Какой праздник 14 июля 2025 года / © ТСН

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14 июля 2025 года — понедельник. 1237-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 14 июля, верующие празднуют день памяти святого апостола Акилы. Он был евреем из города Понту (сегодня Турция), работал мастером палаток. Когда иудеи были изгнаны из Рима по приказу императора Клавдия (около 49 лет), поселился в Коринфе со своей женой Прискиллой.

Там Акила познакомился с апостолом Павлом. Они стали вместе работать мастерами палаток, стали очень дружескими. Павел даже поселился в их доме, после чего Акила с Прискиллой занялись благовестнической миссией.

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В частности, они сопровождали Павел к Эфесу, где познакомились с молодым проповедником Апполосом. Впоследствии Акила был рукоположен апостолом Павлом как епископ и начал проповедовать Евангелие в Азии.

Что нельзя делать 14 июля

Нельзя сажать или сеять что-нибудь новое — после 14 июля земля уже “отдыхает”.

Запрещается забивать скот или резать птицу — это отвратит от семьи достаток.

Женщинам не следует работать после обеда в поле — земля “отнимет” у них силу.

Народные приметы и традиции на 14 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

гроза 14 июля — будет длинный лен;

жаркий день — до сухой осени;

солнечный день — ждите богатый урожай зерна;

дождь — осень будет мокрой;

солнце за тучи садится — ждите дождей на следующий день;

утром на траве много росы — до погожих дней.

14 июля утром на траве много росы — к погожому дню / © unsplash.com

В народе 14 июля носило название Поллита или Поворот на Осень. Иногда говорили: “Акила лето клонит к осени”, потому что день уже становится короче, и люди внимательно наблюдали за природой.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 июля

Какие завтра именины: Иван, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор.

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Талисманом человека, рожденного 14 июля, является топаз. Его издавна чтили как символ преданности и искренней дружбы. В древних культурах его считали не только оберегом для верных сердец, но и надежным помощником в борьбе с длительными болезнями — верили, что он обладает целебной силой, способной облегчать хронические болезни.

В этот день родились:

1976 год — Ирина Янович, украинская велосипедистка, призер Олимпийских игр;

1983 год — Виталий Шумбарец, украинский прыгун на лыжах с трамплина;

1993 год — Валерий Маркус, украинский писатель, блоггер, путешественник, ветеран русско-украинской войны.

Памятные даты 14 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 июля:

1021 год — митрополит Киевский Иоанн I торжественно открывает мощи святых страстотерпцев князей Бориса и Глеба и вводит день их церковного чествования;

1099 год — войска крестоносцев, завершая Первый крестовый поход, штурмом захватывают Иерусалим;

1789 год — в Париже происходит знаковое восстание — горожане штурмом обретают королевскую крепость-тюрьму Бастилию;

1894 год — во Львове происходит первый задокументированный футбольный матч в истории Украины — между командами Львова и Кракова;

1933 год — происходит премьера первого анимационного фильма Макса Флейшера о знаменитом моряке Попае;

1945 год — правительство Королевства Италия официально объявляет войну Японской империи, присоединившись к последнему этапу Второй мировой войны на стороне Антигитлеровской коалиции;

1969 год — между Сальвадором и Гондурасом начинается вооруженный конфликт, входящий в историю как “футбольная война”;

2000 год — украинский журналист Георгий Гонгадзе обращается к Генеральному прокурору Украины Михаилу Потебенько с официальным заявлением, в котором сообщает о систематической слежке со стороны представителей правоохранительных органов и неустановленных лиц;

2017 год — в венгерской столице Будапеште начинается 17-й Чемпионат мира по водным видам спорта;

2023 год — в японском городе Фукуока стартует 20-й Чемпионат мира по водным видам спорта.

Какой завтра праздник в Украине и мире

14 июля Международный день небинарных людей / © unsplash.com

14 июля в Украине и мире празднуют Международный день городских звонарей или глашатаев. Малоизвестный, но очень колоритный праздник, который чествует старинную профессию звонарей. Эти люди били в колокола на городской площади, подавая сигнал молитве, извещая об опасности или координируя жизнь общины. Глашатаями называли лиц, объявлявших новости, указы, приказы, решения власти и т.д.

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Также 14 июля Международный день небинарных людей выбрали символически, ведь она расположена посередине между 26 июня (День прав человека) и 17 июля (День трансгендерных людей). Небинарные люди — лица, чья гендерная идентичность не ограничивается традиционной системой “мужчина-женщина”. Главная цель праздника состоит в поддержании видимости небинарных людей в обществе.

А еще 14 июля День осведомленности об акулах. Международная инициатива, призванная изменить негативное отношение к акулам, повысить осведомленность об их важном значении в экосистемах и привлечь внимание к проблеме массового их уничтожения.