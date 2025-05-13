Какой праздник 14 мая 2025 года / © ТСН

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14 мая 2025 года — среда 1176-й день войны.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 13 мая, верующие празднуют день памяти святого мученика Исидора. Святой Исидор Хиосский — один из раннехристианских мучеников, который в III веке мужественно противостоял преследованиям за веру во Христа. Он был не просто солдатом Римской империи, а душой, в которой горело пламя истинной преданности Евангелию.

Происходил Исидор из Александрии, культурного центра Египта. В составе флота императора Декия он нес военную службу на острове Хиос. Несмотря на строгий воинский строй и языческое окружение, он оставался верен Христу и открыто исповедовал христианскую веру. Это не осталось без последствий.

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Когда командующий флотом — жестокий Нумерий — узнал об убеждении Исидора, он приказал ему принести жертву языческим богам. Но святой без колебаний отказался, твердо заявив, что служит только одному Богу — Иисусу Христу. За это его подвергли жестоким пыткам, а впоследствии казнили, оттянув голову. Его тело бросили в колодец, однако христиане тайно его достали и похоронили с должным почетом.

Что нельзя делать 14 мая

Нельзя тяжело работать на земле — в народной традиции этот день считался особенным, и тяжелый труд в поле или в саду могли считать неуважением к святому. Верили, что земля “не примет” труда, а урожай будет напрасным.

Не следует пренебрегать просьбами других — в день святого Исидора нельзя отказывать в помощи просящим — даже малейшая доброта принесет сторицей.

Запрещается сеять семена в землю — посеянное на Исидора зерно может быть “мученным” — то есть потеряет силу роста, потому что день связан с болью и страданием.

Народные приметы и традиции на 14 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

гром гремит — лето будет теплое и урожайное;

теплый дождь — на хороший урожай огурцов и капусты;

день ясный, безоблачный — лето будет сухое и жаркое;

холодный ветер или роса утром — на засуху летом;

рано зацвели кусты сирени или черемухи — лето будет коротким;

солнце садится в облака — на следующий день будет дождь.

14 мая день ясный, безоблачный — лето будет сухое и жаркое / © unsplash.com

В народе 14 мая носило название Сидор Огурочник. Во многих регионах Украины именно к середине мая приходились благоприятные условия для высева огурцов — земля уже достаточно прогрета, а угроза ночных заморозков почти миновала. В народе говорили: “На Сидора — огурцы, будут длинные и липкие”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 мая

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Талисманом человека, рожденного 14 мая, является агат. Минерал, образованный из застывшей вулканической лавы, агат с давних времен считался оберегом, способным успокаивать разум и дарить спокойный сон.

В этот день родились:

1920 год — Ярослава Стецько, украинская политическая деятельница, журналистка, соорганизатор Красного Креста УПА, женской сети и юношества ОУН, Антибольшевистского блока народов (АБН), председатель ОУН (б);

1967 год — Виталий Портников, украинский публицист и журналист;

1975 год — Святослав Вакарчук, украинский музыкант, вокалист, лидер группы «Океан Эльзы».

Памятные даты 14 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 мая:

1796 год — британский хирург Эдвард Дженнер осуществил первую успешную вакцинацию против оспы на 8-летнем мальчике;

1811 год — Парагвай обрел независимость от Испании;

1853 год — в Соединенных Штатах Америки был получен патент на сгущенку;

1900 год — в Париже состоялись II летние Олимпийские игры;

1915 год — после девяти месяцев российской оккупации, австро-венгерские войска вошли в Дрогобыч (Галичина);

1940 год — Нидерланды капитулировали перед вермахтом в начале Второй мировой войны;

1948 год — в Тель-Авиве премьер-министр Давид Бен-Гурион публично провозгласил Декларацию независимости Израиля, что стало основой для празднования Дня независимости Израиля;

1955 год — в Варшаве был подписан Варшавский договор, способствовавший созданию объединенного командования вооруженными силами социалистических стран;

1975 год — футболисты “Динамо” (Киев) впервые завоевали Кубок Обладателей Кубков.

Какой завтра праздник в Украине и мире

14 мая День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны / © Unsplash

14 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день фасилити менеджмента. Он призван повысить осведомленность о важности профессии, отвечающей за управление объектами и инфраструктурой в современном мире. Этот день фокусируется на роли фасилити менеджера в создании эффективных, безопасных и комфортных условий для работы и жизни людей в разных пространствах, от офисов до жилых домов и общественных учреждений.

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Также 14 мая Международный день почитания чихуахуа. Чихуахуа имеют долгую историю, которая уходит во времена древней Мексики, где они были любимыми животными местных народов, в частности ацтеков. Считается, что их порода берет начало от древних собак, живших на территории современной Мексики много веков назад.

А еще 14 мая День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. В годы второй мировой войны, когда нацистская Германия оккупировала часть территории Украины, евреи стали жертвами страшного геноцида. Однако среди тьмы и насилия появлялись люди, которые отказывались оставаться безучастными. Несмотря на смертельные риски, украинцы спасали евреев, часто бескорыстно помогая им выжить. Это был подвиг, требовавший невероятной отваги и преданности. Этот день посвящен героям, которые, несмотря на смертельную опасность, спасали людей, пряча их в своих домах, давая фальшивые документы или переправляя их в более безопасные места.

14 мая празднуют Всемирный день топиария. Искусство топиария зародилось еще в Древнем Риме, где садоводы начали экспериментировать с обрезкой растений, чтобы придавать им формы, напоминающие животных, геометрические фигуры или даже архитектурные элементы. Это искусство быстро обрело популярность среди аристократии, а в эпоху Возрождения достигло своего расцвета, став неотъемлемой частью роскошных садов.

Также 14 мая День распространения информации о травмах спинного мозга. Он посвящен повышению осведомленности о травмах спинного мозга, их последствиях и способах профилактики и лечения. Целью этой целью является привлечь внимание к серьезной проблеме, касающейся как физических, так и социальных аспектов жизни людей, переживших такие травмы, а также важности правильной реабилитации и психологической поддержки.

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А еще 14 мая День рождения вазелина. Он посвящен празднованию этого уникального продукта, который стал незаменим в повседневной жизни благодаря своим многочисленным полезным свойствам. Вазелин, также известный как петролатум, был открыт в середине 19 века, и с тех пор приобрел популярность в медицине, косметологии и быту.