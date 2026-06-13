Какой праздник 14 июня 2026 года / © ТСН

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14 июня 2026 года — воскресенье. 1571 день войны в Украине.

Какой завтра праздник

14 июня верующие празднуют День памяти святого пророка Елисея / © pexels.com

Завтра, 14 июня, верующие празднуют День памяти святого пророка Елисея. Он жил в IX веке до н.э. на территории Израильского царства. По преданию, Елисей получил от Илии «двойную часть» его духа и продолжил его пророческую миссию. Ему приписывают многочисленные чудеса: очищение воды, исцеление больных, воскресение умершего мальчика, умножение пищи и другие знамения Божьей силы. Он также являлся духовным советчиком царей и влиял на события в государстве.

14 июня в Украине празднуют День работников текстильной и легкой промышленности / © pexels.com

14 июня в Украине празднуют День работников текстильной и легкой промышленности. Выпадает на второе воскресенье июня. Праздник был установлен в Украине в 1994 году указом Президента Украины в поддержку инициативы работников отрасли. Его цель — почтить труд людей, которые снабжают нас повседневными вещами: одеждой, обувью, домашним текстилем, а также привлечь внимание к развитию легкой промышленности и ее значению для экономики Украины.

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14 июня Всемирный день донора крови / © pexels.com

Также 14 июня Всемирный день донора крови. Это день благодарения всем людям, добровольно сдающим кровь и спасающим жизнь другим. Также это возможность напомнить о важности донорства, ведь кровь невозможно искусственно изготовить. Дата выбрана в честь дня рождения Карла Ландштейнера — австрийского ученого, открывшего группы крови. Это открытие сделало переливание крови безопасным и спасло миллионы жизней.

14 июня Международный день блоггера / © pexels.com

А еще 14 июня Международный день блоггера. Он посвящен людям, ведущим блоги, делятся мнениями, опытом, новостями и творчеством в интернете. Это своеобразный день свободы самовыражения в цифровом мире. Праздник возник в 2004 году, когда около 500 блоггеров из более чем 40 стран решили создать собственный день, что символизирует единство интернет-сообщества.

14 июня празднуют Международный день натуристов / © pexels.com

14 июня празднуют Международный день натуристов. Это неофициальный международный праздник, посвященный натуризму — философии жизни в гармонии с природой, где обнажение тела рассматривается как естественное состояние человека, а не как сексуализированное. Праздник начал отмечать примерно с 1970-х годов, а современные источники связывают его с инициативами натуристских организаций в США и Европе, которые стремились сделать это движение более открытым и понятным для общества.

14 июня День информирования о насилии в отношении женщин и детей / © pexels.com

Также 14 июня День информирования о насилии в отношении женщин и детей. Этот день не праздничен в привычном понимании — он о внимании, поддержке и защите людей, пострадавших от насилия, а также о предотвращении новых случаев.

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14 июня День работника склада / © pexels.com

А еще 14 июня День работника склада. Это неофициальный профессиональный праздник, посвященный людям, работающим в складской логистике. Его начали как инициативу логистических компаний (в частности Penske Logistics) в США, чтобы поблагодарить работников складов за их ежедневный труд. С течением времени идея распространилась в других странах.

14 июня празднуют Международный день ванны. / © pexels.com

14 июня празднуют Международный день ванны. Существует красивая легенда, связанная с древнегреческим ученым Архимедом. Говорят, именно 14 июня, принимая ванну, он открыл закон вытеснения жидкости и воскликнул «Эврика!». Поэтому дата стала символической для всего, что связано с водой и купанием.

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