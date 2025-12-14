- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 104
- Время на прочтение
- 2 мин
Какой сегодня, 14 декабря, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Сегодня, 14 декабря, День чествования участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора). Верующие чтят память святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника. До Нового года осталось 17 дней.
14 декабря 2025 года — воскресенье. 1389-й день войны в Украине.
Какой сегодня праздник
Сегодня, 14 декабря, в церковном календаре День памяти святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника. Эти святые жили в I-II веках и пострадали за христианскую веру во время гонений римских императоров. Они мужественно переносили пытки и погибли за преданность Христу.
14 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день обезьян. Он не имеет официального государственного статуса — это неформальный праздник, который возник среди студентов и художников, а впоследствии получил международную огласку. Инициаторами создания даты стали студенты-художники из университета штата Мичиган, которые в 2000 году в шутку вписали “Monkey Day” в календарь, а затем отпраздновали день среди друзей, в костюмах, создавая тематические рисунки.
А еще 14 декабря День чествования участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора). 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС — крупнейшая техногенная катастрофа в истории ядерной энергетики. Ликвидация последствий аварии продолжалась годами: десятки тысяч человек — военные, пожарные, строители, медики, инженеры — работали в зоне поражения, рискуя жизнью и здоровьем. Эти люди получили название «ликвидаторы», ведь они ликвидировали последствия взрыва, занимались дезактивацией, строительством саркофага и эвакуацией населения.
Также 14 декабря Всемирный день хорового пения. Инициатором основания праздника стал International Federation for Choral Music (IFCM), идея была выдвинута композитором и хоровым дирижером Alberto Grau на втором Всемирном симпозиуме хоровой музыки 1990 года.
14 декабря День благотворительности в Украине. Выпадает на второе воскресенье декабря. Праздник был введен Указом Президента Украины №1220/2007 от 13 декабря 2007 года. Это национальный праздник, призванный популяризировать и поддерживать благотворительность, милосердие и волонтерскую помощь.