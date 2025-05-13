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Какой завтра, 14 мая, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 14 мая, День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Верующие чтят память святого мученика Исидора. До Нового года остался 231 день.
14 мая 2025 года — среда 1176-й день войны.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 13 мая, верующие празднуют день памяти святого мученика Исидора. Святой Исидор Хиосский — один из раннехристианских мучеников, который в III веке мужественно противостоял преследованиям за веру во Христа. Он был не просто солдатом Римской империи, а душой, в которой горело пламя истинной преданности Евангелию.
Происходил Исидор из Александрии, культурного центра Египта. В составе флота императора Декия он нес военную службу на острове Хиос. Несмотря на строгий воинский строй и языческое окружение, он оставался верен Христу и открыто исповедовал христианскую веру. Это не осталось без последствий.
Когда командующий флотом — жестокий Нумерий — узнал об убеждении Исидора, он приказал ему принести жертву языческим богам. Но святой без колебаний отказался, твердо заявив, что служит только одному Богу — Иисусу Христу. За это его подвергли жестоким пыткам, а впоследствии казнили, оттянув голову. Его тело бросили в колодец, однако христиане тайно его достали и похоронили с должным почетом.
Что нельзя делать 14 мая
Нельзя тяжело работать на земле — в народной традиции этот день считался особенным, и тяжелый труд в поле или в саду могли считать неуважением к святому. Верили, что земля “не примет” труда, а урожай будет напрасным.
Не следует пренебрегать просьбами других — в день святого Исидора нельзя отказывать в помощи просящим — даже малейшая доброта принесет сторицей.
Запрещается сеять семена в землю — посеянное на Исидора зерно может быть “мученным” — то есть потеряет силу роста, потому что день связан с болью и страданием.
Народные приметы и традиции на 14 мая
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
гром гремит — лето будет теплое и урожайное;
теплый дождь — на хороший урожай огурцов и капусты;
день ясный, безоблачный — лето будет сухое и жаркое;
холодный ветер или роса утром — на засуху летом;
рано зацвели кусты сирени или черемухи — лето будет коротким;
солнце садится в облака — на следующий день будет дождь.
В народе 14 мая носило название Сидор Огурочник. Во многих регионах Украины именно к середине мая приходились благоприятные условия для высева огурцов — земля уже достаточно прогрета, а угроза ночных заморозков почти миновала. В народе говорили: “На Сидора — огурцы, будут длинные и липкие”.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 мая
Какие завтра именины: Леонтий, Максим, Никита.
Талисманом человека, рожденного 14 мая, является агат. Минерал, образованный из застывшей вулканической лавы, агат с давних времен считался оберегом, способным успокаивать разум и дарить спокойный сон.
В этот день родились:
1920 год — Ярослава Стецько, украинская политическая деятельница, журналистка, соорганизатор Красного Креста УПА, женской сети и юношества ОУН, Антибольшевистского блока народов (АБН), председатель ОУН (б);
1967 год — Виталий Портников, украинский публицист и журналист;
1975 год — Святослав Вакарчук, украинский музыкант, вокалист, лидер группы «Океан Эльзы».
Памятные даты 14 мая
Календарь важных событий в Украине и мире за 14 мая:
1796 год — британский хирург Эдвард Дженнер осуществил первую успешную вакцинацию против оспы на 8-летнем мальчике;
1811 год — Парагвай обрел независимость от Испании;
1853 год — в Соединенных Штатах Америки был получен патент на сгущенку;
1900 год — в Париже состоялись II летние Олимпийские игры;
1915 год — после девяти месяцев российской оккупации, австро-венгерские войска вошли в Дрогобыч (Галичина);
1940 год — Нидерланды капитулировали перед вермахтом в начале Второй мировой войны;
1948 год — в Тель-Авиве премьер-министр Давид Бен-Гурион публично провозгласил Декларацию независимости Израиля, что стало основой для празднования Дня независимости Израиля;
1955 год — в Варшаве был подписан Варшавский договор, способствовавший созданию объединенного командования вооруженными силами социалистических стран;
1975 год — футболисты “Динамо” (Киев) впервые завоевали Кубок Обладателей Кубков.
Какой завтра праздник в Украине и мире
14 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день фасилити менеджмента. Он призван повысить осведомленность о важности профессии, отвечающей за управление объектами и инфраструктурой в современном мире. Этот день фокусируется на роли фасилити менеджера в создании эффективных, безопасных и комфортных условий для работы и жизни людей в разных пространствах, от офисов до жилых домов и общественных учреждений.
Также 14 мая Международный день почитания чихуахуа. Чихуахуа имеют долгую историю, которая уходит во времена древней Мексики, где они были любимыми животными местных народов, в частности ацтеков. Считается, что их порода берет начало от древних собак, живших на территории современной Мексики много веков назад.
А еще 14 мая День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. В годы второй мировой войны, когда нацистская Германия оккупировала часть территории Украины, евреи стали жертвами страшного геноцида. Однако среди тьмы и насилия появлялись люди, которые отказывались оставаться безучастными. Несмотря на смертельные риски, украинцы спасали евреев, часто бескорыстно помогая им выжить. Это был подвиг, требовавший невероятной отваги и преданности. Этот день посвящен героям, которые, несмотря на смертельную опасность, спасали людей, пряча их в своих домах, давая фальшивые документы или переправляя их в более безопасные места.
14 мая празднуют Всемирный день топиария. Искусство топиария зародилось еще в Древнем Риме, где садоводы начали экспериментировать с обрезкой растений, чтобы придавать им формы, напоминающие животных, геометрические фигуры или даже архитектурные элементы. Это искусство быстро обрело популярность среди аристократии, а в эпоху Возрождения достигло своего расцвета, став неотъемлемой частью роскошных садов.
Также 14 мая День распространения информации о травмах спинного мозга. Он посвящен повышению осведомленности о травмах спинного мозга, их последствиях и способах профилактики и лечения. Целью этой целью является привлечь внимание к серьезной проблеме, касающейся как физических, так и социальных аспектов жизни людей, переживших такие травмы, а также важности правильной реабилитации и психологической поддержки.
А еще 14 мая День рождения вазелина. Он посвящен празднованию этого уникального продукта, который стал незаменим в повседневной жизни благодаря своим многочисленным полезным свойствам. Вазелин, также известный как петролатум, был открыт в середине 19 века, и с тех пор приобрел популярность в медицине, косметологии и быту.