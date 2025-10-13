Какой праздник 14 октября 2025 года / © ТСН

14 октября 2025 года — вторник. 1328-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 14 октября, верующие празднуют день памяти святой преподобной Параскевы Тырновской. Параскева родилась в состоятельной и набожной семье. С раннего детства она обладала глубокой верой, часто посещала храм и помогала бедным.

После смерти родителей Параскева покинула дом и отправилась в Константинополь, а затем — на Святую Землю. Там она посетила святыни Иерусалима и решила посвятить жизнь Богу в полном уединении. Оселившись близ реки Иордан, она провела многие годы в строгом посте, молитве и покаянии, подобно пустынницам.

В преклонном возрасте ангел Господний возвестил ей, чтобы она вернулась на родину. Вернувшись в Епиват, Параскева вскоре мирно отошла ко Господу. Её тело похоронили рядом с местной церковью.

Что нельзя делать 14 октября

Не следует отказывать нуждающимся в помощи — это считается плохим знаком.

Запрещается отказывать сватам без веской причины — считается, что это лучший день для помолвки.

Нельзя заниматься тяжелой домашней работой — считается, что это “смоет” защиту членов семьи.

Народные приметы и традиции на 14 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

если выпал первый снег — к ранней и морозной зиме;

снег выпал, но сразу растаял — зима будет поздней и мягкой;

северный или восточный ветер — к суровым морозам;

листья с березы еще не облетели полностью — зима будет поздней;

белки активно делают запасы на зиму — она будет длинной.

14 октября снег выпал, но сразу растаял — зима будет поздней и мягкой. / © unsplash.com

В народе 14 октября носило название Параскева. Этот день считался женским праздником, связанным с чистотой, чистоплотностью, покровительством домашних дел и брака. Говорили: “Пришла Параскева — пора покрывать землю и девушек” (т.е. ждать снега и сватов).

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 октября

Какие завтра именины: Игнат, Кузьма, Михаил, Назар, Петр, Параска.

Талисманом человека, рожденного 14 октября, является альмандин. Его считают камнем, открывающим дверь к новым знакомствам и наполняющим жизнь яркими событиями, прогоняя монотонность и уныние. Издавна ему приписывали способность привлекать искреннюю любовь и дарить сердцу теплые чувства.

В этот день родились:

1958 год — Владимир Кучинский, украинский актер, художественный руководитель и основатель львовского театра имени Леся Курбаса, лауреат Шевченковской премии;

1985 год — Игорь Матьков, украинский летчик, старший бортпроводник рейса PS752 Boeing 737, Герой Украины;

1986 год — Владимир Гринюк, офицер Вооруженных сил Украины, Герой Украины.

Памятные даты 14 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 октября:

1066 год — происходит битва при Гастингсе, которая стала переломной для английской истории;

1092 год — после громкого убийства влиятельного визиря Незама уль-Мулька широкой славы приобретают гашишины, сектантская группировка, действовавшая на Ближнем Востоке и ставшая известной благодаря своим политическим убийствам;

1770 год — основывают Александровскую крепость, вокруг которой впоследствии вырос город Александровск (ныне — Запорожье);

1838 год — в трех львовских храмах отец Николай Устиянович вместе с Маркияном Шашкевичем и Юлианом Величковским впервые в истории Королевства Галиции и Владимирии произносят проповеди на украинском языке;

1919 год — в Каменце-Подольском происходит торжественное принесение присяги Директории, правительства и войска УНР на верность Украинской Народной Республике;

1921 год — на совместном заседании Украинской академии наук (УАН) проводят выборы руководства: председателем-президентом избрали академика Николая Василенко, его заместителем — Василия Липского, непременным секретарем — Агапита Крымского, а товарищем заместителя президента — Сергея Ефремова;

1942 год — эта дата считается официальным днем восстания Украинской Повстанческой Армии (УПА);

1950 год — в Нью-Йорке проходит объединительный Собор, на котором Американо-Украинская Православная Церковь США и Украинская Православная Церковь в Америке сливаются в единую структуру — Украинскую Православную Церковь в США;

1970 год — в Гааге принимают Международную конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, которая вступает в силу ровно через год;

2011 год — в городе Гвадалахара (Мексика) торжественно открываются XVI Панамериканские игры.

Какой завтра праздник в Украине и мире

14 октября Всемирный день будущего без кариеса / © unsplash.com

14 октября в Украине празднуют День создания УПА. УПА была создана в 1942 году на территории северо-западной Украины — Волыни, во время Второй мировой войны. Она возникла как объединение разрозненных повстанческих отрядов Организации украинских националистов (бандеровского крыла, ОУН (б)), чтобы бороться за независимое Украинское государство.

Ее формирование было ответом на сложную ситуацию: оккупация территории нацистской Германией, советская угроза, насилие и преследование украинского населения. УПА стала символом борьбы за свободу и независимость.

Также 14 октября Всемирный день будущего без кариеса. Его главная цель — распространять знания о правильном уходе за зубами и деснами, а также мотивацию к здоровому образу жизни, который помогает избежать кариеса и других стоматологических проблем в будущем.

А еще 14 октября Всемирный день экологического образования. Этот праздник призван подчеркнуть важность образования как инструмента устойчивого развития планеты. Всемирный день экологического образования напоминает, что знания и осознанные действия людей способны изменить мир. Каждый образованный гражданин может внести свой вклад в чистую планету, здоровую окружающую среду и устойчивое развитие общества.

14 октября празднуют Международный день стандартизации. Этот праздник общий для всех национальных и международных организаций по стандартизации, а также для предприятий и общин, внедряющих стандарты в своей деятельности.

Также 14 октября Всемирный день спирометрии и легочного здоровья. Его цель — повысить осведомленность людей о важности регулярной проверки функции легких и своевременном выявлении проблем с дыханием.