Какой завтра, 14 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 14 декабря, День чествования участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Верующие чтят память святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника. До Нового года осталось 17 дней.

14 декабря 2024 года — суббота. 1025-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

14 декабря в церковном календаре – день памяти святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника. Они жили в III веке во время правления императора Декия и были казнены за свою веру в Апамее (современная Сирия).

Тирс был римским гражданином и известен своей стойкостью и преданностью Христу. Он терпел тяжелые мучения, но не отрекся от своей веры. Левкий был христианским проповедником, которого также пытали за отказ отречься от христианства. Он остался непоколебимым в своей вере, вдохновляя других своим примером.

Филимон был молодым христианином, который с большим мужеством признался в своей вере перед гонителями и испытал многочисленные страдания. Аполлоний был одним из христианских наставников, пострадавших от гонений за свою веру. Его непреклонность перед лицом смерти стала свидетельством его глубокой веры. Калиник, врач по профессии, стал мучеником, когда отказался приносить жертвы языческим богам и остался верен христианским принципам.

Что нельзя делать 14 декабря

Не следует злословить, ругаться, ругаться.

Нельзя выходить из дома, не умывшись.

Запрещается есть мясные и молочные продукты.

Народные приметы и традиции на 14 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: иней ночью — днем ждите снегопада;

теплая погода — лето будет таким же;

синие облака над лесом — будет снег;

погода сильно меняется в течение дня — к оттепели.

14 декабря иней ночью — днем ждите снегопад / Фото: Unsplash

Очень важно, по мнению наших предков, провести день за генеральной уборкой дома, потому что в этот день по земле ходит нечистая сила, которая не трогает хороших хозяев.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 декабря

Какие завтра именины: Николай, Филимон.

Талисманом человека, рожденного 14 декабря, является сапфир. Камень, успокаивающий разум. Издавна верили, что сапфир помогает утихомирить страсти с помощью своего холодного синего цвета.

В этот день родились:

1884 год — украинский церковный деятель (УГКЦ), епископ, профессор Духовной семинарии в Станиславове (ныне Ивано-Франковск), настоятель монастырей в Костополе и Ковеле Николай Чарнецкий;

1972 год — капитан СБУ, первый погибший военнослужащий в войне на Донбассе, кавалер Ордена Богдана Хмельницкого III ст. (посмертно) Геннадий Биличенко;

1975 год — офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (2024, посмертно) Богдан Добробаенко.

Памятные даты 14 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 декабря:

1819 год — Алабама становится 22-м штатом США;

1900 год — день рождения квантовой механики, когда Макс Планк выступает с докладом в Немецком физическом обществе о сформулированном им законе излучения;

1901 год — в Лондоне проводят первый турнир по настольному теннису;

1903 год — в Кити Хоук (штат Северная Каролина), братья Райт делают первую попытку подняться в воздух на сконструированном ими самолете;

1911 год — человек впервые покоряет Южный полюс – экспедиция норвежца Руаля Амундсена на ездовых собаках достигает точки, где, по расчетам, должен был лежать полюс;

1918 год — гетман Павел Скоропадский отрекается от власти в пользу Директории УНР;

1935 год — премьерой оперетты Й.Штрауса "Летучая мышь" в помещении бывшего Троицкого народного дома открывается Киевский театр оперетты;

1949 год — Иерусалим провозглашают столицей Израиля;

1950 год — учреждают Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев;

1955 год — членами ООН становятся Народная Республика Албания, Австрия, Народная Республика Болгария, Камбоджа, Цейлон, Финляндия, Венгерская Народная Республика, Ирландия, Италия, Иордания, Лаос, Объединенное Ливийское королевство, Непал, Португалия, Народная Республика Румыния и Испания;

1960 год — в Париже подписывают Конвенцию об учреждении Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);

1962 год — американская автоматическая межпланетная станция "Маринер-2" становится первым аппаратом, долетевшим до Венеры;

2004 год — на юге Франции открывают самый высокий мост-виадук Мийо;

2009 год — в центре Стокгольма происходит запуск в эксплуатацию первой в мире мобильной сети на базе технологии Long Term Evolution;

2012 год — происходит стрельба в Сэнди-Гук.

Погода на 14 декабря

Завтра, 14 декабря, в Киеве ясно к вечеру, когда небо покроют тучи, без осадков. Во Львове утром небо в полдень затянется облаками, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе днем ясно, вечером небо затянется облаками, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве -4 днем и -8 ночью. Во Львове -1 день и -7 ночью. В Харькове -4 днем и -8 ночью. В Одессе +1 день и -5 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

14 декабря в Украине День чествования участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС / Фото: Unsplash

14 декабря в Украине День чествования участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Этот день установлен указом Президента Украины 2006 года, чтобы почтить мужество, самоотверженность и героизм людей, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции 1986 года. Эта дата выбран неслучайно. Именно в этот день 1986 года было официально завершено строительство объекта "Укрытие" – саркофага, накрывшего разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС. Это событие стало важной вехой в уменьшении радиационного воздействия на окружающую среду и людей.

Также 14 декабря Международный день условно-бесплатных программ. Условно-бесплатные программы (freeware) – это программное обеспечение, которое можно загружать и использовать бесплатно, но с определенными ограничениями или при соблюдении определенных правил.

А еще 14 декабря Всемирный день обезьян. Это необычный праздник, посвященный обезьянам и приматам в целом. Оно призвано привлечь внимание к их значению в экосистемах, а также к проблемам, связанным с защитой этих животных. Праздник возник в 2000 году благодаря инициативе студентов искусства в университете штата Мичиган (США). Художник Кейси Сорроу и его друзья решили пошутить, провозгласив "День обезьян". Идея стала популярной — и впоследствии это переросло в международное празднование.