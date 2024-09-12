Какой завтра, 13 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

13 сентября 2024 года — пятница. 933-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

13 сентября в церковном календаре – день памяти святого священномученика Корнилия. Он был римским центурионом, жившим в I веке в Кесарии Палестинской. Был язычником, но отличался глубоким благочестием и добрыми делами. Однажды, когда Корнилий молился, ему явился ангел Божий и повелел пригласить апостола Петра в свой дом. Апостол Петр пришел и проповедовал Распятого Христа. Под влиянием Святого Духа Корнилий уверовал во Христа и крестился вместе со своей семьей. Впоследствии его дом был превращен в церковь, и он много работал для распространения христианской веры. Корнилий стал первым язычником, обращенным в христианство апостолом Петром, и был поставлен епископом Кесарии Палестинской. Он совершил много чудес и страдал от язычников, но умер мирно в глубокой старости.

Что нельзя делать 13 сентября

Не следует убирать дома.

Не стоит злословить и ругаться.

Нельзя отказывать в подаянии.

Народные приметы и традиции на 13 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: дождь — уже в этом году дождя больше не будет;

грачи улетели — зима придет рано;

красная луна — ждите сильный ветер.

13 сентября красный месяц — ждите сильный ветер / Фото: Unsplash

В народе этот день называли "Европейский день". Так прозвали эту дату потому, что в храмах, посвященных празднику обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме, богослужения проходят Пасхальным образом.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 сентября

Какие завтра именины: Валериан, Илья, Леонтий, Николай, Александр, Петр.

Талисманом человека, рожденного 13 сентября, является оникс. Минерал, имеющий богатую историю. С давних времен об ониксе составляли мифы и легенды. В частности, верили, что он оберегает от всего плохого.

В этот день родились:

1931 год – украинский писатель Борис Харчук;

1961 год – украинский художник Оксана Иванкевич.

Памятные даты 13 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 сентября:

1333 год — первое упоминание о Кафедральном соборе Кенигсберга;

1776 год — основан город Днепр;

1788 год — Нью-Йорк провозглашен столицей США;

1848 год — во Львовском университете создана кафедра украинского языка;

1902 год — в Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого были использованы отпечатки его пальцев с места преступления;

1922 год — в Смирне во время резни греков и армян турецкой армией начался гигантский пожар, продолжавшийся несколько дней и разрушивший христианскую часть города;

1960 год — в США состоялся первый симпозиум биоников;

1960 год — президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал указ об установлении памятника Тарасу Шевченко в Вашингтоне;

1968 год — Албания вышла из Организации Варшавского договора;

1989 год — в Украине выявлены первые больные СПИДом: ими оказались две молодые жительницы Киева;

1993 год — подписано соглашение между Ясиром Арафатом и Ицхаком Рабином о признании Палестинской автономии.

Погода на 13 сентября

Завтра, 13 сентября, в Киеве ясно без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +30 днем и +21 ночью. Во Львове — +27 днем и +16 ночью. В Харькове — +28 днем и +20 ночью. В Одессе — +24 днем и +20 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

13 сентября в Украине и мире отмечают Международный день шоколада / Фото: Unsplash

13 сентября в Украине и мире празднуют Международный день шоколада. Идея празднования возникла во Франции в 1995 году, и с тех пор праздник приобрел популярность во многих странах мира. 13 сентября избран в честь дня рождения Милтон Херши, основатель первой американской шоколадной компании Hershey's. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как фестивали, ярмарки, конкурсы на скоростное поедание шоколада и многое другое. В Украине столицей шоколада считается Львов, где часто проводятся тематические мероприятия и мастер-классы.

Также 13 сентября День парикмахера. Это праздник всех мастеров ножниц, красок и расчесок, которые создают прически и помогают людям выглядеть лучше. Профессия парикмахера имеет давнюю историю. В Древнем Египте парикмахеры производили парики и красили волосы хной и басмой. В Средневековье цирюльники не только стригли волосы, но и выполняли медицинские процедуры. Сегодня парикмахеры играют важную роль в обществе, помогая людям не только выглядеть лучше, но и чувствовать себя увереннее. В этот день парикмахеры часто устраивают корпоративы и принимают поздравления от клиентов и близких.

А еще 13 сентября День осведомленности о врожденных пороках развития домашних животных. Этот день посвящен повышению осведомленности о врожденных аномалиях, которые могут поражать наших домашних питомцев. Инициатором этого дня стал Дэвис Роджерс, основатель фонда MBJungle Foundation. Цель праздника – информировать владельцев животных о важности профилактики, лечения и ухода за животными с врожденными пороками. Врожденные дефекты могут быть разной степени тяжести: от незначительных до угрожающих жизни.