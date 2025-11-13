Какой праздник 14 ноября 2025 года / © ТСН

Реклама

14 ноября 2025 года — пятница. 1359-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 14 ноября, верующие празднуют день памяти святого апостола Филиппа. Филипп родился в Вифсаиде, на северном побережье Генисаретского озера, равно как и апостолы Андрей и Петр. Евангелист Иоанн свидетельствует, что именно Филипп стал одним из первых, кто услышал призыв Христа и немедленно последовал за Ним. Впоследствии он привел к Спасителю Нафанаилу (Варфоломея), доказав тем свою открытость к апостольскому служению и умению распознать истину.

После сошествия Святого Духа апостол Филипп отправился с проповедью Евангелия в Малую Азию и Фригию. Предания утверждают, что он учил с великой мудростью, обращая язычников, разрушая идольские предрассудки и утверждая новые христианские общины. Его слово сопровождали многочисленные знамения, укреплявшие веру новообращенных.

Реклама

По древней традиции, апостол Филипп принял мученическую смерть в городе Иераполе (современная Турция). Его распяли вверх ногами, а потом побили камнями. Христиане с благоговением похоронили его тело, а место погребения со временем стало центром почитания и духовного вдохновения.

Что нельзя делать 14 ноября

Нельзя ссориться, конфликтовать — ссора затянется надолго.

Не следует лениться — лень считали плохой приметой на грядущий период.

Запрещается выносить мусор из дома — он, якобы, “вынесет” из дома благополучие.

Народные приметы и традиции на 14 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ветер — ждите сильных метелей зимой;

выпал снег в этот день — к ранней и стойкой зиме;

ясная и тихая погода — ждите теплую и ласковую зиму;

облачность, туман — будет мокрая зима.

14 ноября облачность, туман будет мокрая зима / © unsplash.com

В народе 14 ноября носило название Филиппа или Филипповка. В народе говорили: “Пришел Филипп — согрей тулуп и шапку припаси”. Верующие готовятся к Рождественскому посту.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 ноября

Какие завтра именины: Василий, Виктор, Гаврило, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Филипп, Сергей, Федор, Анна.

Реклама

Талисманом человека, рожденного 14 ноября, является изумруд. Этот минерал чтили еще во времена фараонов: в Древнем Египте его считали камнем очищения и внутренней гармонии. Наши предки верили, что он способен нейтрализовать яд в воде, впитывать темные мысли и приносить человеку глубокое, спокойное состояние души.

В этот день родились:

1942 год — Лариса Масенко, украинский языковед, доктор филологических наук, профессор, академик АН ВШ Украины;

1974 год — Александр Бринжала, офицер Воздушного командования “Центр” Воздушных сил Вооруженных сил Украины, Герой Украины;

1979 год — Ольга Куриленко, украинская актриса и модель.

Памятные даты 14 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 ноября:

332 год до н. э. — Александр Македонский торжественно принял титул фараона Египта, окончательно закрепив власть над страной Нила;

1918 год — с целью оказать поддержку Антанты гетман Павел Скоропадский провозгласил намерение создать “федеративный союз Украинского Государства с будущей небольшевистской Россией”;

1920 год — правительство Украинской Народной Республики, под давлением военных обстоятельств, вынуждено было покинуть украинскую территорию и переместиться в Польскую Республику;

1925 год — в рамках Чехословацкой Республики создана Легия украинских националистов;

1939 год — Верховный Совет УССР одобрил закон о так называемом “воссоединении”;

1940 год — в Берлине завершились безрезультатно советско-германские переговоры по разделу сфер влияния и потенциального присоединения СССР к Тройственному пакту (Германия — Италия — Япония);

1944 год — в Киеве торжественно открыт Государственный музей украинского искусства;

1963 год — в результате мощного подводного вулканического взрыва у южного побережья Исландии возник новый остров — Суртсей;

1989 год — Верховный Совет СССР принял декларацию, которой официально признал депортации целых народов незаконными и преступными действиями и провозгласил необходимость восстановления их прав;

1999 год — на президентских выборах в Украине Леонид Данилович Кучма второй раз избран главой государства;

2005 год — корпорация Boeing официально объявила о начале производства нового дальнемагистрального самолета модели Boeing 747-8.

Какой завтра праздник в Украине и мире

14 ноября в Украине и мире празднуют День операционной медицинской сестры / © unsplash.com

14 ноября в Украине и мире празднуют День операционной медицинской сестры. День операционной медицинской сестры посвящен представительницам и представителям сестринской службы, работающим в хирургическом отделении — в операционной. Специализация “операционная медсестра” формируется с появлением сложных хирургических процедур: отмечается, что еще с 1891 работали медсестры, которые помогали во время операций.

Реклама

Также 14 ноября Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей. Целью этого дня является повышение осведомленности о проблеме незаконного оборота культурных ценностей — краж, нелегального вывоза, торговли археологическими, историческими, художественными объектами, которые теряют свое место в наследии народа или общины. Такое обращение вредит не только отдельным музейным или архивным фондам — оно фактически поражает идентичность, память, культурные корни людей и народов.

А еще 14 ноября Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Этот день приурочен ко дню рождения Фредерика Бантинга — канадского врача, который в 1921 году вместе с Чарльзом Бестом открыл инсулин, спасший жизнь миллионам людей во всем мире. Всемирный день борьбы с диабетом был основан Международной диабетической федерацией (IDF) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 1991 года.

14 ноября празднуют Международный день логопеда. На международном уровне его стало праздновать с 2004 года. Международный день логопеда посвящен специалистам, работающим с нарушениями речи, голоса, темпа или ритма речи — от детей до взрослых.