Какой завтра, 14 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 14 мая, День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Верующие чтят память мученика Максима. До Нового года остался 231 день.

14 мая 2024 года — вторник. 811-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

14 мая в церковном календаре – день памяти мученика Максима. Он жил во времена, когда императором был Декий. Обратил своими проповедями о христианстве многих язычников. За это его схватили и избили камнями до смерти.

Что нельзя делать 14 мая

Нельзя ссориться с родными.

Запрещено пить алкогольные напитки.

Не стоит лениться.

Народные приметы и традиции на 14 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: пасмурная погода — на плохой урожай;

холодный день – таким будет лето;

в небе высоко летают ласточки – ждите теплую и солнечную погоду;

ясный день – большой урожай.

14 мая в небе высоко летают ласточки — ждите теплую и солнечную погоду / Фото: Unsplash

После этого дня в народе высаживали в открытую почву рассаду огурцов. Верили, что тогда она точно приживется.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 мая

Какие завтра именины: Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Иаков, Ян.

Талисманом человека, рожденного 14 мая, является агат. Камень, имеющий вулканическое происхождение. Издавна верили, что агат помогает преодолеть бессонницу.

В этот день родились:

1627 год — гетман Войска Запорожского Петр Дорошенко;

1871 год — украинский писатель, поэт, мастер экспрессионистической новеллы, общественный деятель, политик Василий Стефаник;

1920 год — украинская политическая деятельница, журналистка, соорганизатор Красного Креста УПА, женской сети и юношества ОУН, Антибольшевистского блока народов (АБН), глава ОУН(б) Ярослава Стецько.

Памятные даты 14 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 мая:

1796 год — британский хирург Эдвард Дженнер впервые в мире делает успешную прививку от оспы 8-летнему мальчику;

1811 год — Парагвай обретает независимость от Испании;

1853 год — в США получают патент на сгущенку;

1900 год — в Париже открывают II Олимпийские игры;

1940 год — Голландия капитулирует перед вермахтом в первый год Второй мировой войны;

1948 год — в Тель-Авиве премьер-министр Давид Бен-Гурион публично провозглашает Декларацию независимости Израиля;

1955 год — в Варшаве подписывают договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи социалистических стран (Варшавский договор) и создают объединенное командование вооруженными силами;

1975 год — футболисты "Динамо" (Киев) впервые выбивают Кубок Обладателей Кубков.

Погода на 14 мая

Завтра, 14 мая, в Киеве облачно с прояснениями, возможен мелкий дождь. Во Львове без осадков. В Харькове облачно с прояснениями, возможен дождь. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +17 днем и +9 ночью. Во Львове — +16 днем и +9 ночью. В Харькове — +17 днем и +10 ночью. В Одессе — +18 днем и +14 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

14 мая Международный день почитания чихуахуа / Фото: Unsplash

14 мая в Украине День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. День памяти, имеющий особое значение. По данным израильского национального мемориала Катастрофы и Героизма "Яд Вашем", в Украине таких людей 26731. Они удостоены Государством Израиль звания Праведника народов мира за спасение евреев от Холокоста, то есть нацистской политики уничтожения. Украина занимает четвертое место по количеству Праведников, впереди только Польша, Нидерланды и Франция. В целом Праведники народов мира происходят из более чем 50 стран.

Также 14 мая Международный день почитания чихуахуа. Он посвящен одной из самых маленьких пород собак в мире – чихуахуа. Это особый повод для владельцев и поклонников этих собак выразить свою любовь и благодарность этим волшебным и преданным товарищам. Чихуахуа — это порода с древней историей, уходящая от древних цивилизаций в Мексике. Они известны своим маленьким размером, но большим характером и выразительными глазами.

А еще 14 мая Всемирный день топиария. Шелетний праздник искусства топиария, то есть практики обрезки и формирования растений в декоративных формах, таких как животные, геометрические фигуры и скульптуры людей. Этот день был основан Levens Hall and Gardens.

14 мая День распространения информации о травмах спинного мозга. Травмы спинного мозга могут быть вызваны разными факторами, включая травматические несчастные случаи, заболевания и генетические расстройства. Эти травмы могут привести к ряду физических, сенсорных и когнитивных нарушений и могут оказать серьезное влияние на качество жизни человека.

Также 14 мая День рождения вазелина. Это дата, когда в 1878 году американский химик Роберт Чезбро запатентовал вазелин как торговую марку. Вазелин, известный также как нефтяное желе, был изобретен Чезбром 1859 года и стал популярным средством для лечения различных кожных проблем, таких как ожоги, порезы и сухость кожи.