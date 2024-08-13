Какой завтра, 14 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 14 августа, Всемирный день каллиграфии. Верующие чтят перенесение мощей святого преподобного Теодосия Печерского. До Нового года осталось 139 дней.

14 августа 2024 года – среда. 903-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

14 августа в церковном календаре – день перенесения мощей святого преподобного Теодосия Печерского. Перенесение мощей святого преподобного Теодосия Печерского состоялось 27 августа 1091 года, спустя 17 лет после его смерти. Теодосий Печерский был одним из основателей Киево-Печерского монастыря и считается отцом монашества Киевской Руси.

Решение о перенесении мощей было принято на совете братии монастыря под руководством игумена Ивана. Мощи были найдены преподобным Нестором Летописцем, описавшим этот процесс в своих произведениях. Во время переноса мощей совершались многочисленные чудеса, в частности над пещерой, где были найдены мощи, появились три огненных столба. Мощи святого Теодосия были перенесены в Успенский собор Киево-Печерской лавры, где они хранятся по сей день.

Что нельзя делать 14 августа

Нельзя употреблять спиртное — придет нищета.

Запрещено готовить блюда из теста — отвернете удачу.

Не следует ругаться, кричать.

Народные приметы и традиции на 14 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: сильный ветер — к холодному и дождливому сентябрю;

журавли на юг улетают — быстро придут морозы;

утренняя заря красного цвета – будет ветер.

14 августа журавли на юг улетают — скоро придут морозы / Фото: pixabay.com

В этот день было принято свататься к девушкам. Считалось, это последний летний день, чтобы это сделать.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 августа

Какие завтра именины: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Матвей, Николай, Семен, Федор, Ева, Евдокия.

Талисманом человека, рожденного 14 августа, является рубин. Элегантный и изысканный драгоценный камень. Издавна рубин считался символом страсти, его дарили своим любимым.

В этот день родились:

1873 год — выдающийся деятель западноукраинского физкультурно-спортивного движения конца XIX — первой половины ХХ века Иван Боберский;

1892 год — украинский художник, представитель школы "бойчукистов" Иван Липкивский;

1945 год — украинский политик, 3-й Министр обороны Украины, директор Аэрокосмического института Валерий Шмаров.

Памятные даты 14 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 августа:

1385 год — португальцы разбивают кастильцев в битве при Алжубарроте;

1457 год — печатают первую книгу, дата выхода в свет которой точно известна (около 3 лет после Иоганна Гутенберга);

1880 год — заканчивают сооружение знаменитого собора в Кельне (строение начато 1248);

1919 год — части 2-го корпуса Украинской Галицкой Армии, гоня перед собой Таращанскую бригаду красных Василия Боженко, приобретают Староконстантинов;

1936 год — на Олимпийских играх в Берлине впервые проходят соревнования по баскетболу;

1947 год — Пакистан и Индия обретают независимость от Великобритании в полночь;

1992 год — начинается грузино-абхазский конфликт;

2013 год — сотни убитых и тысячи раненых в Каире после разгона силовиками лагерей протестующих против военного переворота.

Погода на 14 августа

Завтра, 14 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +26 днем и +16 ночью. Во Львове — +26 днем и +13 ночью. В Харькове — +26 днем и +16 ночью. В Одессе — +29 днем и +19 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

14 августа Всемирный день ящерицы / Фото: Unsplash

14 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день каллиграфии. Этот день посвящен искусству красивого письма и его истории, насчитывающей тысячелетия. Каллиграфия, происходящая от греческих слов "kalós" (красиво) и "grafí" (писать), сочетает в себе письмо и изобразительное искусство1. Она имеет разные стили и традиции, которые развивались в разных культурах, таких как западноевропейская, азиатская, китайская, японская и исламская каллиграфия.

Также 14 августа Всемирный день ящерицы. Этот праздник был начат группой энтузиастов-герпетологов и любителей дикой природы. Цель этого дня – изменить негативное отношение к ящерицам и повысить осведомленность об их важной роли в природных экосистемах. Ящерицы являются одними из многочисленных наземных позвоночных и играют важную роль в различных экосистемах, выступая как хищники и индикаторы состояния окружающей среды. К примеру, комодский варан может достигать длины 3 метров, тогда как круглопалый геккон из Вест-Индии имеет длину всего 16 мм.