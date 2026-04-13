14 апреля 2026 года — вторник. 1510-й день войны в Украине.

Завтра, 14 апреля, верующие празднуют День памяти святого Мартина Исповедника, папы Римского. Он стал папой 649 года и активно выступил против ереси монофелитства (учение об одной воле у Христа). За это созвал Латеранский собор, где осудил это учение. Его позиция вызвала гнев византийского правителя Константа II. По приказу императора Мартына арестовали, подвергли жестоким издевательствам и сослали в Крым, где он умер в изгнании около 655 года.

14 апреля в Украине и мире празднуют Международный день вратаря. Дату выбрали в честь дня рождения легендарного колумбийского голкипера Мигеля Калеро. Этот праздник посвящен игрокам, стоящим на последнем рубеже обороны — вратарям в футболе, хоккее и других видах спорта. Их роль особенная: они часто спасают команду в решающие моменты, демонстрируя молниеносную реакцию, выдержку и смелость.

Также 14 апреля Всемирный квантовый день. Праздник учредили в 2021 году ученые из разных стран, чтобы популяризировать квантовую науку и объяснить сложные явления простыми словами. Квантовая физика изучает поведение мельчайших частиц — атомов и фотонов. Именно благодаря этой науке появились технологии, без которых невозможна современная жизнь: лазеры, МРТ, транзисторы, квантовые компьютеры.

А еще 14 апреля Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса. Это заболевание вызывает паразит Trypanosoma cruzi, который передается преимущественно через укусы так называемых поцелуйных клопов. Больше всего случаев зафиксировано в странах Латинской Америки, однако из-за миграции болезнь распространяется и в других регионах мира. Особенность болезни Шагаса — длительное бессимптомное течение. Человек может годами не знать об инфекции, но со временем способен вызвать серьезные поражения сердца и пищеварительной системы.

14 апреля празднуют Международный день внезапного смеха. Внезапный смех — это настоящий «детокс» для организма: он снимает стресс, улучшает настроение, активирует иммунную систему и даже стимулирует работу сердца. В этот день люди поощряются смеяться без причины, шутить, делиться мемами и веселыми историями с друзьями и коллегами.

Также 14 апреля День высоких достижений. Этот день напоминает: каждый прогресс важен, а награждение маленьких побед мотивирует двигаться дальше. Люди поощряются подводить итоги, делиться своими достижениями с друзьями и коллегами, ставить новые цели и мечтать о еще более высоких результатах.