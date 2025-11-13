- Дата публикации
Какой завтра, 14 ноября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 14 ноября, День операционной медсестры. Верующие чтят память святого апостола Филиппа. До Нового года осталось 47 дней.
14 ноября 2025 года — пятница. 1359-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 14 ноября, верующие празднуют день памяти святого апостола Филиппа. Филипп родился в Вифсаиде, на северном побережье Генисаретского озера, равно как и апостолы Андрей и Петр. Евангелист Иоанн свидетельствует, что именно Филипп стал одним из первых, кто услышал призыв Христа и немедленно последовал за Ним. Впоследствии он привел к Спасителю Нафанаилу (Варфоломея), доказав тем свою открытость к апостольскому служению и умению распознать истину.
После сошествия Святого Духа апостол Филипп отправился с проповедью Евангелия в Малую Азию и Фригию. Предания утверждают, что он учил с великой мудростью, обращая язычников, разрушая идольские предрассудки и утверждая новые христианские общины. Его слово сопровождали многочисленные знамения, укреплявшие веру новообращенных.
По древней традиции, апостол Филипп принял мученическую смерть в городе Иераполе (современная Турция). Его распяли вверх ногами, а потом побили камнями. Христиане с благоговением похоронили его тело, а место погребения со временем стало центром почитания и духовного вдохновения.
Что нельзя делать 14 ноября
Нельзя ссориться, конфликтовать — ссора затянется надолго.
Не следует лениться — лень считали плохой приметой на грядущий период.
Запрещается выносить мусор из дома — он, якобы, “вынесет” из дома благополучие.
Народные приметы и традиции на 14 ноября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
ветер — ждите сильных метелей зимой;
выпал снег в этот день — к ранней и стойкой зиме;
ясная и тихая погода — ждите теплую и ласковую зиму;
облачность, туман — будет мокрая зима.
В народе 14 ноября носило название Филиппа или Филипповка. В народе говорили: “Пришел Филипп — согрей тулуп и шапку припаси”. Верующие готовятся к Рождественскому посту.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 ноября
Какие завтра именины: Василий, Виктор, Гаврило, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Филипп, Сергей, Федор, Анна.
Талисманом человека, рожденного 14 ноября, является изумруд. Этот минерал чтили еще во времена фараонов: в Древнем Египте его считали камнем очищения и внутренней гармонии. Наши предки верили, что он способен нейтрализовать яд в воде, впитывать темные мысли и приносить человеку глубокое, спокойное состояние души.
В этот день родились:
1942 год — Лариса Масенко, украинский языковед, доктор филологических наук, профессор, академик АН ВШ Украины;
1974 год — Александр Бринжала, офицер Воздушного командования “Центр” Воздушных сил Вооруженных сил Украины, Герой Украины;
1979 год — Ольга Куриленко, украинская актриса и модель.
Памятные даты 14 ноября
Календарь важных событий в Украине и мире за 14 ноября:
332 год до н. э. — Александр Македонский торжественно принял титул фараона Египта, окончательно закрепив власть над страной Нила;
1918 год — с целью оказать поддержку Антанты гетман Павел Скоропадский провозгласил намерение создать “федеративный союз Украинского Государства с будущей небольшевистской Россией”;
1920 год — правительство Украинской Народной Республики, под давлением военных обстоятельств, вынуждено было покинуть украинскую территорию и переместиться в Польскую Республику;
1925 год — в рамках Чехословацкой Республики создана Легия украинских националистов;
1939 год — Верховный Совет УССР одобрил закон о так называемом “воссоединении”;
1940 год — в Берлине завершились безрезультатно советско-германские переговоры по разделу сфер влияния и потенциального присоединения СССР к Тройственному пакту (Германия — Италия — Япония);
1944 год — в Киеве торжественно открыт Государственный музей украинского искусства;
1963 год — в результате мощного подводного вулканического взрыва у южного побережья Исландии возник новый остров — Суртсей;
1989 год — Верховный Совет СССР принял декларацию, которой официально признал депортации целых народов незаконными и преступными действиями и провозгласил необходимость восстановления их прав;
1999 год — на президентских выборах в Украине Леонид Данилович Кучма второй раз избран главой государства;
2005 год — корпорация Boeing официально объявила о начале производства нового дальнемагистрального самолета модели Boeing 747-8.
Какой завтра праздник в Украине и мире
14 ноября в Украине и мире празднуют День операционной медицинской сестры. День операционной медицинской сестры посвящен представительницам и представителям сестринской службы, работающим в хирургическом отделении — в операционной. Специализация “операционная медсестра” формируется с появлением сложных хирургических процедур: отмечается, что еще с 1891 работали медсестры, которые помогали во время операций.
Также 14 ноября Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей. Целью этого дня является повышение осведомленности о проблеме незаконного оборота культурных ценностей — краж, нелегального вывоза, торговли археологическими, историческими, художественными объектами, которые теряют свое место в наследии народа или общины. Такое обращение вредит не только отдельным музейным или архивным фондам — оно фактически поражает идентичность, память, культурные корни людей и народов.
А еще 14 ноября Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Этот день приурочен ко дню рождения Фредерика Бантинга — канадского врача, который в 1921 году вместе с Чарльзом Бестом открыл инсулин, спасший жизнь миллионам людей во всем мире. Всемирный день борьбы с диабетом был основан Международной диабетической федерацией (IDF) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 1991 года.
14 ноября празднуют Международный день логопеда. На международном уровне его стало праздновать с 2004 года. Международный день логопеда посвящен специалистам, работающим с нарушениями речи, голоса, темпа или ритма речи — от детей до взрослых.