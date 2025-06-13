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Какой завтра, 14 июня, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 14 июня, День работника мебельной промышленности Украины. Верующие чтят память святого пророка Елисея. До Нового года осталось 200 дней.
14 июня 2025 года — суббота. 1207-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 14 июня, верующие празднуют день памяти святого пророка Елисея. Он является одним из величайших пророков Ветхого Завета и преемником Илии. Жил примерно в IX веке до Рождества Христова. Родился в Авел-Мехоле (Израиль), был сыном зажиточного земледельца. Он встретил Илью, когда пахал в поле, и пошел за ним, услышав о своем пророческом будущем.
Более 60 лет после смерти Илии Елисей исполнял Божью волю среди народа Израиля. Он совершил немало чудес. Поэтому почитается христианами как символ верного служения Богу, силы молитвы и последовательности.
Что нельзя делать 14 июня
Нельзя стричь волосы и ногти — можете потерять свою силу и здоровье.
Не следует занимать деньги или вещи из дома — с ними из дома “выйдет” благополучие.
Запрещается работать в поле — в этот день земля “отдыхает”.
Народные приметы и традиции на 14 июня
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
ясный день без ветра — к жаркому лету;
облачно или дождь — ждите влажного лета;
дует очень сильный ветер — осень будет холодной и бурной;
птички рано поют — лето будет длиться долго и будет жарким.
В народе 14 июня носило название Елисея Горошника. Именно в этот период начинал цвести горох. Часто говорили “На Елисея — смотри на горох: густо цветет — будет хороший год”.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 июня
Какие завтра именины: Владимир, Георгий, Иосиф, Мстислав, Николай, Александр, Павел, Серафим.
Талисманом человека, рожденного 14 июня, является оливин. Зеленый самоцвет, известный как оливин, издавна считался мощным оберегом против темных сил. Люди верили, что он не только защищает душу, но и способствует росту материального благополучия своего владельца.
В этот день родились:
1922 год — Владимир Леник, украинский общественный деятель, издатель, публицист, мемуарист, архивист;
1935 год — Григорий Полторак, украинский языковед, доктор филологических наук, профессор, академик НАН Украины;
1961 год — Станислав Аржевитин, украинский политик, финансист, краевед
Памятные даты 14 июня
Календарь важных событий в Украине и мире за 14 июня:
1834 год — американец Исаак Фишер из города Спрингфилд (штат Вермонт, США) получает патент на новый материал — наждачную бумагу, впоследствии приобретающую широкое применение в строительстве и ремеслах;
1940 год — Советский Союз выдвигает правительству Литвы ультиматум, требуя его отставки, ареста ряда министров и усиления советского военного присутствия, уже на следующий день Красная армия входит на территорию Литвы, фактически осуществив ее оккупацию;
1995 год — вооруженное формирование чеченских боевиков под руководством Шамиля Басаева захватывает больницу в городе Будённовск;
1997 год — на аукционе “Sotheby’s” в Нью-Йорке редкий выпуск комикса Batman (1939 года) продают за $68 500;
2014 год — во время вооруженного конфликта на Донбассе, недалеко от Луганского аэропорта, пророссийские силы сбивают военно-транспортный самолет Ил-76 Воздушных сил Украины, на борту находились 49 украинских военнослужащих — все погибли;
2017 год — в Лондоне происходит масштабный пожар в 27-этажном жилом доме Grenfell Tower.
Какой завтра праздник в Украине и мире
14 июня в Украине празднуют День работника мебельной промышленности. Профессиональный праздник тех, кто связан с созданием мебели. В Украине мебельная промышленность имеет глубокие традиции. Поэтому благодаря креативному подходу и современным технологиям украинские мебельщики получили признание не только на внутреннем рынке, но и за рубежом.
Также 14 июня Всемирный день оздоровления. Праздник посвящен поддержанию здорового образа жизни, профилактике заболеваний и общему укреплению физического здоровья. Его главная цель состоит в том, чтобы обратить внимание общества на важность регулярного ухода за своим здоровьем.
А еще 14 июня Всемирный день джина. Праздник посвящен одному из самых душистых и известных напитков в истории алкоголя. Джинн отличается легким хвойным запахом, разнообразием естественных ноток, благодаря чему стал частью коктейльной культуры. Выпадает на вторую субботу июня.
14 июня празднуют Международный день молодых орлов. Инициатива создана в 1992 году. Она предоставляет детям от 8 до 17 лет возможность совершить бесплатный полет на легком самолете для ознакомления. Выпадает на вторую субботу июня.
Также 14 июня Всемирный день публичного вязания. Идея создания столь интересного праздника была создана в 2005 году по инициативе француженки Даниэль Ландес. Она решила организовать встречу вязальщиц в парке, чтобы с ними поделиться своим хобби.
А еще 14 июня Международный день блогера. Блогерами называют людей, регулярно публикующих записи в Сети. Первым блоггером считают Тима Бернерса-Ли, начавшего публиковать новости на своей собственной веб-странице 1992 года.
14 июня празднуют Всемирный день кукол. Праздник был начат в 1986 году по инициативе американской писательницы и коллекционерки кукол Милдред Сили. Она считала, что куклы могут стать идеальным инструментом для понимания и любви.
Также 14 июня Всемирный день жонглирования. Ежегодно приходится на вторую субботу июня. Профессиональный праздник, начатый Международной ассоциацией жонглеров 17 июня 1947 года в США. В 1995 году оно получило статус международного.
А еще 14 июня Всемирный день донора крови. Был начат в 2005 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Международной федерации организаций доноров крови (IFBDO), Международного общества переливания крови (ISBT) и Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC). Даты выбрали не случайно. Именно в этот день родился врач из Австрии Карл Ландштейнер, открывший группы крови человека.
14 июня празднуют Международный день ванны. Праздник был создан в 2018 году, чтобы показать важность человеческой связи с водой из-за практики купания в горячих источниках.
Также 14 июня Международный день натуристов (День нудиста). Праздник был создан для поддержания и распространения идеи натуризма. Это образ жизни, пропагандирующий естественность, свободу тела и гармонию с природой. Идея натуризма возникла в Европе в начале XX столетия.