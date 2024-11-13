Какой завтра, 14 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

14 ноября 2024 года — четверг. 995-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

14 ноября в церковном календаре – день памяти святого апостола Филиппа. Был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Он родился в Вифсаиде, городе в Галилее, и стал одним из первых учеников Иисуса. Филипп был известен своей верой и преданностью Христу. Согласно Евангелию от Иоанна, именно он привел Нафанаила (известного также как Варфоломей) к Иисусу. После Вознесения Христа апостол Филипп продолжил свою миссионерскую деятельность, проповедуя Евангелие в разных странах. Он путешествовал по Греции, Сирии и Фригии, где проповедовал учение Христа и совершал чудеса. Филипп был известен своей мудростью и способностью убеждать людей. Святой апостол Филипп принял мученическую смерть в городе Иераполе (современная Турция) примерно в 80 году.

Что нельзя делать 14 ноября

Запрещается идти в одиночестве в лес.

Лучше не начинать ремонт в доме.

Не разрешается заниматься рукоделием.

Народные приметы и традиции на 14 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на деревьях утром иней — ждите большого урожая овса в следующем году;

дождь в этот день — хорошо уродит пшеница;

каркает ворона — скоро придет оттепель;

облачность или снегопад указывают на хорошую погоду в мае.

14 ноября каркает ворона — скоро придет оттепель / Фото: Unsplash

Пытались не ходить в лес, потому что верили, что волки становятся очень злыми и могут без причины напасть на человека.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 ноября

Какие завтра именины: Василий, Виктор, Гаврило, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Филипп, Сергей, Федор, Анна.

Талисманом человека, рожденного 14 ноября является изумруд. Издавна верили, что этот драгоценный камень обладает антибактериальными свойствами. Также считалось, что изумруд лечит болезни сердца.

В этот день родились:

1935 год – украинский географ, доктор географических наук, профессор кафедры экономической и социальной географии ЛНУ Олег Шаблий;

1974 год — офицер Воздушного командования "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины, Герой Украины Александр Бринжала;

1979 год – украинская актриса и модель Ольга Куриленко.

Памятные даты 14 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 ноября:

332 год до н. – Александра Великого коронуют фараоном Египта;

1918 год — пытаясь заручиться поддержкой Антанты, гетман Скоропадский провозглашает федерацию Украинского Государства с будущей небольшевистской Россией, которая становится одной из легитимаций антигетманского восстания, не являясь его причиной;

1918 год — на первом заседании Национального собрания Томаша Масарика избирается президентом Чехословацкой республики;

1918 год — по инициативе ведущих украинских ученых декретом гетмана Павла Скоропадского учреждают Украинскую Академию наук и определяют ее официальный статус;

1920 год — Правительство УНР было вынуждено покинуть Украину и переехать в Польскую республику;

1925 год — в Чехословацкой республике создают Легию украинских националистов;

1939 год — Верховный Совет УССР утверждает Закон о так называемом "воссоединении" (аннексии) Западной Украины с УССР;

1944 год – в Киеве открывается Государственный музей украинского искусства;

1963 год — мощный подводный вулканический взрыв, образуя остров Суртсей, 33 км к югу от побережья Исландии;

1999 год — на должность Президента Украины во второй раз избирают Л. Д. Кучму;

2005 год – корпорация Boeing объявляет о старте производства самолета Boeing 747-8.

Погода на 14 ноября

Завтра, 14 ноября, в Киеве облачно, утром мелкий дождь. Во Львове пасмурно, без осадков. В Харькове пасмурно, осадков не ожидается. В Одессе облачно, утром небольшой дождь, который к середине дня закончится.

Температура воздуха в Киеве +4 днем и ночью. Во Львове +5 днем и ночью. В Харькове +3 день и 0 ночью. В Одессе +9 днем и +6 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

14 ноября День операционной медицинской сестры / Фото: Фото из открытых источников

14 ноября в Украине и мире празднуют Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей. Этот день установлен ЮНЕСКО с целью привлечения внимания к проблеме незаконной торговли культурными объектами, угрожающей сохранению мирового культурного наследия. Торговля культурными ценностями без должного разрешения нарушает права народов на собственное наследие, приводит к потерям бесценных исторических артефактов и способствует финансированию нелегальных организаций. В частности, во время вооруженных конфликтов, таких как войны или оккупации, незаконное обращение культурных ценностей приобретает массовые масштабы, поскольку важные артефакты часто вывозятся из страны.

Также 14 ноября День операционной медицинской сестры. Этот профессиональный праздник призван поклониться медицинским сестрам, работающим в операционных залах, поддерживая хирургов во время сложных операций и обеспечивая безопасность и комфорт пациентов. Работа операционной медсестры требует глубоких знаний анатомии, физиологии, разных хирургических процедур и использования медицинского оборудования. Они отвечают за подготовку операционной комнаты, стерилизацию инструментов, ассистирование хирургу во время операций, контроль состояния пациента и поддержание стерильных условий.

А еще 14 ноября Международный день логопеда. Этот праздник призван обратить внимание на важность логопедии и ее роль в улучшении качества жизни людей с языковыми и коммуникативными расстройствами. Логопеды работают с детьми и взрослыми, помогая преодолеть различные нарушения речи, языка, голоса, глотания и коммуникации. Их пациенты могут испытывать трудности с произношением, развитием речи, слухом или речевые нарушения, связанные с неврологическими состояниями, например афазия после инсульта. Логопеды помогают пациентам правильно произносить звуки, развивать речевые навыки, использовать альтернативные методы коммуникации и улучшать общее общение.

14 ноября празднуют Всемирный день качества. Выпадает на второй четверг ноября. Этот праздник инициирован Европейской организацией качества (EOQ) вместе с Организацией Объединенных Наций 1989 года. Качество имеет ключевое значение во многих областях: от производства товаров до предоставления услуг, медицины, образования, управления. Обеспечение высоких стандартов качества важно для удовлетворения потребностей потребителей, укрепления доверия к брендам и повышения эффективности и безопасности процессов.

Также 14 ноября Всемирный день юзабилити. Выпадает на второй четверг ноября. Этот день посвящен продвижению идей удобства, доступности и эффективности в дизайне продуктов, систем и услуг, чтобы сделать их интуитивными и удобными для пользователей. Праздник начался в 2005 году по инициативе Ассоциации профессионалов по юзабилити (UXPA) с целью популяризации концепции юзабилити и повышения осведомленности о ее важности. Юзабилити – это свойство продукта или системы, обеспечивающее легкость и удобство их использования. Она включает такие аспекты, как понятный интерфейс, логическая навигация, доступность для людей с ограниченными возможностями, минимизация ошибок и оптимизация работы пользователя.

А еще 14 ноября Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Это крупнейшая глобальная инициатива, направленная на повышение осведомленности о сахарном диабете, его профилактике, диагностике и лечении. Дата выбрана в честь дня рождения Фредерика Бантинга, который вместе с Чарльзом Бестом 1922 открыл инсулин — ключевой препарат для лечения диабета. День, начатый в 1991 году Международной федерацией диабета (IDF) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) из-за роста случаев диабета в мире. С 2007 года этот день официально поддерживается ООН, его символом является синий круг, что означает единство глобального сообщества в борьбе с диабетом.