образование тромбов в крови, что может привести к серьезным осложнениям, таким как инсульт или инфаркт.

13 октября празднуют Международный день простого языка. Этот день посвящен идее, что информация должна быть понятна и доступна всем. Простая речь помогает людям легче воспринимать важные сообщения, особенно тем, кто испытывает трудности с чтением или пониманием сложных текстов. Суть дня состоит в том, чтобы поощрить использование простых и понятных выражений во всех сферах жизни — от правительственных документов до медицинских инструкций. Это день, когда важно напомнить себе и другим о том, как полезно и необходимо использовать понятный язык для большей инклюзивности.

Также 13 октября Международный день неудачник. Этот день был основан в 2010 году в США, и целью его является научить людей принимать неудачи как возможность роста и обучения. Этот день напоминает нам, что неудачи являются нормальной частью жизни и могут быть источником важных уроков и опыта. Он направлен на поддержание толерантности к ошибкам и неудачам, а также повышение осведомленности о том, что каждая неудача может быть шагом к успеху.

А еще 13 октября Международный день скептиков. Этот день посвящен поддержанию критического мышления и развитию скептицизма. Идея этого дня состоит в том, чтобы поддерживать людей в изучении научных методов, критическом анализе информации и избегании подчиненности псевдонаучным теориям.

13 октября Международный день геологического тайника. Этот день посвящен геологическим тайникам, которые являются частью проекта "EarthCaches" от Geocaching. EarthCaches – это особые типы кэшей, которые позволяют участникам изучать геологические особенности мест, используя GPS-навигацию. Они не имеют физических контейнеров, но включают задачи, помогающие изучить геологические процессы и историю территории.

Также 13 октября День распространения информации о метастатическом раке молочной железы. Этот день посвящен повышению осведомленности об этом серьезном состоянии, включающем распространение информации о симптомах, диагностике, лечении и поддержке пациентов и их семей.