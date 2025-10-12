Какой праздник 13 октября 2025 года / © ТСН

Реклама

13 октября 2025 года — понедельник. 1327-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 13 октября, верующие празднуют день памяти святых мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники. Карп был епископом города Фиатир (Малая Азия). Он ревностно проповедовал Евангелие, обращая язычников в христианство, разоблачал идолопоклонство и призывал людей отказаться от жертвоприношений языческим богам. За это его схватили во время императорских гонений (вероятно, во времена Декия или Валериана), жестоко пытали и заставляли отречься от Христа. Карп оставался непоколебимым, мужественно свидетельствовал о своей вере, за что был приговорен к смерти.

Папилла был дьяконом и помощником Карпа. Он также открыто исповедовал христианство и помогал епископу в его пастырском служении. Когда Карпа арестовали, Папилла добровольно явился к власти, чтобы разделить судьбу своего духовного наставника. Его подвергли жестоким пыткам, но он не сломался и не принес жертв идолам. Вместе с Карпом он принял мученическую смерть.

Реклама

Агатоника была благочестивой женщиной-христианкой из зажиточной семьи. Она открыто поддерживала мучеников, вдохновляла их и сама исповедовала веру перед палачами. За это ее также арестовали. Несмотря на угрозы и пытки, она не отреклась от Христа. Наконец Агатоника была казнена вместе с Карпом и Папиллой.

Что нельзя делать 13 октября

Не следует начинать новых дел — любое новое дело не будет иметь благословения Божия и может завершиться неудачей.

Девушкам запрещалось отказывать сватам — отказ считался “пренебрежением” и мог привести к тому, что девушка “засидится в девках”.

Не стоит выяснять отношения — любая ссора затянется надолго, а примирение будет сложным.

Народные приметы и традиции на 13 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ветер южный — до теплой зимы;

уже выпал первый снег — зима будет ранней и холодной;

сильный ветер — ждите ветреную зиму;

дождь, пасмурная погода — к затяжной осени;

уже с березы полностью опали листья — зима придет рано.

13 октября дождь, пасмурная погода — к затяжной осени / © unsplash.com

В народе 13 октября называлось Карпа и Папиллы. Этот день считался пороговым: осенние работы должны быть окончены. Часто в этот день были ветры. Поэтому говорили: “Как Карп дует — такая и зима будет”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 октября

Какие завтра именины: Антон, Никита, Николай, Яков, Злата.

Реклама

Талисманом человека, рожденного 13 октября является хризоберил. Полупрозрачный или полностью прозрачный ценный минерал. В древних индийских верованиях хризоберилы наделяли магическими свойствами — его считали мощным оберегом, способным дарить человеку способность понимать язык животных.

В этот день родились:

1884 год — Радзимовская Валентина Васильевна, украинский врач;

1923 год — Михаил Сикорский, украинский историк; почетный директор заповедника “Переяслав”, Герой Украины;

1971 год — Михаил Старостяк, украинский футболист.

Памятные даты 13 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 октября:

1307 год — по воле французского короля Филиппа IV Красивого по всей Франции одновременно арестовывают членов Ордена тамплиеров;

1582 год — в Италии и ряде католических государств официально отказываются от юлианского календаря, введя на его место более точный григорианский стиль исчисления;

1675 год — нидерландский ученый и изобретатель Христиан Гюйгенс получает патент на карманные часы;

1792 год — в городе Вашингтон торжественно начинается возведение резиденции президента США — Белого дома;

1860 год — в Соединенных Штатах делают первую в истории фотографию, снятую с воздушного шара;

1871 год — в Киеве начинает работу Коллегия Павла Галагана;

1875 год — торжественно открывают Черновицкий университет;

1884 год — на международной конференции признают Гринвич как место прохождения нулевого меридиана;

1894 год — в Пенсильвании учреждают Украинский народный союз;

1927 год — по инициативе Международной организации труда создают Международную ассоциацию социального обеспечения;

1943 год — Королевство Италия официально объявляет войну нацистской Германии;

1987 год — военно-морские силы США впервые в истории применяют дельфинов в боевых операциях в Персидском заливе;

1992 год — Верховная Рада Украины утверждает Леонида Кучму в должности премьер-министра Украины;

1996 год — в Крыму создают Южноукраинский экономический союз;

1998 год — НАТО выступает с ультиматумом в Союзную Республику Югославия, требуя вывести войска из Косово.

Какой завтра праздник в Украине и мире

13 октября Международный день простого языка / © unsplash.com

13 октября в Украине и мире празднуют Международный день скептиков. Этот день призван поощрять критическое мышление, сомнение и здоровый скептицизм по поводу неподтвержденных утверждений и предрассудков. Точное происхождение Международного дня скептиков неизвестно, что, возможно, часть его концепции — поощрять сомневаться даже в самом празднике. Однако известно, что праздник был начат в 1996 году американкой Адриен Сиу Куперсмит, называвшей себя “премьер-ивентологом Америки”.

Реклама

Также 13 октября День распространения информации о метастатическом раке молочной железы. Этот день посвящен повышению осведомленности о метастатическом раке молочной железы (МРМЖ), его вызовах и необходимости большей поддержки и финансирования исследований. Метастатический рак молочной железы или рак IV стадии возникает, когда рак молочной железы распространяется с первичного места на другие органы, такие как кости, печень, легкие или головной мозг. Это хроническое заболевание, которое, к сожалению, не поддается полному излечению, но может контролироваться посредством длительного лечения.

А еще 13 октября Международный день простого языка. Этот праздник был начат в 2011 году по инициативе Plain Language Association International (PLAIN) для повышения осведомленности о важности использования понятного и доступного языка в публичном общении.

13 октября празднуют Международный день уменьшения опасности бедствий. Этот праздник был начат Организацией Объединенных Наций в 1989 году. Это комплекс мероприятий, которые помогают снизить вероятность возникновения катастроф и их последствия. Международный день уменьшения опасности бедствий напоминает о важности профилактики, готовности и сотрудничества, чтобы защитить жизнь людей и уменьшить последствия стихийных и техногенных катастроф.