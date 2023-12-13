Какой завтра, 14 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 14 декабря, День чествования участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора). Верующие чтят память мучеников Аполлония, Феотиха и Ариана. До Нового года осталось 17 дней.

14 декабря 2023 года — четверг. 659-й день войны в Украине.

Какой завтра, 14 декабря, церковный праздник

14 декабря в церковном календаре — день памяти мучеников Аполлония, Феотиха и Ариана. Жили они в Египте и погибли за свою веру во Христа во время правления императора Диоклетиана. Тогда за христианами происходили массовые гонения. Аполлоний был чтецом и долгое время скрывался. Он боялся пыток, а потому заплатил язычнику Филимону, чтобы тот переоделся в Аполлония и принес пожертвование идолам. Однако на Филимона взошло озарение Господа и он уверовал во Христа.

Тогда Аполлоний почувствовал стыд, покаялся и признался в своей вере. Их пытали, а затем отрезали головы. Ариан был правителем, участвовавшим в пытках. На могиле казненных христиан он получил исцеление от древней болезни и уверовал в Господа. Один из его телохранителей — Феохтих — поддержал своего хозяина. Их обоих бросили умирать в море.

Что нельзя делать 14 декабря

Не стоит выходить из дома не умывшись.

Начиная любое дело, окропите себя освященной водой. Если забыть, результата не будет.

Нельзя ругаться, злословить.

Народные приметы и традиции на 14 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: погода теплая — таким будет и лето;

над лесом видны синие облака — ждите снег;

ветер дует в одну сторону, но облака плывут в другую — к пасмурной и снежной погоде;

в течение дня меняется погода — к оттепели;

ночью иней — к снегопаду днем.

14 декабря над лесом видны синие облака — ждите снег / Фото: Pexels

Согласно народным поверьям в этот день по земле разгуливает нечистая сила, но она не трогает хороших хозяев, поэтому было принято проводить генеральную уборку в доме.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 декабря

Какие завтра именины: Аполлон, Зосима, Илларион, Ипатий, Левко, Леонид и Филимон.

Талисманом человека, рожденного 14 декабря, является сапфир. Драгоценный камень, издавна считавшийся символом мудрости. Короли носили сапфиры в своих украшениях как защиту от всех злых сил, зависти и т.д.

В этот день родились:

1850 год — украинский живописец и график Николай Кузнецов;

1884 год — украинский церковный деятель (УГКЦ), епископ Николай Чарнецкий;

1972 год — капитан СБУ, первый погибший военнослужащий в войне на Донбассе, Герой Украины (посмертно) Геннадий Биличенко.

Памятные даты 14 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 декабря:

1819 год — Алабама становится 22-м штатом США;

1900 год — Макс Планк выступает с докладом в Немецком физическом обществе о сформулированном им законе излучения;

1901 год — в Лондоне проводят первый турнир по настольному теннису;

1903 год — в Кити Хоук (штат Северная Каролина), братья Райт делают первую попытку подняться в воздух на сконструированном ими самолете;

1911 год —человек впервые покоряет Южный полюс;

1918 год — гетман Павел Скоропадский отрекается от власти в пользу Директории УНР;

1935 год — премьерой оперетты Й.Штрауса "Летучая мышь" в помещении бывшего Троицкого народного дома открывается Киевский театр оперетты;

1947 год — матчем "Реал" Мадрид — "Белененсеш" Лиссабон, который заканчивается победой хозяев со счетом 3:1, открывают стадион "Сантьяго Бернабеу";

1949 год – Иерусалим становится столицей Израиля;

1950 год – было учреждено Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев;

1955 год — членами ООН становятся Народная Республика Албания, Австрия, Народная Республика Болгария, Камбоджа, Цейлон, Финляндия, Венгерская Народная Республика, Ирландия, Италия, Иордания, Лаос, Объединенное Ливийское королевство, Непал, Португалия, Народная Республика Румыния и Испания;

1960 год — в Париже подписывают Конвенцию об учреждении Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);

1962 год — американская автоматическая межпланетная станция "Маринер-2" становится первым аппаратом, долетевшим до Венеры;

1989 год — Роман Гнатишин становится генерал-губернатором Канады (принес присягу 29 января 1990 года);

1996 год — на 11 недель американский гитпарад возглавляет песня Don't Speak группы No Doubt;

2004 год — на юге Франции открывают самый высокий мост-виадук Мийо;

2008 год — 29-летний журналист египетского телеканала "Аль-Багдадия" Мунтазар Аль Зейди бросает ботинки у американского президента Джорджа Буша со словами "Это тебе мой прощальный поцелуй, собака!";

2009 год — в центре Стокгольма происходит запуск в эксплуатацию первой в мире мобильной сети на базе технологии Long Term Evolution;

2012 год — происходит стрельба в Сэнди-Гук.

Погода на 14 декабря

Завтра, 14 декабря, в Киеве облачно, ночью сильный дождь со снегом, утром дождь будет постепенно ослабевать. Во Львове пасмурно, утром и днем небольшой дождь, а вечером дождь со снегом. В Харькове облачно с прояснениями, во второй половине дня сильный дождь. В Одессе с утра до вечера облачно, ночью мелкий дождь, который закончится к утру, но вечером может пойти снова.

Температура воздуха в Киеве — +3 днем и ночью. Во Львове — +2 днем и +1 ночью. В Харькове — +2 днем и -1 ночью. В Одессе — +10 днем и +6 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

14 декабря празднуют Всемирный день обезьян / Фото: Pexels

14 декабря в Украине День чествования участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора). Чернобыльская катастофа, произошедшая в апреле 1986 года, считается самой масштабной среди техногенных аварий в мире. От людей, ликвидировавших последствия взрывов на ядерном реакторе, зависела безопасность не только Украины. Поэтому каждый год мы чтим ликвидаторов. Событие было официально установлено в 2006 году, но те, кто занимался последствиями катастрофы, ежегодно собирались для упоминания других еще с 1987 года.

Также 14 декабря празднуют Всемирный день обезьян. Хотя этот праздник и не является официальным, он известен в разных странах мира. Придумали его художники Кейси Сорроу и Эрик Миликин в 2000 году, которые в то время учились в Университете штата Мичиган на факультете искусств.