Какой завтра, 14 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 14 февраля, День святого Валентина или День влюбленных. Верующие чтят память святого Кирилла. До Нового года остался 321 день.

14 февраля 2024 года – среда. 721-й день войны в Украине.

Какой завтра, 14 февраля, церковный праздник

14 февраля в церковном календаре – день памяти святого Кирилла. Он был братом святого Мефодия. Они родились в Македонии. Кирилл с детства отличался острым умом, хорошо учился, ездил в Константинополь, где изучал светские и религиозные темы. По приказу императора, которого попросил князь Ростислав, Кирилл и Мефодий поехали распространять христианство на славянские земли, ведь они владели славянским языком. Святые также составили первый славянский алфавит.

Что нельзя делать 14 февраля

Нельзя стричь ногти и волосы.

Не планируйте визит к врачу, лучше перенести на другой день.

Запрещено злословить, ругаться.

Народные приметы и традиции на 14 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: громко щебечут синицы — ждите потепления;

какая погода в этот день, таким будет август;

солнечный день — лето будет теплым, но морозы еще весной продержатся;

очень сильный мороз — к засушливому и жаркому лету;

за окном хорошая погода — к быстрому небольшому похолоданию.

14 февраля громко щебечут синицы — ждите потепления / Фото: Pexels

Наши предки верили, что сон, который приснился в ночь на 14 февраля, обязательно поднимется. Но нужно было знать, как правильно его толковать. К примеру, тарелка и горшок снятся к неудаче в деле, а часы к временным трудностям.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 февраля

Какие завтра именины: Кирилл, Михаил, Федор, Юрий, Аврам, Егор, Георгий, Филимон, Исаак.

Талисманом человека, рожденного 14 февраля, является хризоберил. Популярен минерал зеленого цвета. Издавна верили, что украшения с хризоберилом помогают в достижении целей.

В этот день родились:

1866 год – украинский ученый-историк, общественный и политический деятель Николай Василенко;

1911 год – украино-словацкий художник Адальберт Борецкий;

1930 год – украинский художник-график, иллюстратор, мастер линорита, древорита и офорта, художник кино, художник-постановщик Георгий Якутович.

Памятные даты 14 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 февраля:

842 год — условный день рождения французского языка: Людовик II Немецкий и Карл II Лысый приносят Страсбургские клятвы на романском (старофранцузском) языке;

1009 год — первое упоминание о Литве (в анналах монастыря Кведлинбург);

1014 год — папа Римский Бенедикт VIII признает Генриха II Святого императором Священной Римской Империи;

1556 год — Акбара коронуют падишахом могольской империи;

1663 год — Канада объявляется королевской провинцией Франции;

1778 год — флаг Соединенных Штатов впервые формально признается иностранным военно-морским судном, когда французский адмирал Туссен-Гийом Пике де ла Мот салютует девятью пушками американскому корабле "Рейнджер" под командованием Джона Джонса;

1779 год — в схватке с аборигенами Гавайских островов погибает английский мореплаватель Джеймс Кук;

1797 год — британская эскадра разбивает испанский флот у мыса святого Викентия (район Гибралтара), за что Горацио Нельсон получает звание контрадмирала;

1807 год — во время пожара на английском корабле "Аякс" погибает почти 300 человек;

1848 год — по мирному договору Мексика отдает Техас Соединенным Штатам;

1859 год — Орегон становится 33-м штатом США;

1876 год — американский изобретатель Александер Белл демонстрирует первый бытовой телефон;

1879 год — войска Чили захватывают порт Антофагаста, который становится одним из поводов к войне между Чили и коалицией Перу и Боливией;

1912 год — Аризона становится 48-м американским штатом;

1914 год — избирательная реформа в Галичине позволяет получить украинцам 27,2% мандатов в краевом сейме, однако не была реализована через начало Первой мировой войны;

1924 год — компания IBM получает свое нынешнее, всем известное, название;

1927 год — создают хоккейную команду "Торонто мейпл ливз";

1933 год — в Париже вводится первая в мире автоматическая телефонная служба точного времени;

1939 год — в Гамбурге на верфи "Блом и Фосс" спускают на воду линкор "Бисмарк" — самый мощный корабль Германии во Второй мировой войне;

1941 год — немецкий крейсер "Адмирал Гиппер" завершает 14-дневное плавание, в ходе которого он затапливает 64 корабля союзников Антигитлеровской коалиции;

1946 год — в Пенсильванском университете фирмой IBM представлен ENIAC – один из первых в мире компьютеров;

1946 год — национализирован Банк Англии;

1949 год — открывают первую сессию Кнессета, парламента Израиля;

1952 год — в Осло открываются VIII (VI) Зимние Олимпийские игры;

1958 год — в Аммане Иордания и Ирак подписывают договор об объединении двух королевств, во главе которого становится король Ирака Фейсал II;

1967 год — в Мехико подписывают договор Тлателолко, запрещающий ядерное оружие в Латинской Америке;

1978 год — английская группа Dire Straits начинает в Лондоне запись своего первого альбома;

1990 год — "Вояджер-1" делает фотографию Земли с расстояния 6,4 млрд км;

1993 год — Украина, Польша и Венгрия подписывают договор о сотрудничестве народов Карпатского региона;

2005 год — в Ливане в результате теракта убивают бывшего премьер-министра Рафик Харири;

2005 год — трое работников PayPal основывают видеохостинг YouTube.

Погода на 14 февраля

Завтра, 14 февраля, в Киеве пасмурно, ночью сильный дождь, затем без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +8 днем и +6 ночью. Во Львове — +9 днем и +2 ночью. В Харькове — +8 днем и +4 ночью. В Одессе — +13 днем и +6 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

14 февраля в Украине и мире отмечают День святого Валентина или День влюбленных. / Фото: Pexels

14 февраля в Украине и мире празднуют День святого Валентина или День влюбленных. Очень нежный, романтичный и теплый праздник, ежегодно празднуемый посреди зимы. День святого Валентина имеет давнюю историю и ведет свое начало от языческого праздника Луперкалии. Во времена Древнего Рима этот праздник означал чествование бога Фавна, который покровительствовал пастбищам и лесам. Фавна также называли Луперком (от латинского "lupus" — "волк"). Середину февраля римляне считали периодом очищения. Они обязательно убирали в домах и посыпали пол пшеницей. Праздник был также чествованием плодородия. В то время люди, которые не имели детей, считались проклятыми. Поэтому на время Луперкалии мужчины и женщины создавали пары для деторождения. С приходом христиан праздник с эротическим содержанием заменили в память святого Валентина, который, по преданию тайно от императора венчал влюбленные пары, за что его схватили и убили.

Также 14 февраля Всемирный день исцеления звуком. Праздник был создан по инициативе Джонатана Голдмена из США, также известным композитором и музыкантом. В 2003 году он написал несколько произведений, подробно объяснявших, что такое феномен исцеления музыкой. Праздник стал своеобразным объединением для гармонии и создания тесной связи с окружающей средой.

А еще 14 февраля празднуют День компьютерщика. Профессиональный праздник был установлен в честь создания первого в мире электронного компьютера ENIAC (1946). Он умел делать сложные расчеты, выдавать ответы на практические вопросы. Именно от него вся современная техника унаследовала двоичную систему счисления.

14 февраля Международный день дарения книг. Праздник появился в 2012 году в США по инициативе владелицы сайта с детскими книгами Эмми Бродмур. Этот день помогает увеличить интерес общества к чтению книг, усиливает интерес к библиотекам. Тем более что это — идеальный подарок на любой праздник.