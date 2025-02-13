Какой завтра, 14 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

14 февраля 2025 года – пятница. 1087-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

14 февраля в церковном календаре – день памяти святого преподобного равноапостольного Кирилла. Он вместе со своим братом Мефодием, был выдающимся просветителем и проповедником христианства среди славян. Они родились в Византийской империи в IX веке и внесли огромный вклад в культурное и духовное развитие славянских народов.

Кирилл, известный также под именем Константин, вместе с Мефодием создал славянский алфавит — глаголицу, которая впоследствии стала основой для кириллицы, которая используется во многих славянских языках, в частности в украинском. Они также перевели на славянский язык богослужебные книги, что позволило людям лучше понимать христианское учение.

Что нельзя делать 14 февраля

Нельзя стричь волосы и ногти.

Запрещается ругаться, злословить.

Визит к врачу лучше запланировать на другой день.

Народные приметы и традиции на 14 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: погода указывает, каким будет август;

синицы громко щебечут до потепления;

мороз очень сильный – лето будет засушливым и жарким;

солнечно – лето будет теплым, но весна встретит морозами.

14 февраля синицы громко щебечут до потепления / Фото: Unsplash

Сон, который вы увидели в ночь на 14 февраля, точно сбудется. Однако толкование его может быть интересным. Так часы снятся к временным трудностям, а тарелка или горшок к неудачам в начинаниях.

Именины: как назвать родившегося 14 февраля ребенка

Какие завтра именины: Кирилл, Георгий, Константин, Михаил.

Талисманом человека, рожденного 14 февраля является хризоберил. Камень, помогающий исцеляться эмоционально, а не только физически. Хризоберилл способен также почистить кровь.

В этот день родились:

1857 год – украинский гигиенист и эпидемиолог, министр УНР, действительный член ВУАН Овксентий Корчак-Чепурковский;

1866 год – украинский ученый-историк, общественный и политический деятель Николай Василенко;

1930 год – украинский художник-график, иллюстратор, мастер линорита, древорита и офорта, художник кино, художник-постановщик Георгий Якутович.

Памятные даты 14 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 февраля:

842 год — условный день рождения французского языка: Людовик II Немецкий и Карл II Лысый приносят Страсбургские клятвы на романском (старофранцузском) языке;

1009 год – первое упоминание о Литве (в анналах монастыря Кведлинбург);

1014 год – папа Римский Бенедикт VIII признает Генриха II Святого императором Священной Римской Империи;

1556 год — Акбар коронован падишахом могольской империи;

1663 год – Канада объявляется королевской провинцией Франции;

1778 год — флаг Соединенных Штатов впервые формально признают иностранным военно-морским судном, когда французский адмирал Туссен-Гийом Пике де ла Мот салютовал девятью пушками американскому корабле "Рейнджер" под командованием Джона Джонса;

1779 год — в схватке с аборигенами Гавайских островов погибает английский мореплаватель Джеймс Кук;

1797 год — британская эскадра разбивает испанский флот у мыса святого Викентия (район Гибралтара), за что Горацио Нельсон получает звание контрадмирала;

1848 год – по мирному договору Мексика отдает Техас Соединенным Штатам;

1859 год – Орегон становится 33-м штатом США;

1876 год – американский изобретатель Александер Белл демонстрирует первый бытовой телефон;

1879 год — войска Чили захватывают порт Антофагаста, который становится одним из поводов к войне между Чили и коалицией Перу и Боливией;

1912 год – Аризона становится 48-м американским штатом;

1914 год — избирательная реформа в Галичине позволяет получить украинцам 27,2% мандатов в краевом сейме, однако не была реализована через начало Первой мировой войны;

1924 год – компания IBM получает свое нынешнее, всем известное, название;

1927 год — создают хоккейную команду "Торонто Мэйпл Лифс";

1933 год — в Париже вводится первая в мире автоматическая телефонная служба точного времени;

1946 год – в Пенсильванском университете фирмой IBM представлен ENIAC – один из первых в мире компьютеров;

1946 год – национализированный Банк Англии;

1978 год – английская группа Dire Straits начинает в Лондоне запись своего первого альбома;

1990 год — "Вояджер-1" делает фотографию Земли с расстояния 6,4 млрд км: Бледная голубая точка;

1993 год — Украина, Польша и Венгрия подписывают договор о сотрудничестве народов Карпатского региона;

2005 год — в Ливане в результате теракта убивают бывшего премьер-министра Рафика Харири;

2005 год – трое работников PayPal основывают видеохостинг YouTube.

Погода на 14 февраля

Завтра, 14 февраля, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, без осадков. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +2 днем и -5 ночью. Во Львове +4 днем и -6 ночью. В Харькове 0 днем и -7 ночью. В Одессе +4 днем и -2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

14 февраля в Украине и мире празднуют День святого Валентина (Праздник влюбленных) / Фото: Unsplash

14 февраля в Украине и мире празднуют День святого Валентина (Праздник влюбленных). Это день, когда люди выражают свои чувства любимым через подарки, открытки ("валентинки"), цветы и романтические встречи. Существует несколько легенд о его возникновении, самая популярная из которых связана со святым Валентином, жившим в III веке римским священником. По легенде, император Клавдий II запретил воинам жениться, полагая, что семья делает их менее преданными армии. Валентин тайно венчал влюбленных, за что его заключили в тюрьму и казнили 14 февраля 269 года. Перед смертью он написал письмо девушке, которую, по преданию, любил, подписав: "Твой Валентин".

Также 14 февраля День любителей библиотек. Это своеобразный праздник для всех, кто ценит книги, библиотеки и их роль в сохранении знаний и культуры. Впоследствии праздник распространился и на другие страны, хотя не является официальным государственным праздником.

А еще 14 февраля Международный день одиночества. Это своеобразная альтернатива Дню святого Валентина для одиноких людей. Это день, когда люди принимают и празднуют свою независимость, дружбу или просто относятся к одиночеству с позитивом.

14 февраля празднуют Всемирный день бонобо. Этот праздник посвящен защите бонобо – редкого вида человекообразных обезьян, являющихся ближайшими родственниками человека вместе с шимпанзе. Дата выбрана не случайно – в этот день празднуют День святого Валентина, символ любви. Бонобо известны своим миролюбивым поведением, которое они поддерживают через социальные связи, объятия и другие формы взаимодействия. Они часто разрешают конфликты не агрессией, а нежностью, что сделало их символом мира и гармонии.

Также 14 февраля Всемирный день распространения информации о врожденных пороках сердца. Этот день посвящен повышению осведомленности о врожденных пороках сердца (ВВС) – одно из самых распространенных врожденных заболеваний в мире. ВВС – это группа структурных аномалий сердца, возникающих еще во время внутриутробного развития. Они могут оказывать влияние на кровообращение и работу сердца.

А еще 14 февраля День компьютерщика. Эта дата выбрана в честь первого компьютерного вируса – Brain, созданного 14 февраля 1986 года братьями Баситом и Амджадом Фарук Альви из Пакистана. Они не имели злого умысла – вирус лишь информировал пользователей о себе, не причиняя вреда.

14 февраля Международный день дарения книг. Это волонтерская инициатива, которая поощряет людей дарить книги детям и нуждающимся. Праздник начал Эмми Бродмур 2012 года. Она хотела создать день, вдохновляющий людей делиться книгами и развивать любовь к чтению у детей во всем мире.