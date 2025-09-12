Какой праздник 13 сентября 2025 года / © ТСН

13 сентября 2025 года — суббота. 1298-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 13 сентября, верующие празднуют день памяти святого священномученика Корнилия. Корнилий — римский сотник (центурион), служивший в Кесарии Палестинской. О нем упоминается в книге Деяний святых апостолов. Он был “благочестив и богобоязнен”, подавал милостыню бедным и постоянно молился Богу.

Именно Корнилий стал первым язычником, принявшим крещение от апостола Петра. Это событие имело чрезвычайное значение для Церкви: от нее началось официальное открытие благовестия для всех народов, а не только для иудеев.

По преданию, после крещения Корнилий оставил военную службу и активно проповедовал христианство. Он был поставлен епископом Кесарии Палестинской. Его деятельность способствовала обращению многих язычников.

Во времена гонений на христиан Корнилия арестовали за веру во Христа. После жестоких пыток он был казнен, приняв мученическую смерть.

Что нельзя делать 13 сентября

Нельзя тяжело работать в поле или на огороде — вы можете “разгневать” осень, а потому она не даст урожая.

Не следует переедать, злоупотреблять алкоголем — это день воздержания и молитвы.

Вечером запрещается выносить мусор — вынесете с ним “изобилие”.

Народные приметы и традиции на 13 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечный и теплый день — до долгой и мягкой осени;

журавли летят медленно и низко — ждите затяжную осень;

утром туман стелется по земле — будет хорошая погода днем;

листья на берегу начали желтеть сверху — до ранней и суровой зимы;

идет дождь — ждите холодную и мокрую осень.

13 сентября листья на берегу начали желтеть сверху — до ранней и суровой зимы / © Pixabay

В народе 13 сентября носило название Клюквенный лед. Ибо в это время часто начинался массовый перелет журавлей на юг.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 сентября

Какие завтра именины: Валерий, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Александр, Петр, Степан.

Талисманом человека, рожденного 13 сентября является оникс. Камень с глубоким прошлым и богатой символикой. Еще в древности его окутывали преданиями и легендами, наделяя магическими свойствами. Считалось, что этот минерал способен оберегать человека от злых сил и всякой беды.

В этот день родились:

1660 год — Даниель Дефо, английский писатель и публицист, известный как автор “Робинзона Крузо”;

1931 год — Борис Харчук, украинский писатель;

1961 год — Оксана Иванкевич, украинская художница.

Памятные даты 13 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 сентября:

1333 год — осуществляют первое летописное упоминание о Кафедральном соборе в Кенигсберге;

1776 год — основывают город Днепр;

1788 год — Нью-Йорк официально объявляют столицей Соединенных Штатов Америки;

1848 год — во Львовском университете открывают кафедру украинского языка;

1902 год в Великобритании впервые в истории правосудия как главное доказательство вины обвиняемого используют отпечатки пальцев, найденные с поличным;

1922 год — в Смирне, во время массовых убийств греков и армян турецким войском, вспыхивает масштабный пожар, который несколько дней уничтожает город и разрушает его христианскую часть;

1960 год — в США происходит первый научный симпозиум, посвященный бионике;

1960 год — президент США Дуайт Эйзенгауэр подписывает указ об установлении в Вашингтоне памятника Тарасу Шевченко;

1965 год — в США видит свет сингл группы The Beatles “Yesterday”;

1968 год — Албания объявляет о выходе из Организации Варшавского договора;

1982 год — в аэропорту Малаги (Испания) терпит крушение самолет DC-10 авиакомпании Spantax, в результате чего погибает 50 человек;

1989 год — в Украине впервые официально фиксируют случаи заболевания СПИДом;

1993 год — было подписано соглашение между Ясиром Арафатом и Ицхаком Рабином, которое предусматривало признание Палестинской автономии.

Какой завтра праздник в Украине и мире

13 сентября празднуют Международный день шоколада / © Pixabay

13 сентября в Украине празднуют День физической культуры и спорта Украины. Выпадает на вторую субботу сентября. Праздник уводит свои корни от традиционных спортивных движений в стране и развития физического воспитания. Официально его положили начало в независимой Украине, чтобы подчеркнуть важность здоровья нации и достижений украинских спортсменов на международной арене.

Также 13 сентября День украинского кино. Он был начат, чтобы почтить богатую кинематографическую традицию Украины, начиная от первых лент начала XX века до современных фильмов, получающих международное признание. Праздник призван подчеркнуть роль кино в формировании национального сознания и сохранении культурного наследия.

А еще 13 сентября Всемирный день предоставления первой медицинской помощи. Это международный праздник, посвященный повышению осведомленности людей о важности первой помощи и навыков, которые могут спасти жизнь в чрезвычайных ситуациях. Праздник начал Международный совет Красного Креста и Красного Полумесяца с целью популяризации знаний и навыков оказания первой помощи среди населения. Оно призвано научить людей реагировать быстро и правильно, когда жизнь или здоровье человека оказывается под угрозой.

13 сентября празднуют Международный день шоколада. Праздник был начат 1995 французским шоколатье, чтобы привлечь внимание к шоколаду как продукту, сочетающему искусство кулинарии и удовольствия. Дата 13 сентября также выбрана в честь дня рождения Родриго Лафонте, одного из известных исследователей и популяризаторов шоколада в мире.

Также 13 сентября День положительного мышления. Точная дата основания праздника неизвестна, но его популяризацией занимались психологи и коучи, подчеркивающие: позитивное мышление помогает преодолевать трудности, повышает мотивацию и способствует успеху в жизни. Праздник призывает людей осознанно искать светлые моменты и формировать оптимистическое мировоззрение.

А еще 13 сентября День парикмахера. Парикмахерское искусство имеет тысячелетнюю историю: от создания причесок в древнем Египте до современных салонов красоты. День парикмахера был начат, чтобы отметить профессионалов этой сферы, подчеркнуть их роль в культуре и стиле человека и напомнить о важности творчества в работе.

13 сентября празднуют День рождения пенициллина. Это своеобразный научный праздник, посвященный открытию первого в истории эффективного антибиотика, который революционизировал медицину и спас миллионы жизней.

Также 13 сентября День украинского борща. Выпадает на вторую субботу сентября. Идея празднования возникла как часть движения по популяризации украинской кухни в мире. Борщ — это не просто суп, а культурный символ, имеющий многовековую историю и разнообразные региональные варианты. Праздник призван напомнить о значении традиционной кухни и роли пищи в сохранении национальной идентичности.