Какой завтра, 14 февраля, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Завтра, 14 февраля, День всех влюбленных (День святого Валентина). Верующие чтят память святого преподобного равноапостольного Кирилла, учителя славян. До Нового года остался 321 день.
14 февраля 2026 года — суббота. 1451-й день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 14 февраля, верующие празднуют День памяти святого преподобного равноапостольного Кирилла, учителя славян. Родился около 827 года в Фессалонике. Он был выдающимся ученым, богословом и миссионером. Вместе со своим братом Мефодием Кирилл создал славянский алфавит — глаголицу — и перевел богослужебные книги на славянский язык, открыв славянам доступ к христианской вере на родной язык. Его миссия в Великой Моравии заложила основу славянской письменности и культуры.
14 февраля в Украине и мире празднуют День всех влюбленных (День святого Валентина). Его связывают с христианским святым Валентином — священником, который, по преданию, тайно венчал влюбленных в те времена, когда такие браки были запрещены. За это его заключили в тюрьму и казнили, а впоследствии Валентин стал символом самоотверженной любви. Со временем праздник приобрел светский характер. В этот день люди дарят друг другу валентинки, цветы, сладости, признаются в чувствах или просто напоминают близким, что они любимы. День святого Валентина — не только о романтике, но и о тепле сердца, заботе и любви в самом широком смысле.
Также 14 февраля Всемирный день кино. Этот день чествует кино как уникальное искусство, сочетающее образ, звук, слово и эмоцию. За более чем столетие кино стало не только развлечением, но и мощным средством культуры, памяти, диалога и влияния на общество.
А еще 14 февраля Международный день исцеления звуком. Звукотерапия имеет древние корни: мантры, пение, колокола, шаманские бубны, тибетские чаши издавна использовались для гармонизации внутреннего состояния человека. Считается, что звуковые вибрации помогают снять напряжение, успокоить нервную систему, восстановить внутренний баланс и способствуют глубокому расслаблению.
14 февраля празднуют День компьютерщика. Это профессиональный праздник программистов, IT-специалистов, системных администраторов, инженеров и всех работающих с компьютерами и информационными технологиями.
Также 14 февраля Всемирный день бонобо. Оно посвящено одному из наших ближайших родственников в мире животных — бонобо, человекообразной обезьяне, обитающей в тропических лесах Демократической Республики Конго и имеющей очень уникальное социальное поведение.
А еще 14 февраля Международный день одиночества. Цель дня — повысить осведомленность о том, как одиночество влияет на психическое и физическое здоровье, а также поощрить поддержку и взаимопомощь в обществе. Это возможность задуматься над собственными отношениями, возобновить контакты с близкими или проявить заботу к тем, кто чувствует себя одиноким.
14 февраля празднуют Всемирный день распространения информации о врожденных пороках сердца. Врожденные пороки сердца — это пороки развития сердца, которые возникают еще во время внутриутробного развития. Некоторые из них нуждаются в медицинском наблюдении или операциях, а другие могут незначительно влиять на жизнь человека.