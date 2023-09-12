Какой завтра, 13 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

13 сентября 2023 года – среда. 567-й день войны в Украине.

Какой завтра, 13 сентября, церковный праздник

13 сентября в церковном календаре – день памяти святого Корнилия. По Новому Завету Корнилий сначала был язычником, но чтил Господа, хотя и не вступал в иудейскую общину. Однажды появился Корнилию ангел и велел обрести святого Петра. Человек указание выполнил и тогда святой Петр окрестил Корнилия в своем доме. Считается, что Корнилий стал первым язычником, принявшим христианство. Впоследствии мужчина даже стал епископом по указанию святого Петра. Он прославился тем, что разрушил языческий храм в Скепсии. После этого многие язычники поверили во Христа.

Что запрещено делать в этот день

Не разрешается гадать с зеркалами — считается, что это приведет к несчастью.

Старайтесь быть внимательными и осторожными, потому что в этот день можно стать жертвой обмана или воровства.

Лучше отложить помолвку или женитьбу на другой день.

Народные приметы и традиции на 13 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: теплый дождь показывает, что в этом году он будет последним;

все грачи уже полетели в теплые края — ждите скорого похолодания;

на огороде много пузатой, чистой репы — в доме будет богатство;

ливень указывает на то, что следующий год будет урожайным;

в луже видны пузыри — скоро ухудшится погода.

13 сентября в луже видны пузыри — скоро ухудшится погода / Фото: Pexels

Среди наших предков существовала традиция убирать из огородов овощи, которые имели "корень" — картофель, свекла, редька, хрен, морковь и т.д. Считалось, что с этого дня прекращается рост всех культур. Из овощей обязательно готовили разнообразные блюда. В почете особенно была редька, которую наши предки даже называли "королевой овощей".

Погода на 13 сентября

Завтра, 13 сентября, в Киеве ясно, осадков не ожидается. Во Львове облачно с прояснениями, без осадков. В Харькове днем на небе могут появиться облака, но рассеются до вечера, осадков не предполагается. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +26 днем и +15 ночью. Во Львове — +27 днем и +15 ночью. В Харькове — +21 днем и +12 ночью. В Одессе — +25 днем и +17 ночью.

Памятные даты 13 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 сентября:

1333 год — первое упоминание о Кафедральном соборе Кенигсберга;

1776 год — основывают город Днепр;

1788 год — Нью-Йорк становится столицей США;

1848 год — во Львовском университете создают кафедру украинского языка;

1902 год — в Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого используют отпечатки его пальцев с места преступления;

1922 год — в Смирне во время резни греков и армян турецкой армией начинается гигантский пожар, который длится несколько дней и разрушает христианскую часть города;

1960 год — в США происходит первый симпозиум биоников;

1960 год — президент США Дуайт Эйзенхауэр подписывает указ об установлении памятника Тарасу Шевченко в Вашингтоне;

1962 год — Элвис Пресли с песней "She's Not You" в двенадцатый раз возглавляет гитпарад Великобритании;

1965 год — В США выходит сингл группы Битлз "Yesterday";

1968 год — Албания выходит из Организации Варшавского договора;

1982 год — в аэропорту Малаги (Испания) терпит крушение самолет DC-10 рейса 995 для авиакомпании Spantax;

1989 год — в Украине выявляют первых больных СПИДом: ими оказались две молодые жительницы Киева;

1993 год — подписывают соглашение между Ясиром Арафатом и Ицхаком Рабином о признании Палестинской автономии.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 сентября

Какие завтра именины: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил, Мирон.

Талисманом человека, рожденного 13 сентября, является оникс. Уникальный натуральный камень отличающийся интересным рисунком. Считается одной из разновидностей халцедона. Бывает разных цветов. Оникс издавна считали камень символом мощной мужской силы. У древних народов его носили как амулет лидеры, ведущие за собой народ.

В этот день родились:

1931 год – украинский писатель Борис Харчук;

1961 год – украинская художница Оксана Иванкевич.

Какой завтра день в Украине и мире

13 сентября в Украине и мире отмечают Международный день шоколада / Фото: Pexels

13 сентября в Украине и мире празднуют Международный день шоколада. Праздник был создан по инициативе Национальной ассоциации кондитеров США. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день родился Милтон С. Херши (1857), который был выдающимся американским шоколатье, филантропом и предпринимателем. Особых успехов Херши добился в изготовленные карамели, при производстве которой он добавлял свежее молоко. Им была основана компания Lancaster Caramel Company, которая позже была продана самим Херше для финансирования нового предприятия — массового производства молочного шоколада. В то время это был роскошный и эксклюзивный деликатес. Первые батончики Hershey начали появляться в продаже в 1900 году. Интересно, что первопроходцами в процессе выработки шоколада считаются ацтеки, которые называли продукт "пищей богов".

Также 13 сентября День положительного мышления. Инициатором создания такого необычного праздника стал американский предприниматель, произошло это в 2003 году. Позитивное мышление – это ощущение, которое появляется у человека тогда, когда, казалось бы, все вокруг против тебя. Этот день — хорошая возможность оттолкнуть от себя негатив.

А еще 13 сентября День парикмахера. Профессиональный праздник всех стилистов-парикмахеров, которые делают наши волосы красивыми, здоровыми. Термин "парикмахер" появился в Германии, хотя ныне в самой стране он не употребляется, потому что считается устаревшим. Это были специалисты, работавшие с париками. Подобные услуги, однако, существовали еще в Древнем Египте. Именно эту страну считают родиной первых профессиональных мастеров, занимавшихся укладкой причесок.

13 сентября празднуют День рождения пенициллина. Хотя это открытие и было случайным, но оно совершило революцию в сфере медицины. В 1928 году Александр Флеминг, шотландский бактериолог, проводил исследования в больнице святой Марии (Лондон). Вдруг он наткнулся на революционную находку. Изучая бактерии стафилококка, он оставил чашку Петри с бактериями на своем лабораторном столе, забыв накрыть крышкой, а сам уехал в отпуск. Когда бактериолог вернулся, то увидел невероятную картину: на чашке развилась плесень Penicillium notatum, которая активно подавляла развитие бактерий. Флеминг определил, что плесень обладает антибиотическими свойствами и способна убивать вредные бактерии, но не наносит вреда человеческому организму. Так родился пенициллин — первый настоящий антибиотик.