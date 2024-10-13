Какой завтра, 14 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

14 октября 2024 года – понедельник. 964-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

14 октября в церковном календаре – день памяти святой преподобной Параскевы Тарнавской. Она родилась в 1690 году в селе Тарнавка, ныне принадлежащей Хмельницкой области в Украине. Она отличилась своей духовной силой, мудростью и большими подворными заслугами. Параскева отказалась от светской жизни и избрала духовный путь. Она основала женский монастырь в своей родной деревне, где вела аскетический образ жизни, занимаясь молитвой, поклонением и помощью бедным. Ее духовность и самопожертвование привлекли внимание многих людей и монастырь стал центром духовного возрождения для многих верующих. Святая Параскева умерла в 1771 году, но ее духовное следствие продолжает жить в сердцах тех, кто чтит ее память.

Что нельзя делать 14 октября

Не стоит устраивать девичьи посиделки, вечерницы.

Нельзя прясть, вышивать, вязать.

Запрещается ссориться и злословить.

Народные приметы и традиции на 14 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: снежная и пасмурная погода – ждите непогоду в конце мая;

лес покрыт инеем – в следующем году будет большой урожай овса;

на рябине много ягод — до дождливого ноября;

вокруг месяца виден круг — следует ждать бурю;

звезды ночью ярко мерцают — к большому урожаю в следующем году.

14 октября лес покрыт инеем — в следующем году будет большой урожай овса / Фото: Unsplash

В древности молодые девушки молились святой Параскеве об удачном замужестве. Беременные жены просили святое здоровье для своих детей, а также удачной судьбы им в будущем.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 октября

Какие завтра именины: Игнат, Михаил, Назар, Петр.

Талисманом человека, рожденного 14 октября, является альмандин. Камень, который привлечет новые знакомства и уведет скуку. Также издавна верили, что альмандин помогает обрести любовь.

В этот день родились:

1958 год – украинский актер, художественный руководитель и основатель львовского театра имени Леся Курбаса, лауреат Шевченковской премии Владимир Кучинский;

1985 год – украинский летчик, старший бортпроводник рейса PS752 Boeing 737, Герой Украины Игорь Матьков;

1986 год – офицер Вооруженных сил Украины, Герой Украины Владимир Гринюк.

Памятные даты 14 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 октября:

1066 год — во время битвы при Гастингсе войско Вильгельма Завоевателя разбивает армию короля Гарольда II Годвинсона;

1092 год — совершив убийство Незама уль-Мулька приобретают широкую ведомость гашишины;

1770 год – основывают Александровскую крепость;

1838 год — в трех львовских церквях отец Николай Устиянович, вместе с отцами Маркияном Шашкевичем и Юлианом Величковским, впервые в Королевстве Галиции и Владимирии произносит свои проповеди на украинском языке;

1942 год – официальная дата рождения Украинской Повстанческой Армии, сформированной в течение 1942 года из разрозненных повстанческих отрядов бандеровского крыла ОУН. Северо-западная часть Украины Волынь;

1950 год — в Нью-Йорке проходит объединительный Собор Американо-Украинской Православной Церкви США и Украинской Православной Церкви в Америке в одну Украинскую Православную Церковь в США;

1970 год — в Гааге принимают Международную конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, которая вступает в силу ровно через год;

2006 год – руководство Академии сухопутных войск им. Гетмана Петра Сагайдачного принимает в этот день праздновать день видового военного учебного заведения Сухопутных войск.

Погода на 14 октября

Завтра, 14 октября, в Киеве облачно к вечеру, когда небо прояснится, с утра и до вечера мелкий дождь. Во Львове пасмурно, во второй половине дня можно дождь. В Харькове облачно, утром сильный дождь, который ослабеет во второй половине дня, но к вечеру снова вступит в силу. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +11 днем и +9 ночью. Во Львове +10 днем и +6 ночью. В Харькове +11 днем и +8 ночью. В Одессе +15 днем и +12 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

14 октября Всемирный день будущего без кариеса / Фото: Unsplash

14 октября в Украине празднуют Всемирный день экологического образования. Этот день был основан в 1991 году. Он стал частью мировой кампании, направленной на повышение осведомленности об экологических проблемах и содействие их решению. Ежегодно в этот день организуются многочисленные мероприятия, такие как лекции, дискуссии, выставки и другие активности, направленные на повышение осведомленности об экологических проблемах и содействие их решению.

Также 14 октября Всемирный день спирометрии и легочного здоровья. Этот день посвящен повышению осведомленности о важности здоровья легких и использованию спирометрии для мониторинга их функционирования. Спирометрия – это метод измерения объема воздуха, который можно выдохнуть из легких. Это важный диагностический инструмент для выявления различных легочных заболеваний, таких как астма, хроническая обструкционная пневмония (ХОП) и другие.

А еще 14 октября Всемирный день стандартизации. Этот день посвящен повышению осведомленности о важности стандартизации во всех сферах жизни, от торговли и технологий до здравоохранения и экологии. Стандартизация способствует взаимозаменяемости продуктов, обеспечивает безопасность, качество и эффективность. Она также способствует экономическому развитию, помогая поддерживать конкурентоспособность на рынке.

14 октября Всемирный день будущего без кариеса. Этот день посвящен повышению осведомленности о кариесе и популяризации здоровых зубов. Инициатива была начата в 1981 году Интернациональной ассоциацией стоматологов (FDI) и празднуется более чем в 40 странах мира.