Какой завтра, 13 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 13 января, День общественного радиовещания. Верующие чтят память святых мучеников Ермила и Стратоника. До Нового года осталось 352 дня.

13 января 2025 года – понедельник. 1055-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

13 января в церковном календаре – день памяти святых мучеников Ермила и Стратоника. Они были друзьями, пострадавшими за веру в Иисуса Христа. Ермил был диаконом, а Стратоник работал в тюрьме, где держали христиан. Оба они жили в IV веке и были подвергнуты жестоким пыткам за то, что отказались отречься от своей веры. История святых мучеников Ермила и Стратоника является свидетельством их непоколебимой веры и преданности христианским ценностям. Они показали, что даже во время больших испытаний можно сохранять веру и любовь к Богу. Их жизнь и смерть являются примером для всех христиан, обладающих выдержкой и мужеством в вере.

Что нельзя делать 13 января

Нельзя вышивать и шить.

До рассвета запрещается выходить из дома.

Не следует заниматься физическим трудом.

Народные приметы и традиции на 13 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: кошка сидит на подоконнике к оттепели;

кот спит, спрятав мордочку, ждите мороза;

плохая тяга в печи – будет теплая погода;

синицы щебечут у окон — весна придет рано.

13 января синицы щебечут у окон — весна придет рано / Фото: pixabay.com

Если семь раз в этот день подать милостыню, то Бог, по поверьям, простит семь грехов.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 13 января

Какие завтра именины: Афанасий, Максим, Петр, Иаков.

Талисманом человека, рожденного 13 января является оникс. Он считается сверхмощным талисманом. Оникс защищает от негативных мыслей, сглаза, заговоров.

В этот день родились:

1894 год – ведущий деятель ОУН, общественный деятель, журналист и ученый Евгений Онацкий;

1904 год — украинский и американский скрипач-виртуоз еврейского происхождения Натан Мильштейн;

1919 год — украинский врач, академик НАН Украины Любовь Мала.

Памятные даты 13 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 января:

1610 год — Галилео Галилей открывает четвертый спутник Юпитера, который впоследствии получает название Каллисто;

1854 год — Фаас Энтони из Филадельфии получает патент на новый музыкальный инструмент — аккордеон;

1910 год – из Нью-Йорка звучит первая публичная радиотрансляция, во время которой звучали голоса Энрико Карузо и других звезд Метрополитен-оперы;

1919 год — в Киеве Директория УНР утверждает закон о призыве военных к действительной службе;

1928 год – в трех домах в городке Шенектейди (штат Нью-Йорк) компании RCA и General Electric устанавливают первые экспериментальные телевизоры для демонстрации возможностей приема телесигнала в домашних условиях;

1942 год – начинается принудительный вывоз населения Украины в Германию (остарбайтеры);

1943 год — А. Гитлер издает директиву о тотальной мобилизации материальных средств и ресурсов Германии;

1989 год — во всей Великобритании компьютеры были впервые парализованы вирусом "Friday the 13th" ("Пятница, 13-е"), известным также под названием "Jerusalem", который периодически активизируется в дни, когда 13 число приходится на пятницу;

1992 год — Украина и Королевство Швеция устанавливают дипломатические отношения;

1992 год — Республика Кипр признает независимость Украины;

1993 год — в Париже представители 130 стран подписывают "Конвенцию о запрете разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения";

1999 год — 36-летний Майкл Джордан, легенда американского баскетбола, официально объявляет, что покидает команду "Чикаго Булз" и прекращает профессиональную карьеру баскетболиста;

2000 год — о своей отставке с поста главы компании "Microsoft" заявляет ее соучредитель и многолетний руководитель Билл Гейтс;

2010 год — Апелляционный суд города Киева признает, что Сталин, Молотов, Каганович, Постышев, Косиор, Чубарь и Хатаевич организовали геноцид части украинцев, но закрыл дело в связи с их смертью;

2015 год – происходит теракт под Волновахой в ходе российской вооруженной агрессии против Украины.

Погода на 13 января

Завтра, 13 января, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве 0 днем и -1 ночью. Во Львове -1 день и -3 ночью. В Харькове +2 днем и -2 ночью. В Одессе +2 днем и -1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

13 января в Украине празднуют День общественного радиовещания / Фото: pixabay.com

13 января в Украине празднуют День общественного радиовещания. День является важным праздником для работников и поклонников общественного радио в Украине. Этот праздник был установлен для обеспечения независимости и качества общественного радио, которое работает в пользу общины, обеспечивая объективную информацию, культурные программы и образовательные передачи.

13 января 1921 года на волнах Первого украинского радио была впервые проведена передача, которая имела важное значение для развития медиа в Украине. Поэтому этот день стал символичным для празднования важной роли общественного радиовещания.

Общественное радио — некоммерческая форма вещания, которая работает не ради прибыли, а с целью информирования граждан, формирования общественного мнения и обеспечения доступа к различным культурным и образовательным ресурсам. День общественного радиовещания также возможность почтить журналистов, работников радио и тех, кто способствует развитию общественных медиа в Украине.

Обычно в этот день проводятся мероприятия, церемонии награждения, информационные акции, посвященные развитию и поддержке независимого радио.