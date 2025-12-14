Какой праздник 14 декабря 2025 года / © ТСН

14 декабря 2025 года — воскресенье. 1389-й день войны в Украине.

Какой сегодня праздник

14 декабря в церковном календаре День памяти святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника / © unsplash.com

Сегодня, 14 декабря, в церковном календаре День памяти святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника. Эти святые жили в I-II веках и пострадали за христианскую веру во время гонений римских императоров. Они мужественно переносили пытки и погибли за преданность Христу.

14 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день обезьян / © unsplash.com

14 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день обезьян. Он не имеет официального государственного статуса — это неформальный праздник, который возник среди студентов и художников, а впоследствии получил международную огласку. Инициаторами создания даты стали студенты-художники из университета штата Мичиган, которые в 2000 году в шутку вписали “Monkey Day” в календарь, а затем отпраздновали день среди друзей, в костюмах, создавая тематические рисунки.

14 декабря День чествования участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора) / © unsplash.com

А еще 14 декабря День чествования участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора). 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС — крупнейшая техногенная катастрофа в истории ядерной энергетики. Ликвидация последствий аварии продолжалась годами: десятки тысяч человек — военные, пожарные, строители, медики, инженеры — работали в зоне поражения, рискуя жизнью и здоровьем. Эти люди получили название «ликвидаторы», ведь они ликвидировали последствия взрыва, занимались дезактивацией, строительством саркофага и эвакуацией населения.

14 декабря Всемирный день хорового пения / © unsplash.com

Также 14 декабря Всемирный день хорового пения. Инициатором основания праздника стал International Federation for Choral Music (IFCM), идея была выдвинута композитором и хоровым дирижером Alberto Grau на втором Всемирном симпозиуме хоровой музыки 1990 года.

14 декабря День благотворительности в Украине / © unsplash.com

14 декабря День благотворительности в Украине. Выпадает на второе воскресенье декабря. Праздник был введен Указом Президента Украины №1220/2007 от 13 декабря 2007 года. Это национальный праздник, призванный популяризировать и поддерживать благотворительность, милосердие и волонтерскую помощь.