Какой завтра, 14 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

14 марта 2025 года — пятница. 1115-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

14 марта в церковном календаре — день памяти святого преподобного Венедикта. Он был одним из известнейших христианских святых Западной Церкви. Его считают основателем западного монашества, а также автором известного Устава святого Венедикта (Regula Benedicti), который стал основой для монашеских общин в Европе. Родился Венедикт в Нурсии, Италия. Он отказался от светской жизни и образования в Риме, чтобы посвятить себя духовному служению. В поисках уединения он поселился в пещере недалеко от Субиако. Его аскетический образ жизни и духовная глубина привлекли внимание других, и со временем вокруг него собралось общество учеников. Венедикт основал монастырь Монте-Кассино, ставший символом бенедиктинского ордена. Его Устав устанавливал баланс между молитвой, трудом и отдыхом. Основные принципы этого документа включают в себя послушание, смирение и постоянную молитву, а девиз бенедиктинцев Ora et labora — "Молись и работай".

Что нельзя делать 14 марта

Не стоит заводить новые дела.

Запрещается ругаться, злословить.

В этот день нельзя работать физически.

Народные приметы и традиции на 14 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: высоко и быстро плывут тучи — к хорошей погоде;

туманная погода свидетельствует, что лето будет ненастным;

услышать гром – летом будет теплая погода;

корова плохо доится — до ухудшения погодных условий.

14 марта корова плохо доится — до ухудшения погодных условий. / Фото: Unsplash

Этот день в старину полностью посвящали домашнему скоту. На 14 марта готовили традиционные блюда, такие как пончики, вареники с картофелем или пироги с капустой, что символизировало подготовку к новому сезону труда и обрядовой очистке. Этот период символизирует завершение зимы и наступление весны, поэтому в народных традициях начинаются первые весенние обряды. Это связано с обрядом "прощания с зимой", когда проводили празднование, чтобы призвать приход тепла. Они могли сопровождаться разнообразными играми, песнями и плясками.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 марта

Какие завтра именины: Михаил, Ростислав.

Талисманом человека, рожденного 14 марта, является берилл. Этот камень в древности носили женщины, чтобы их мужчины сохраняли верность в браке. Также берилл считают мощным проводником энергии, защитником от негатива.

В этот день родились:

1937 год – украинский режиссер и актер Владимир Савельев;

1940 год – переводчик, писатель, литературный редактор Виктор Шовкун;

1970 год – украинский хоккеист и тренер Виталий Литвиненко.

Памятные даты 14 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 марта:

1489 год – королева Кипра Екатерина Корнаро была вынуждена продать свое королевство Венеции;

1492 год — Кастильская королева Изабелла приказывает выслать 150 тыс. евреев из Испании, если они не примут католичество;

1839 год — выступая перед коллегами, Джон Гершель впервые использует термин "фотография";

1900 год — закон США устанавливает золото единственным стандартом выкупа бумажных денег, зафиксировав стоимость доллара на уровне 1,5046 грамма чистого золота;

1914 год — летчик Петр Нестеров и механик Руденко осуществляют первый авиаперелет из Киева в Одессу;

1923 год — Совет Послов государств Антанты принимает окончательное решение о присоединении Восточной Галиции и Западной Волыни к Польше, признав их аннексию;

1939 год — провозглашают Первую словацкую республику; распадается общее государство чехов и словаков;

1939 год — Венгрия начинает войну против Карпатской Украины;

1956 год – Ampex представляет в Чикаго первый практичный видеомагнитофон VRX-1000;

1958 год — сертифицирован первый золотой диск в музыкальной индустрии;

1990 год — во Львовской области в Стрые, первом из украинских городов, поднимают национальный символ — флаг Украины;

1994 год – выпускают релиз Linux 1.0.0;

2014 год — первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибывают на полигон Новые Петровцы с целью формирования первого добровольческого батальона для защиты Украины от российской вооруженной агрессии;

2014 год – в Харькове происходит Бой на Рымарской – первый в российско-украинской войне бой с применением огнестрельного оружия.

Погода на 14 марта

Завтра, 14 марта, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове облачно, вечером пройдет дождь. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе ясно лишь утром, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +19 днем и +11 ночью. Во Львове — +16 днем и +6 ночью. В Харькове — +19 днем и +11 ночью. В Одессе — +20 днем и +11 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца / Фото: Фото из открытых источников

14 марта в Украине празднуют День украинского добровольца. Этот праздник был установлен в поддержку и честь героизма и самоотверженности украинских добровольцев, которые взяли на себя важную роль в защите страны, особенно в условиях войны с Россией. Идея этого дня возникла после начала войны на востоке Украины в 2014 году, когда значительное количество добровольцев присоединилось к рядам Вооруженных сил Украины, батальонам территориальной обороны и другим подразделениям, чтобы бороться за независимость и территориальную целостность государства. Они стали важной частью обороны страны, особенно в первые годы войны. День украинского добровольца был установлен в 2017 году, чтобы отметить отвагу, мужество и патриотизм добровольно вступивших в ряды Вооруженных сил и других подразделений, не дожидаясь мобилизации, а из-за собственного желания защитить Родину.

Также 14 марта Международный день вопросов. Это неофициальный праздник, который побуждает людей задавать вопросы, искать новые знания и развивать интерес к окружающему миру. День вопросов стимулирует осознание важности вопросов обучения, науки, личного развития и коммуникации. Целью этого дня является подчеркнуть важность способности задавать правильные вопросы, ведь именно через вопросы мы получаем новые идеи, решаем проблемы и расширяем наше понимание. Отношение к вопросам как к инструменту развития помогает людям лучше понимать свои интересы, совершенствовать навыки критического мышления и создавать более глубокое восприятие окружающего мира.

А еще 14 марта Международный день математики. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 2019 году с целью привлечь внимание к важности математики в жизни общества, науки, технологий и развития человечества. Математика является универсальным языком, позволяющим решать сложные проблемы в науке, технике, экономике, медицине и многих других областях. Цель Международного дня математики — повысить осведомленность о роли этой науки в современном мире, поощрять молодежь к изучению математики и напомнить о ее незаменимой роли в развитии человечества.

14 марта День гения. Он не имеет официального статуса, но неофициальный праздник, который отмечают люди, поощряя и празднуя творчество, интеллект, инновации и гениальные достижения в различных сферах. Этот день часто ассоциируется с чествованием выдающихся личностей, внесших весомый вклад в науку, искусство, технику и другие области человеческой деятельности.

Также 14 марта Международный день борьбы против плотин или Международный день рек. Этот день был начат в 1997 году на заседании Международного форума рек, с целью привлечения внимания к экологическим проблемам, связанным со строительством плотин на реках, и защите водных ресурсов и экосистем. Основные цели этого дня — повысить осведомленность о негативных последствиях плотин для окружающей среды, таких как изменение экосистемы рек, снижение биоразнообразия, нарушение природных циклов рек и уменьшение количества поставляемой реки воды. Также важным аспектом является поддержка местных общин, зависящих от рек для их существования, и стимулирование использования более устойчивых и экологических способов управления водными ресурсами.

А еще 14 марта Международный день числа "Пи". Дату выбрали, поскольку 3/14 (в формате месяц/день) напоминает первые цифры математической константы π(пи) – 3,14. Этот праздник посвящен числу, который является фундаментальным для математики и науки. Число π — это отношение длины окружности к его диаметру, оно является иррациональным числом, что означает, что его десятичная запись продолжается бесконечно без повторяющихся циклов. Число π широко используется в различных областях науки, в частности, в геометрии, физике, инженерии и статистике.

14 марта Всемирный день сна. Этот день имеет целью повысить осведомленность о важности сна для здоровья человека и отметить связь между качественным сном и общим благосостоянием. Всемирный день сна был основан Международной ассоциацией исследований сна (World Sleep Day Committee) в 2008 году. Главной целью праздника является привлечение внимания к проблемам, связанным с нарушениями сна, и содействие здоровым привычкам сна среди населения. В этот день проводятся различные мероприятия, лекции, семинары, выставки и кампании, помогающие людям понять, насколько важно уделять внимание сну и соблюдать его здоровые режимы.