Какой праздник 14 апреля 2025 года / © ТСН

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14 апреля 2025 года — понедельник. 1146-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 14 апреля, верующие празднуют день памяти святого исповедника Мартина, Папы Римского. Родился в городе Тогда (Италия) в конце VI века. До избрания Папой он выполнял дипломатические миссии при Византийском дворе. В 649 году его избрали на Апостольский престол.

В период его понтификата в империи распространялась ересь монофелитства, утверждавшая наличие в Иисусе Христе только одной — божественной — воли, что противоречило постановлениям Халкидонского собора 451 года. Папа Мартин открыто выступил против этой ереси и императорского указа «Типос», запрещающего обсуждение вопросов воли во Христе.

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В октябре 649 года Мартын созвал Латеранский собор, официально осудивший монофелитство. Это вызвало недовольство византийского правителя Константа II. 653 Мартин был арестован и под стражей доставлен в Константинополь. Там его унизили, содержали в жестких условиях, а впоследствии сослали в Херсонес (современный Севастополь, Крым), где он и умер 16 сентября 655 года в нищете и болезнях, не отрекшись от православной веры.

Что нельзя делать 14 апреля

Следует избегать тяжелого ручного труда на поле (ибо “землю нельзя беспокоить”).

Нельзя свататься или говорить о свадьбе.

Запрещается ссориться — потому что “весь год будет в искушениях и раздоре”.

Народные приметы и традиции на 14 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

если 14 апреля тепло и солнечно — будет хорошее и урожайное лето;

дождь в этот день — до урожая на рожь, но лето будет дождливым;

если холодно и ветрено — лето будет засушливое;

солнце утром красное — ждите сильный ветер;

если на деревьях еще нет ни одного зеленого листа — весна затянется.

Дождь 14 апреля — до урожая на рожь, но лето будет дождливым / © unsplash.com

В народные 14 апреля носило название Мартын Лысогин. В традиционном украинском быту святой Мартын ассоциировался с лисьей бедой, то есть вред, который эти хитрые звери наносили крестьянам: воровали кур, индеек, гусей. Отсюда — воображение, что в этот день Мартын “выгоняет” лис из деревень в леса, на охоту, подальше от человеческого хозяйства.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 апреля

Какие завтра именины: Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр.

Талисманом человека, рожденного 14 апреля является аметист. Это один из видов кварца. На протяжении многих веков ему приписывали целебные и волшебные качества. К примеру, считалось, что этот камень способен облегчить головную боль.

В этот день родились:

1888 год — Владимир Нарбут, украинский поэт и литературный деятель;

1924 год — Мария Харченко, украинская певица и актриса театра, Народная артистка Украины;

1945 год — Андрей Чебыкин, украинский художник-график, педагог.

Памятные даты 14 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 апреля:

70 год — римские войска Тита Флавия начали осаду Иерусалима;

1611 год — во время пира, организованного принцем Федерико Чези в честь Галилео Галилея, впервые было использовано слово “телескоп”;

1852 год — при Университете святого Владимира основан Киевский центральный архив древних актов (теперь Исторический архив Украины в Киеве);

1865 год — актер Джон Бут смертельно ранил президента США Авраама Линкольна в театре Вашингтона;

1871 год — в Германии основан парламент — Рейхстаг;

1894 год — состоялась первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона;

1894 год — в Нью-Йорке Томас Алва Эдисон продемонстрировал свое новое изобретение — кинетоскоп, устройство для просмотра фильмов. Фильм длился всего 13 секунд и не проектировался на экран, для просмотра нужно было смотреть в специальное отверстие;

1909 год — Уильям д’Арси основал Англо-персидскую нефтяную компанию (теперь British Petroleum);

1912 год — пассажирский лайнер “Титаник”, крупнейший к тому времени, столкнулся с айсбергом и утонул;

1927 год — в шведском Гетеборге с конвейера сошел первый автомобиль “Вольво” ÖV4;

1929 год — Иосиф Слепой стал ректором Львовской Богословской академии;

1930 год — на экраны вышел фильм Александра Довженко “Земля”;

1931 год — провозглашена Вторая Испанская республика, король Альфонсо XIII низложен;

1940 год — в Западной Украине священники потеряли книги регистрации браков;

1970 год — на космическом корабле “Аполлон-13” во время полета к Луне произошла авария, сопровождавшаяся известным изречением “Хьюстон, у нас проблема!”;

1978 год — в Тбилиси прошли массовые демонстрации за сохранение государственного статуса для грузинского языка;

1991 год — из музея ван Гога в Амстердаме похищено 20 картин на сумму $500 млн, но они были найдены через 35 минут;

2003 год — расшифрован человеческий геном;

2014 год — началась антитеррористическая операция (АТО) на востоке Украины;

2022 год — затонул крейсер “Москва”, флагман Черноморского флота ВМФ России, после удара ракетами “Нептун” ВМС Украины.

Какой завтра праздник в Украине и мире

14 апреля Международный день вратаря / © unsplash.com

14 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный квантовый день. Он был основан в 2022 году с целью повышения осведомленности о квантовых технологиях и их влиянии на будущее науки и техники. Этот день посвящен популяризации квантовой физики и ее достижений, а также знакомству широкой аудитории с квантовыми явлениями.

Квантовая физика изучает поведение элементарных частиц на уровне атомов и субатомных частиц, и она имеет потенциал изменить многие сферы, от вычислительных технологий до медицины. Благодаря квантовым технологиям могут появиться новые компьютеры, которые будут гораздо мощнее современных и способны решать кажущиеся невозможными задачи.

Также 14 апреля Международный день вратаря. Этот день создан для того, чтобы признать их вклад в игру и отдать должное их навыкам, отваге и роли в поле. Вратарь — это не просто последний рубеж обороны, а тот, кто может изменить результат матча благодаря своим рефлексам, решимости и умению останавливать сложные удары.

Хотя нападающие часто на передовой и привлекают больше внимания, роль вратаря не менее важна. Они часто остаются в тени, но их вклад в победу команды критически важен. Международный день вратаря — это возможность отдать должное их тяжелому труду и отметить их неоцененный вклад в командные достижения.

А еще 14 апреля Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса. Он был основан для того, чтобы повысить осведомленность об этом опасном тропическом заболевании, вызываемом паразитом Trypanosoma cruzi. Болезнь передается через укусы инфицированных комаров, которые часто называют поцелуйными. Она является серьезной проблемой, особенно в странах Латинской Америки, и может привести к тяжелым осложнениям, в частности, сердечной недостаточности и нарушениям нервной системы.

14 апреля празднуют Международный день внезапного смеха. Он призван напомнить о важности смеха в нашей жизни. Этот праздник призывает смеяться и радоваться без особых причин или поводов. У смеха много полезных эффектов на здоровье — он снижает уровень стресса, улучшает настроение, расслабляет и даже укрепляет иммунитет.