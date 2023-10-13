Какой завтра, 14 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

14 октября 2023 года — суббота. 598-й день войны в Украине.

Какой завтра, 14 октября, церковный праздник

14 октября в церковном календаре – день памяти святой Параскевы Сербской. Родилась она в городе Эпиват, что на берегу Мраморного моря в той же семье, что и епископ Мадитос — Эпифаний. Когда умерли ее родители, девушка все свое наследство отдала беднякам, а сама отправилась в Константинополь, чтобы там принять монашеский постриг. Впоследствии она отправилась в Священную Землю на паломничество, поселилась там в Иорданской долине и провела 2 года. Там она и скончалась.

Что запрещено делать в этот день

В этот день запрещается прясть, потому что можно лишиться зрения.

Нельзя ссориться, злословить и оскорблять других.

Запрещено употреблять алкогольные напитки.

Народные приметы и традиции на 14 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на дорогах много грязи – через четыре недели уже будет настоящая зима;

ночью небо яркое и звездное — в следующем году ждите богатого урожая;

кричали вороны — к потеплению;

если дождь — в следующем году уродится пшеница, а вот сухая и ветреная погода — к неурожаю;

лес покрылся инеем утром — в следующем году будет много овса;

на рябине много ягод – ждите дождливого лета;

еж сделал свою нору с краю леса – зима будет теплой.

14 октября еж сделал свою нору с края леса — зима будет теплой / Фото: pixabay.com

Параскеву издавна чтили как покровительницу женской зимней работы. В старину, до христианских времен, день был связан с богиней Мокоши, которая почиталась как хранительница женских традиций, целительница, покровительница рожениц и беременных женщин. Очень важно придерживаться определенных традиций. К примеру, из пшеницы нового урожая варили кашу, которую заправляли свежим льняным маслом. Во время трапезы обязательно благодарили Бога за лен и зерно, которое он подарил.

Погода на 14 октября

Завтра, 14 октября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурная погода, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, осадков не предполагается. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +15 днем и +7 ночью. Во Львове +14 днем и +3 ночью. В Харькове +15 днем и +9 ночью. В Одессе +22 днем и +13 ночью.

Памятные даты 14 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 октября:

1066 год – происходит битва при Гастингсе, когда войско Вильгельма Завоевателя разбивает армию короля Гарольда II Годвинсона;

1092 год — совершив убийство Незама уль-Мулька получать широкую ведомость гашишины;

1770 год – основывают Александровскую крепость;

1838 год — в трех львовских церквях отец Николай Устиянович, вместе с отцами Маркияном Шашкевичем и Юлианом Величковским, впервые в Королевстве Галиции и Владимирии произносит свои проповеди на украинском языке;

1942 год – официальная дата рождения Украинской Повстанческой Армии, сформированной в течение 1942 года из разрозненных повстанческих отрядов бандеровского крыла ОУН. Северо-западная часть Украины Волынь;

1950 год — в Нью-Йорке проходит объединительный Собор Американо-Украинской Православной Церкви США и Украинской Православной Церкви в Америке в одну Украинскую Православную Церковь в США;

1970 год — в Гааге принимают Международную конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, которая вступает в силу ровно через год;

2006 год — руководством Академии сухопутных войск им. Гетмана Петра Сагайдачного принято в этот день праздновать день видового военного учебного заведения Сухопутных войск.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 октября

Какие завтра именины: Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Ян, Вера.

Талисманом человека, рожденного 14 октября, является альмандин. Входит в семейство гранатов. Издавна считалось, что альмандин является амулетом путешествующих. Верили, что он помогает этим людям уберечь от болезней и неприятностей в пути.

В этот день родились:

1854 год – украинский художник и диссидент Николай Кунцевич;

1913 год – украинский писатель-прозаик, маляр, график Мирон Левицкий;

1986 год – офицер Вооруженных сил Украины, Герой Украины Владимир Гринюк.

Какой завтра день в Украине и мире

14 октября День экологического образования / Фото: pixabay.com

14 октября в Украине празднуют День создания УПА. Украинская повстанческая армия была активна в 1940-х годах. Она до сих пор считается символом борьбы Украины за независимость и свободу. Сражалась армия против германской оккупации, польских сил и СССР. Военно-политическое объединение действовало в Украине с 1942 до 1960 года.

Также 14 октября День экологического образования. Празднуется с 1991 года. Вопрос об охране окружающей среды был рассмотрен во время Стокгольмской конференции еще в 1972 году. Тогда же был принят ряд рекомендаций по созданию международной программы по экологическому образованию в рамках защиты окружающей среды. Также в 1992 году в Рио-де-Жанейро была проведена еще одна конференция ООН. На нем определили способы внедрения экологического образования.

А еще 14 октября Всемирный день спирометрии и легочного здоровья. Спирометрия – это способ определения объема легких с помощью специального прибора спинометра. Когда человек набирает как можно больше воздуха, их зажимают нос и просят выдохнуть в подсоединенную трубочку к устройству.

14 октября празднуют Всемирный день мигрирующих птиц. Проводится дважды в вещь — во вторую субботу мая и вторую субботу октября. 1906 одобрили Международную конвенцию по охране птиц. А именно праздник создали в 2006 году, чтобы улучшить условия существования мигрирующих птиц.

Также 14 октября Международный день африканских пингвинов. Праздник выпадает на вторую субботу октября. В южном полушарии обитают 17 разновидностей пингвинов, но в Африке — только один их вид. Птицы проживают на южном песчаном побережье континента, где они прекрасно себя чувствуют.

А еще 14 октября Всемирный день стандартизации. Впервые конференция по стандартизации была проведена именно в этот день 1946 года в Великобритании. Тогда собралось 25 стран. А именно праздник был создан в 1970 году, чтобы акцентировать, насколько важно ввести единые нормы и стандарты в международную экономику.

14 октября Европейский день донорства и трансплантации органов. Выпадает на вторую субботу октября. Событие было создано Советом Европы в 1996 году.

Также 14 октября Всемирный день хосписов и паллиативной помощи. Приходится каждый год на вторую субботу октября. Организатором выступил Всемирный альянс учреждений, предоставляющих такие услуги. Паллиативная помощь появилась в 1982 году как направление медицины. В Украине подобные хосписы были открыты в 1996 году.