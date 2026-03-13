Какой праздник 14 марта 2026 года / © ТСН

Реклама

14 марта 2026 года — суббота. 1479-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

14 марта верующие празднуют День памяти святого преподобного Венедикта / © pexels.com

Завтра, 14 марта, верующие празднуют День памяти святого преподобного Венедикта. Он родился в городе Нурсия в Италии. В молодости оставил обучение в Рим, стремясь к уединенной духовной жизни. Некоторое время жил как отшельник в пещере близ Субиако, где снискал славу мудрого наставника. Впоследствии Венедикт основал несколько монастырей, самый известный из которых Монте-Кассино. Там он заключил «Правило святого Венедикта» — монашеский устав, ставший основой жизни многих монастырей Европы. Святой проповедовал сочетание молитвы и труда (принцип «молись и трудись»). Его считают покровителем Европы.

14 марта в Украине празднуют День украинского добровольца / © unsplash.com

14 марта в Украине празднуют День украинского добровольца. Оно посвящено людям, добровольно вставшим на защиту государства. Праздник установил Верховная Рада Украины 2017 года, чтобы почтить мужество и патриотизм добровольцев. Дата связана с событием 14 марта 2014, когда первые добровольцы Самообороны Майдана прибыли на полигон в Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона Национальной гвардии Украины. Это стало одним из первых шагов организованного добровольческого движения во время Российско-украинской войны.

Реклама

14 марта День землеустроителя в Украине / © pexels.com

Также 14 марта День землеустроителя в Украине. Выпадает на вторую субботу марта. Профессиональный праздник специалистов занимающихся землеустройством и рациональным использованием земельных ресурсов. Праздник был установлен в 1999 году указом Леонида Кучмы, чтобы отметить важную роль землеустроителей в развитии земельных отношений и управлении земельным фондом государства.

14 марта Международный день числа «Пи» / © Pixabay

А еще 14 марта Международный день числа «Пи». Число π — это математическая константа, выражающая отношение длины окружности к его диаметру. Оно относится к числу самых известных и важнейших чисел в математике, а его десятичная запись бесконечна и непериодическая. Праздник был основан в 1988 году в научном музее Эксплораториум в Сан-Франциско. Его инициатором стал физик Ларри Шоу. В 2019 году ЮНЕСКО официально поддержала празднование этого дня как возможность популяризировать математику и естественные науки.

14 марта празднуют Международный день поясных сумок / © pexels.com

14 марта празднуют Международный день поясных сумок. Оно посвящено популярному аксессуару — компактной сумке, носящейся на поясе или через плечо. Поясные сумки стали особенно модными в 1980–1990-е годы, когда их использовали для удобного хранения денег, документов и мелких вещей во время путешествий или занятий спортом. Впоследствии они снова вернулись в мировую моду как стильный и практичный аксессуар.

14 марта Международный день математики / © pexels.com

Также 14 марта Международный день математики. Праздник призван популяризировать математику и показать ее немаловажную роль в науке, технологиях и повседневной жизни. Праздник официально провозгласил в 2019 году ЮНЕСКО. Дату выбрали символически, ведь в этот же день в мире празднуют Международный день числа Пи, связанный с математической константой — число пи (π ≈ 3,14).

Реклама

14 марта Международный день вопросов / © pexels.com

А еще 14 марта Международный день вопросов. Цель праздника — побуждать людей задавать больше вопросов, учить детей и взрослых мыслить критически, искать ответы и не бояться сомнений. Оно подчеркивает важность любознательности как движущей силы обучения, науки и саморазвития.

14 марта Международный день борьбы против плотин или Международный день рек / © pexels.com

14 марта Международный день борьбы против плотин или Международный день рек. Праздник посвящен повышению осведомленности о негативном влиянии больших плотин на окружающую среду, местные общины и экосистемы рек.