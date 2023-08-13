Какой завтра, 14 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 14 августа, Всемирный день ящерицы. Верующие празднуют Медовый Спас (Маковия). До Нового года осталось 139 дней.

14 августа 2023 года – понедельник. 537-й день войны в Украине.

Какой завтра, 14 августа, церковный праздник

14 августа в церковном календаре – Медовый Спас или Маковия. Маковия чтит память мучеников Макавеев, за что и получило такое название. Это было семь братьев и их мама Соломия. Это было событие Ветхого Завета, которое произошло примерно в 166 году до Рождества Христова. Тогда в Израиле правил язычник Антиох Епифан. Он преследовал всех христиан.

Братья и их мать исповедовали христианство, за что были схвачены, истязаны и убиты. Семья Макавеев стала символом веры в Господа и стойкости.

Что запрещено делать в этот день

Это первый день Успенского поста, поэтому нельзя есть мясные, рыбные, молочные продукты.

Также не рекомендуется ссориться, злословить.

Нельзя лениться, просто без дела лежать на диване.

Народные приметы и традиции на 14 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: все еще можно заметить цвет одуванчиков — до теплой осени;

уже нет цветов розы – ждите скорого прихода холодов;

малина в лесу большая – пора уже сеять озимые;

погода на Маковии показывает, какой она будет 28 августа;

олени заходят в воду – в реках уже купаться нельзя;

на улице сильный ветер – зима будет снежной и холодной.

14 августа олени заходят в воду – в реках уже купаться нельзя / Фото: Pexels

По традиции на Медовый Спас люди идут в церковь и освящают баночки с медом, фрукты, овощи. Также делали специальные букеты-обереги из маковок, полевых цветов, которые также освящали. Август у наших предков считался месяцем щедрости и нового урожая.

Погода на 14 августа

Завтра, 14 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове небо прояснилось весь день, без осадков. В Харькове днем могут появиться облака, но они быстро рассеются без осадков. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +29 днем и +17 ночью. Во Львове +27 днем и +17 ночью. В Харькове +26 днем и +16 ночью. В Одессе +27 днем и +21 ночью.

Памятные даты 14 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 августа:

1385 год — португальцы разбивают кастильцев в битве при Алжубарроте;

1385 год – заключают Кревскую унию – соглашение между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, которое предусматривало объединение этих стран в единое государство;

1457 год — напечатали первую книгу, дата выхода в свет которой точно известна;

1880 год — заканчивают строительство знаменитого собора в Кельне;

1916 год — в ходе Первой мировой войны начинаются бои Украинских сечевых стрелков (УСС) за гору Лысоню в составе австро-венгерской армии против российских войск;

1919 год — части 2-го корпуса Украинской Галицкой Армии, гоня перед собой Таращанскую бригаду красных Василия Боженко, приобретают Староконстантинов;

1936 год — на Олимпийских играх в Берлине впервые проходят соревнования по баскетболу;

1947 год — Пакистан и Индия обретают независимость от Великобритании в полночь;

1971 год – провозглашают независимость Бахрейна;

1992 год – начинается грузино-абхазский конфликт;

2013 год – сотни убитых и тысячи раненых в Каире после разгона силовиками лагерей протестующих против военного переворота.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 августа

Какие завтра именины: Александр, Дмитрий, Леонтий, Тимофей, Федор, София.

Талисманом человека, рожденного 14 августа является рубин. Название камня происходит от латинского слова, означающего "красный". Издавна рубин считали символом храбрости, красоты и преданности.

В этот день родились:

1892 год — украинский художник, представитель школы "бойчукистов" Иван Липкивский;

1983 год – американская актриса украинского происхождения Мила Кунис.

Какой завтра день в Украине и мире

14 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день ящерицы / Фото: Pexels

14 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день ящерицы. Неизвестна история возникновения этого праздника. Но есть мнение, что инициатором его создания была группа любителей дикой природы, ученых и герпетологов. Они хотели изменить плохое мнение общества о ящерицах. Ящерицы – одна из самых больших по численности групп наземных позвоночных. Известно около 6000 видов пресмыкающихся, ведущих наземный образ жизни. Некоторые живут на земле, другие на деревьях. Различаются они размером, окраской и т.д. Самой большой ящерицей на Земле является комодский варан. Длина некоторых представителей достигает 3 метров.

Также 14 августа День возведения татуировки. Часто татуировка рассматривается как постоянный знак, символ какого-либо события или момента, который человек хочет запомнить навсегда. Но со временем вкусы меняются и то, что раньше казалось хорошей идеей, может стать источником сожаления. Именно этот день посвятили людям, желающим попрощаться со своей татуировкой.