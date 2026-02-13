Какой праздник 14 февраля 2026 года / © ТСН

14 февраля 2026 года — суббота. 1451-й день войны в Украине.

14 февраля верующие празднуют День памяти святого преподобного равноапостольного Кирилла, учителя славян / © pexels.com

Завтра, 14 февраля, верующие празднуют День памяти святого преподобного равноапостольного Кирилла, учителя славян. Родился около 827 года в Фессалонике. Он был выдающимся ученым, богословом и миссионером. Вместе со своим братом Мефодием Кирилл создал славянский алфавит — глаголицу — и перевел богослужебные книги на славянский язык, открыв славянам доступ к христианской вере на родной язык. Его миссия в Великой Моравии заложила основу славянской письменности и культуры.

14 февраля в Украине и мире празднуют День всех влюбленных (День святого Валентина) / © pexels.com

14 февраля в Украине и мире празднуют День всех влюбленных (День святого Валентина). Его связывают с христианским святым Валентином — священником, который, по преданию, тайно венчал влюбленных в те времена, когда такие браки были запрещены. За это его заключили в тюрьму и казнили, а впоследствии Валентин стал символом самоотверженной любви. Со временем праздник приобрел светский характер. В этот день люди дарят друг другу валентинки, цветы, сладости, признаются в чувствах или просто напоминают близким, что они любимы. День святого Валентина — не только о романтике, но и о тепле сердца, заботе и любви в самом широком смысле.

14 февраля Всемирный день кино / © pexels.com

Также 14 февраля Всемирный день кино. Этот день чествует кино как уникальное искусство, сочетающее образ, звук, слово и эмоцию. За более чем столетие кино стало не только развлечением, но и мощным средством культуры, памяти, диалога и влияния на общество.

14 февраля Международный день исцеления звуком / © pexels.com

А еще 14 февраля Международный день исцеления звуком. Звукотерапия имеет древние корни: мантры, пение, колокола, шаманские бубны, тибетские чаши издавна использовались для гармонизации внутреннего состояния человека. Считается, что звуковые вибрации помогают снять напряжение, успокоить нервную систему, восстановить внутренний баланс и способствуют глубокому расслаблению.

14 февраля празднуют День компьютерщика / © pexels.com

14 февраля празднуют День компьютерщика. Это профессиональный праздник программистов, IT-специалистов, системных администраторов, инженеров и всех работающих с компьютерами и информационными технологиями.

14 февраля Всемирный день бонобо / © pexels.com

Также 14 февраля Всемирный день бонобо. Оно посвящено одному из наших ближайших родственников в мире животных — бонобо, человекообразной обезьяне, обитающей в тропических лесах Демократической Республики Конго и имеющей очень уникальное социальное поведение.

14 февраля Международный день одиночества / © pexels.com

А еще 14 февраля Международный день одиночества. Цель дня — повысить осведомленность о том, как одиночество влияет на психическое и физическое здоровье, а также поощрить поддержку и взаимопомощь в обществе. Это возможность задуматься над собственными отношениями, возобновить контакты с близкими или проявить заботу к тем, кто чувствует себя одиноким.

14 февраля празднуют Всемирный день распространения информации о врожденных пороках сердца / © pexels.com

14 февраля празднуют Всемирный день распространения информации о врожденных пороках сердца. Врожденные пороки сердца — это пороки развития сердца, которые возникают еще во время внутриутробного развития. Некоторые из них нуждаются в медицинском наблюдении или операциях, а другие могут незначительно влиять на жизнь человека.