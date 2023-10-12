Какой завтра, 13 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

13 октября 2023 года — пятница. 597-й день войны в Украине.

Какой завтра, 13 октября, церковный праздник

13 октября в церковном календаре – день памяти мучеников Карпа, Папилла, Агафодора и Агафоники. Все они пострадали за свою веру во Христа в III веке, когда правителем был Декий. Карп был епископом, а Папилла диаконом. Агафоника была сестрой Папилла, а Агафодор рабом, работавшим на Папилла и Карпа. Когда император узнал, что они не поклоняются идолам, то сразу позвал к себе и стал заставлять отречься от веры. Однако диакон с епископом отказались.

Привязали их мучители к коням, заставив бежать за ними. Агафодор увидел это и посочувствовал своим хозяевам. Палачи это заметили и начали его также подвергать пыткам. Папилла во время допроса признался, что лечил местных жителей молитвами. Император тогда приказал вылечить больного, а диакон ответил, что если у язычников получится, он откажется от Христа. Жрецы долго колдовали над слепым, но не смогли ничего поделать. Как только к нему подошел Папилла, начал молиться, слепил сразу прозрев.

Правитель настолько сильно разозлился, что приказал всех их посадить в раскаленную печь. Однако огонь погас и не повредил мученикам. Тогда палачи казнили их мечом.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя хвастаться своими достижениями, потому что можно все сразу потерять.

В этот день не разрешено носить одежду черного цвета, потому что планы могут сорваться.

Не желательно звать ни одного человека в гости, можно нарваться на неприятности.

Народные приметы и традиции на 13 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: серая и тусклая утренняя заря – днем будет тепло и ясно;

небо имеет темно-синий цвет и кажется очень высоким – к дождю;

на протяжении всего дня температура воздуха почти не изменилась — пасмурно будет еще долго;

плотные темные тучи, но солнце взошло – ожидите переменную погоду;

вечером закукарекал петух — погода быстро изменится.

13 октября вечером закукарекал петух — погода быстро изменится / Фото: Pexels

В народном календаре в этот день обязательно устраивали омовения и посиделки. Наши предки традиционно шли в баню, которую перед этим приводили в порядок. Верили, что там живет дух, называемый лазником. Согласно поверьям это существо любило париться и мыться в четверг или после трех побывавших в бане людей.

Погода на 13 октября

Завтра, 13 октября, в Киеве солнце будет редко появляться из-за облаков, без осадков. Во Львове пасмурно, может проясниться только вечером, осадков не ожидается. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +19 днем и +12 ночью. Во Львове +13 днем и +8 ночью. В Харькове +17 днем и +10 ночью. В Одессе +23 днем и +13 ночью.

Памятные даты 13 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 октября:

1307 год — по приказу короля Филиппа IV Красивого одновременно арестовали всех французских тамплиеров;

1582 год — в Италии и других католических странах юлианский календарь (старый стиль) заменяют григорианский (новый стиль);

1675 год — нидерландский физик Христиан Гюйгенс получает патент на карманные часы;

1792 год — в Вашингтоне приступили к строительству Белого дома;

1860 год – в США сделали первую фотографию из воздушного шара;

1871 год — в Киеве открывается Коллегия Павла Галагана;

1875 год – открывают Черновицкий университет;

1884 год – Гринвич утверждается как место прохождения нулевого меридиана;

1894 год — в Пенсильвании учреждают Украинский народный союз;

1927 год – по инициативе Международной организации труда учреждают Международную ассоциацию социального обеспечения;

1943 год — Королевство Италия объявляет войну Третьему Рейху;

1948 год — завершается строительство газопровода Дашава-Киев;

1987 год – в Персидском заливе американский флот впервые в мире использует дельфинов в военных целях;

1992 год — в должности премьер-министра Украины утверждают Леонида Кучму;

1996 год – в Крыму создают Южноукраинский экономический союз;

1998 год — НАТО предъявляет Союзной республике Югославия ультиматум с требованием вывести войска из Косово.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 октября

Какие завтра именины: Акакий, Александр, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен, Серафим, Александра, Аполлинария.

Талисманом человека, рожденного 13 октября является хризоберил. Драгоценный прозрачный или полупрозрачный камень. В старину хризоберил пользовался необычайной популярностью из-за того, что камни могут давать эффект "кошачьего глаза". В Древней Индии он считался амулетом, который помогает человеку понимать язык птиц и животных.

В этот день родились:

1822 год — польско-украинский ботаник, протозоолог и бактериолог Лев Ценковский;

1923 год – украинский историк Михаил Сикорский;

1971 год – украинский футболист Михаил Старостяк.

Какой завтра день в Украине и мире

13 октября отмечают Всемирный день яйца / Фото: Pexels

13 октября в Украине и мире празднуют Международный день простого языка. Он подчеркивает, насколько важна понятная и четкая коммуникация. Особенно важно использовать простой язык во время переписки, чтобы информация была понятна всем. Первый праздник был организован Шерил Стивенс и Кейт Гаррисон Уайтсайд, которые в начале 1990-х инициировали создание международной сети сурдопереводчиков.

Также 13 октября Международный день неудачник. День создан для того, чтобы подумать о своих неудачах, поделиться ими с другими и, самое главное, научиться на них. Создали его по инициативе университета Аалто в Финляндии в 2010 году. Главная цель праздника – научить людей смотреть на свои неудачи, как на жизненные уроки, необходимые для продвижения вперед.

А еще 13 октября Всемирный день борьбы с тромбозом. Тромбозом называют патологическое свертываемость крови в сосудах. Из-за тромбов невозможно нормальное течение крови по артериям и венам. Это может привести к тяжелым последствиям — от сильных болей до смерти. Поэтому так важно обратить внимание на тромбоз, чтобы привлечь людей не заниматься самолечением, а идти к врачу.

13 октября празднуют Международный день ветеринатной медсестры. Ежегодно приходится на вторую пятницу октября. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы отблагодарить ветеринарных медсестер за их работу. Праздник был создан по инициативе Совета ветеринарных медсестер Австралии, который предложил проводить специальные мероприятия для празднования работы работниц ветклиник.

Также 13 октября Международный день костюма. Праздник был придуман для людей с хорошим чувством юмора, а также для тех, кто всегда любит выглядеть только что вышедшим от портного. Впервые Международный день костюма отпраздновали в американском комедийном сериале "Как я встреча вашу маму", выходившем на телеканале CBS с 2005 по 2014 год. Один из главных героев, Барни Стинсон (актер Нил Патрик Гаррис), обожал красиво одеваться. Он всегда выглядел элегантно, носил только костюмы и часто говорил свою крылатую фразу "Одень!".

А еще 13 октября День без бюстгальтера. Праздник был создан еще в 2011 году, но идея его празднования появилась гораздо раньше (в 1960-1970 годах), тогда женщины-активистки убеждали всех не носить этот аксессуар, который, по их мнению, удручал достоинство женщины. Происхождение по праздникам неясно. Существует версия, которую предложила создать анонимная пользовательница сети Facebook.

13 октября Международный день уменьшения опасности стихийных бедствий. День учредила Генеральная ассамблея ООН 22 декабря 1989 г. с целью показать обществу, что нужно делать, чтобы снизить опасность стихийного бедствия. Стихийным бедствием называют опасное явление, которое носит естественный характер и вредит людям.

Также 13 октября празднуют Всемирный день яйца. Проводится ежегодно во вторую пятницу октября. Праздник был создан по инициативе Международной яичной комиссии 1996 года во время проведения венской конференции. Это событие посвящено почтинию богатого разнообразными питательными веществами продукта. Яйца часто называют "суперфудом", ведь они богаты белоком и являются популярным вариантом вкусного завтрака.