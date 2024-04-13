Какой завтра, 14 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 14 апреля, Международный день вратаря. Верующие чтят память папы Римского Мартина Исповедника. До Нового года остался 261 день.

14 апреля 2024 года — воскресенье. 781-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

14 апреля в церковном календаре – день памяти папы Римского Мартина Исповедника. Он родился в Италии в семье священника. Покинул родительский дом в довольно юном возрасте, чтобы в Риме посвятиться диакону. После смерти папы Теодора I занял престол. Это было время, когда распространялась ересь монофелитов. Мартын был против нее, поэтому после получения престола сразу осудил такие видения. Однако это произошло без согласия императора, поддерживавшего монофелитов. Поэтому вышел приказ убить Мартына. Больного папу отправили на остров, а затем перевели в тюрьму. Осудили на пожизненное заключение в Крыму, где он и скончался.

Что нельзя делать 14 апреля

Запрещается охотиться на воронов.

Нельзя охотиться на лису или оскорблять животное.

Не стоит ругаться и ругаться.

Народные приметы и традиции на 14 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: вороны посидели близко к земле — ждите тепло, летают — к похолоданию;

день солнечный и теплый – урожай будет большим;

громко каркают вороны – к неприятной новости.

14 апреля вороны посидели близко к земле — ждите тепло, летают — к похолоданию. / Фото: Pexels

Увидеть в этот день в небе одинокого журавля к скорейшему успеху в любых делах. Если же летит пар — скоро сыграете свадьбу.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 апреля

Какие завтра именины: Мартын, Иван, Антон.

Талисманом человека, рожденного 14 апреля является аметист. Разновидность кварца. Издавна аметисту приписывали лечебные и магические свойства. Так, например, верили, что этот камень помогает побороть головную боль.

В этот день родились:

1888 год – украинский поэт и литературный деятель Нарбут Владимир Иванович;

1924 год – украинская певица и актриса театра, Народная артистка Украины Мария Харченко;

1945 год – украинский художник-график, педагог Андрей Чебыкин.

Памятные даты 14 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 апреля:

70 год — римские войска Тита Флавия начинают осаду Иерусалима;

1611 год — на пире, организованном принцем Федерико Чези в честь Галилео Галилея, впервые звучит слово "телескоп";

1852 год – при Университете святого Владимира основывают Киевский центральный архив древних актов;

1865 год – в вашингтонском театре актер Джон Бут смертельно ранит американского президента Авраама Линкольна;

1871 год – в Германии учреждают парламент – рейхстаг;

1894 год – впервые демонстрируют кинопроектор Эдисона;

1912 год — крупнейший в то время пассажирский лайнер мира Титаник сталкивается с айсбергом и тонет;

1978 год — в Тбилиси проходят массовые демонстрации с требованием сохранения на грузинском языке государственного статуса;

2014 год — официальное начало АТО на востоке Украины;

2022 год – тонет крейсер "Москва", флагман Черноморского флота ВМФ РФ, после удара ракетами "Нептун" ВМС Украины.

Погода на 14 апреля

Завтра, 14 апреля, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, во второй половине дня возможен мелкий дождь, который к вечеру закончится. В Харькове ясное небо утром, но днем затянется облаками, без осадков. В Одессе ясное утро, но уже во второй половине дня небо будет облачным, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +20 днем и +11 ночью. Во Львове +17 днем и +9 ночью. В Харькове +19 днем и +10 ночью. В Одессе +19 днем и +14 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

14 апреля празднуют Международный день вратаря / Фото: Pexels

14 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный квантовый день. Событие, которое чествует прогресс и потенциал квантовой науки. Официально праздник был начат в 2022 году. Ежегодно проходят различные мероприятия, в частности выступления известных исследователей.

Также 14 апреля Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми. Важное событие ежегодно выпадает на второе воскресенье апреля. День посвящают осведомленности о разрушительных последствиях сексуального насилия над детьми. Это серьезная и широкая проблема, от которой ежегодно страдают миллионы детей.

А еще 14 апреля празднуют Международный день вратаря. Вратарей часто называют последней линией защиты поля на футболе, ведь они играют очень важную роль. Однако часто их вклад в игру остается незамеченным. Праздник вратарей был основан в честь дня рождения колумбийского вратаря Мигеля Калеро, оставившего весомый след в истории футбола.

14 апреля Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса. Хотя молодое, но очень важное событие, дату для которого выбрали не случайно. Именно в этот день 1909 бразильский врач Карлус Рибейро Жустиниано Шагас диагностировал это заболевание. Событие было начато в 2019 году. Болезнь Шагаса – паразитарное тропическое заболевание, с которым чаще всего сталкивается малообеспеченное население.

Также 14 апреля Международный день внезапного смеха. Событие было придумано и создано оратором, писателем Иззи Гезелл в 1997 году. Главная ее цель состоит в том, чтобы напомнить человечеству о пользе смеха.