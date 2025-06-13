Какой праздник 14 июня 2025 года / © ТСН

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14 июня 2025 года — суббота. 1207-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 14 июня, верующие празднуют день памяти святого пророка Елисея. Он является одним из величайших пророков Ветхого Завета и преемником Илии. Жил примерно в IX веке до Рождества Христова. Родился в Авел-Мехоле (Израиль), был сыном зажиточного земледельца. Он встретил Илью, когда пахал в поле, и пошел за ним, услышав о своем пророческом будущем.

Более 60 лет после смерти Илии Елисей исполнял Божью волю среди народа Израиля. Он совершил немало чудес. Поэтому почитается христианами как символ верного служения Богу, силы молитвы и последовательности.

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Что нельзя делать 14 июня

Нельзя стричь волосы и ногти — можете потерять свою силу и здоровье.

Не следует занимать деньги или вещи из дома — с ними из дома “выйдет” благополучие.

Запрещается работать в поле — в этот день земля “отдыхает”.

Народные приметы и традиции на 14 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясный день без ветра — к жаркому лету;

облачно или дождь — ждите влажного лета;

дует очень сильный ветер — осень будет холодной и бурной;

птички рано поют — лето будет длиться долго и будет жарким.

14 июня птички рано поют — лето будет длиться долго и будет жарким / © unsplash.com

В народе 14 июня носило название Елисея Горошника. Именно в этот период начинал цвести горох. Часто говорили “На Елисея — смотри на горох: густо цветет — будет хороший год”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 июня

Какие завтра именины: Владимир, Георгий, Иосиф, Мстислав, Николай, Александр, Павел, Серафим.

Талисманом человека, рожденного 14 июня, является оливин. Зеленый самоцвет, известный как оливин, издавна считался мощным оберегом против темных сил. Люди верили, что он не только защищает душу, но и способствует росту материального благополучия своего владельца.

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В этот день родились:

1922 год — Владимир Леник, украинский общественный деятель, издатель, публицист, мемуарист, архивист;

1935 год — Григорий Полторак, украинский языковед, доктор филологических наук, профессор, академик НАН Украины;

1961 год — Станислав Аржевитин, украинский политик, финансист, краевед

Памятные даты 14 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 июня:

1834 год — американец Исаак Фишер из города Спрингфилд (штат Вермонт, США) получает патент на новый материал — наждачную бумагу, впоследствии приобретающую широкое применение в строительстве и ремеслах;

1940 год — Советский Союз выдвигает правительству Литвы ультиматум, требуя его отставки, ареста ряда министров и усиления советского военного присутствия, уже на следующий день Красная армия входит на территорию Литвы, фактически осуществив ее оккупацию;

1995 год — вооруженное формирование чеченских боевиков под руководством Шамиля Басаева захватывает больницу в городе Будённовск;

1997 год — на аукционе “Sotheby’s” в Нью-Йорке редкий выпуск комикса Batman (1939 года) продают за $68 500;

2014 год — во время вооруженного конфликта на Донбассе, недалеко от Луганского аэропорта, пророссийские силы сбивают военно-транспортный самолет Ил-76 Воздушных сил Украины, на борту находились 49 украинских военнослужащих — все погибли;

2017 год — в Лондоне происходит масштабный пожар в 27-этажном жилом доме Grenfell Tower.

Какой завтра праздник в Украине и мире

14 июня Всемирный день оздоровления / © unsplash.com

14 июня в Украине празднуют День работника мебельной промышленности. Профессиональный праздник тех, кто связан с созданием мебели. В Украине мебельная промышленность имеет глубокие традиции. Поэтому благодаря креативному подходу и современным технологиям украинские мебельщики получили признание не только на внутреннем рынке, но и за рубежом.

Также 14 июня Всемирный день оздоровления. Праздник посвящен поддержанию здорового образа жизни, профилактике заболеваний и общему укреплению физического здоровья. Его главная цель состоит в том, чтобы обратить внимание общества на важность регулярного ухода за своим здоровьем.

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А еще 14 июня Всемирный день джина. Праздник посвящен одному из самых душистых и известных напитков в истории алкоголя. Джинн отличается легким хвойным запахом, разнообразием естественных ноток, благодаря чему стал частью коктейльной культуры. Выпадает на вторую субботу июня.

14 июня празднуют Международный день молодых орлов. Инициатива создана в 1992 году. Она предоставляет детям от 8 до 17 лет возможность совершить бесплатный полет на легком самолете для ознакомления. Выпадает на вторую субботу июня.

Также 14 июня Всемирный день публичного вязания. Идея создания столь интересного праздника была создана в 2005 году по инициативе француженки Даниэль Ландес. Она решила организовать встречу вязальщиц в парке, чтобы с ними поделиться своим хобби.

А еще 14 июня Международный день блогера. Блогерами называют людей, регулярно публикующих записи в Сети. Первым блоггером считают Тима Бернерса-Ли, начавшего публиковать новости на своей собственной веб-странице 1992 года.

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14 июня празднуют Всемирный день кукол. Праздник был начат в 1986 году по инициативе американской писательницы и коллекционерки кукол Милдред Сили. Она считала, что куклы могут стать идеальным инструментом для понимания и любви.

Также 14 июня Всемирный день жонглирования. Ежегодно приходится на вторую субботу июня. Профессиональный праздник, начатый Международной ассоциацией жонглеров 17 июня 1947 года в США. В 1995 году оно получило статус международного.

А еще 14 июня Всемирный день донора крови. Был начат в 2005 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Международной федерации организаций доноров крови (IFBDO), Международного общества переливания крови (ISBT) и Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC). Даты выбрали не случайно. Именно в этот день родился врач из Австрии Карл Ландштейнер, открывший группы крови человека.

14 июня празднуют Международный день ванны. Праздник был создан в 2018 году, чтобы показать важность человеческой связи с водой из-за практики купания в горячих источниках.

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Также 14 июня Международный день натуристов (День нудиста). Праздник был создан для поддержания и распространения идеи натуризма. Это образ жизни, пропагандирующий естественность, свободу тела и гармонию с природой. Идея натуризма возникла в Европе в начале XX столетия.