Какой праздник 14 августа 2025 года / © ТСН

14 августа 2025 года — четверг. 1268-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 14 августа, верующие празднуют перенесение мощей святого преподобного Теодосия Печерского. Преподобный Теодосий Печерский (умер 3 мая 1074 г.) был одним из основателей Киево-Печерского монастыря (лавры) вместе со святым Антонием.

Он основал общежитие монашество по Студийскому уставу, что стало образцом для монастырей всей Руси. Перенесение мощей преподобного Теодосия произошло 14 августа 1091 года, спустя 17 лет после его смерти.

Мощи святого были торжественно перенесены из пещеры, где он был похоронен, в большую каменную церковь Успения Пресвятой Богородицы (Успенского собора), которую сам Теодосий начал строить еще при жизни.

Что нельзя делать 14 августа

Женщинам запрещается тяжело работать физически, особенно стирать — стоит с уважением относиться к воде.

Нельзя ссориться, конфликтовать — день отличается духовным очищением.

Не следует купаться в открытых водоемах — вода приобретает сакральное значение.

Народные приметы и традиции на 14 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ласточки низко летают к затяжным дождям;

если уменьшилось количество воды в колодце — осень будет сухой;

много росы на траве — будет большой урожай озимых;

пчелы не вылетают из ульев — к сильному ветру или дождю.

14 августа пчелы не вылетают из ульей — до сильного ветра или дождя / © unsplash.com

В народе 14 августа носило название Теодосий Мокрый. Так как начинался сезон дождей.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 августа

Какие завтра именины: Аркадий, Василий, Владимир, Матвей, Николай, Александр, Алексей, Семен, Федор, Ева, Евдокия.

Талисманом человека, рожденного 14 августа является рубин. Это благородный и роскошный драгоценный камень, который с давних времен считался воплощением страсти и любви. Его традиционно дарили как самый ценный знак чувств своим избранникам.

В этот день родились:

1873 год — Иван Боберский, видный деятель западноукраинского физкультурно-спортивного движения конца ХІХ — первой половины ХХ в;

1892 год — Иван Липкивский, украинский художник, представитель школы “бойчукистов”;

1945 год — Валерий Шмаров, украинский политик, 3-й Министр обороны Украины, директор Аэрокосмического института.

Памятные даты 14 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 августа:

1385 год — в битве при Алжубарроте португальские войска одерживают блестящую победу над армией Кастилии;

1385 год — заключают Кревскую унию — историческое соглашение между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским;

1457 год — печатают первую книгу, дата выхода которой точно известна, — это произошло примерно через три года после изобретения Иоганном Гутенбергом печатного станка;

1687 год — казацкие полки вместе с московскими войсками возвращаются из неудачного крымского похода;

1880 год — завершают сооружение знаменитого Кельнского собора;

1916 год — во время Первой мировой войны Украинские сечевые стрелки в составе австро-венгерской армии начинают ожесточенные бои за гору Лисоню, противостоя русским войскам;

1919 год — части 2-го корпуса Украинской Галицкой Армии, преследуя красногвардейскую Таращанскую бригаду Василия Боженко, захватывают стратегически важный Староконстантинов;

1936 год — на Олимпийских играх в Берлине впервые проходят официальные соревнования по баскетболу;

1947 год — в полночь Индия и Пакистан обретают независимость от Британской империи;

1971 год — Бахрейн официально провозглашает независимость;

1980 год — на Ленинской верфе в Гданьске под руководством Леха Валенсы 17 тысяч рабочих начинают масштабную забастовку, которая стала ключевым событием в процессе демократизации Польши и падения коммунистического режима генерала Ярузельского;

1992 год — начинается грузино-абхазский конфликт, перерастающий в длительную войну с тяжелыми последствиями для обеих сторон;

2010 год — в Сингапуре открываются первые в истории Летние Юношеские Олимпийские игры;

2013 год — в Каире силовые структуры жестоко разгоняют лагеря протестующих против военного переворота, в результате чего сотни человек погибли, а тысячи получили ранения, повлекшие за собой масштабный гуманитарный кризис.

Какой завтра праздник в Украине и мире

14 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день косатки / © Pixabay

14 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день косатки. Косатка — одна из самых больших дельфиновых, известная своей разумностью, сложной социальной структурой и уникальными охотничьими навыками. Она является ключевым видом в морских экосистемах, а ее присутствие свидетельствует об экологическом здоровье океана. Несмотря на то, что косатки широко распространены в мировых океанах, их популяции часто страдают от загрязнения, потери природной среды и коммерческого отлова рыбы.

Также 14 августа Всемирный день ящерицы. Ящерицы — важная часть экосистем, регулируя численность насекомых и мелких животных. Они являются индикаторами здоровья окружающей среды. Разнообразие видов ящериц поражает: от крошечных гекконов до больших агам и варанов. Некоторые виды имеют уникальные адаптации, например, способность регенерировать хвост или изменять цвет.