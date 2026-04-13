Какой завтра, 14 апреля, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Завтра, 14 апреля, Международный день вратаря. Верующие чтят память святого Мартина Исповедника, папы Римского. До Нового года осталось 262 дня.
14 апреля 2026 года — вторник. 1510-й день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 14 апреля, верующие празднуют День памяти святого Мартина Исповедника, папы Римского. Он стал папой 649 года и активно выступил против ереси монофелитства (учение об одной воле у Христа). За это созвал Латеранский собор, где осудил это учение. Его позиция вызвала гнев византийского правителя Константа II. По приказу императора Мартына арестовали, подвергли жестоким издевательствам и сослали в Крым, где он умер в изгнании около 655 года.
14 апреля в Украине и мире празднуют Международный день вратаря. Дату выбрали в честь дня рождения легендарного колумбийского голкипера Мигеля Калеро. Этот праздник посвящен игрокам, стоящим на последнем рубеже обороны — вратарям в футболе, хоккее и других видах спорта. Их роль особенная: они часто спасают команду в решающие моменты, демонстрируя молниеносную реакцию, выдержку и смелость.
Также 14 апреля Всемирный квантовый день. Праздник учредили в 2021 году ученые из разных стран, чтобы популяризировать квантовую науку и объяснить сложные явления простыми словами. Квантовая физика изучает поведение мельчайших частиц — атомов и фотонов. Именно благодаря этой науке появились технологии, без которых невозможна современная жизнь: лазеры, МРТ, транзисторы, квантовые компьютеры.
А еще 14 апреля Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса. Это заболевание вызывает паразит Trypanosoma cruzi, который передается преимущественно через укусы так называемых поцелуйных клопов. Больше всего случаев зафиксировано в странах Латинской Америки, однако из-за миграции болезнь распространяется и в других регионах мира. Особенность болезни Шагаса — длительное бессимптомное течение. Человек может годами не знать об инфекции, но со временем способен вызвать серьезные поражения сердца и пищеварительной системы.
14 апреля празднуют Международный день внезапного смеха. Внезапный смех — это настоящий «детокс» для организма: он снимает стресс, улучшает настроение, активирует иммунную систему и даже стимулирует работу сердца. В этот день люди поощряются смеяться без причины, шутить, делиться мемами и веселыми историями с друзьями и коллегами.
Также 14 апреля День высоких достижений. Этот день напоминает: каждый прогресс важен, а награждение маленьких побед мотивирует двигаться дальше. Люди поощряются подводить итоги, делиться своими достижениями с друзьями и коллегами, ставить новые цели и мечтать о еще более высоких результатах.