13 января 2026 года — вторник. 1419-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

13 января верующие празднуют День памяти святых мучеников Ермилата и Стратоника / © pexels.com

Завтра, 13 января, верующие празднуют День памяти святых мучеников Ермилата и Стратоника. Ермилат был диаконом, открыто исповедовавшим христианскую веру. За это его арестовали, жестоко пытали и заключили в тюрьму. Стратоник, тюремный сторож и друг Ермилата, сочувствовал его страданиям и, увидев его непоколебимую веру, сам уверовал во Христа. Обоих подвергли пыткам и казнили за отказ отречься от веры. Они приняли мученическую смерть, по церковному преданию, были утоплены в реке.

13 января в Украине и мире празднуют День общественного радиовещания / © pexels.com

13 января в Украине и мире празднуют День общественного радиовещания. Этот день напоминает о ценностях независимости, достоверности, плюрализма мнений и доступности информации. Общественное радио призвано информировать, просветлять и объединять людей, давать голос разным социальным группам, поддерживать культуру, язык и демократические процессы.

13 января День поэзии на работе / © pexels.com

Также 13 января День поэзии на работе. В этот день коллеги приглашают читать стихи — любимые или собственные, делиться поэтическими строками в чатах, на совещаниях или во время перерывов. Идея праздника проста: поэзия снижает напряжение, вдохновляет, развивает креативность и улучшает атмосферу в коллективе. День поэзии на работе напоминает, что даже в самой структурированной среде есть место для эмоций, образов и вдохновляющего слова. Это возможность на мгновение выйти за пределы дедлайнов и отчетов и ощутить живую силу языка.

13 января День осуществления мечты / © pexels.com

А еще 13 января День исполнения мечты. Он напоминает, что мечта — это не только фантазия, а направление движения, которое начинается с внутреннего разрешения хотеть большего и смелости действовать. В этот день принято формулировать желание, визуализировать цель, вспоминать давние мечты и делать хотя бы один конкретный шаг к их воплощению.