Какой завтра, 14 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 14 сентября, День танкистов в Украине, День физической культуры и спорта в Украине, День украинского борща. Верующие празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. До Нового года осталось 108 дней.

14 сентября 2024 года – суббота. 934-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

14 сентября в церковном календаре – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня . Это один из двенадцати праздников в христианской традиции. Оно посвящено обретению и возвышению креста, на котором был распят Иисус Христос.

История праздника начинается в IV веке, когда святая Елена, мать императора Константина Великого, обнаружила крест в Иерусалиме. Позже, в VII веке, крест был возвращен из Персии в Иерусалим после победы императора Ираклия над персами. Праздник имеет глубокое символическое значение, напоминая о жертве Иисуса Христа и его победе над смертью. В этот день верующие посещают богослужения, во время которых проходит торжественный подъем креста.

Что нельзя делать 14 сентября

Не следует давать деньги взаймы — начнутся финансовые проблемы.

Нельзя планировать важные дела – они закончатся без результата.

Запрещается ругаться и ссориться.

Народные приметы и традиции на 14 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: птицы улетели на юг — ждите сильный мороз;

резко похолодало – весна придет рано;

утром заморозок — к ранней зиме;

журавли только летят в тёплые края и сильно кричат — к теплой осени.

14 сентября утром заморозки до ранней зимы / Фото: Unsplash

В этот день верующие обязательно посещают храм и молятся. Они просят у Бога благополучия, здоровья, любви, счастья во всех начинаниях. Очень часто на Вознесение готовят блюда из капусты. А в древности дом также окропляли освященной водой.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 сентября

Какие завтра именины: Иван, Николай.

Талисманом человека, рожденного 14 сентября, является тигровый глаз. Издавна верили, что этот камень может оградить владельца от разных бед. Также существовало поверье, что тигровый глаз защищает от необдуманных поступков.

В этот день родились:

1951 год – украинский писатель, композитор, ученый, Заслуженный деятель искусств Украины Владимир Мельников;

1952 год – украинский певец, народный артист Украины Николай Гнатюк;

1974 год – украинская актриса театра и кино Олеся Власова.

Памятные даты 14 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 сентября:

1068 год — во время восстания киевляне освобождают из поруба Великого князя Киевского Всеслава Брячиславича, свергнув Изяслава Ярославича;

1797 год — происходит государственный переворот во Французской республике;

1812 год — французская армия Наполеона входит в Москву;

1871 год — начинает свою деятельность первый в Приднепровской Украине банк – Харьковский акционерный земельный банк;

1939 год — в США авиаконструктор Игорь Сикорский (бывший киевлянин) поднимает в воздух свой первый вертолет VS-300;

1991 год — в Киеве начинает работу Всеукраинский форум интеллигенции;

1995 год — в Брюсселе проходит официальная церемония принятия Индивидуальной программы сотрудничества между Украиной и НАТО;

1996 год — в Одессе проходят Всемирный конгресс чеченцев и Всеукраинский конгресс вайнахов;

2000 год — корпорация Microsoft выпускает операционную систему Windows Millennium Edition.

Погода на 14 сентября

Завтра, 14 сентября, в Киеве пасмурно, утром дождь, который закончится к полудню. Во Львове пасмурно, днем возможен мелкий дождь, который закончится к вечеру. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +28 днем и +20 ночью. Во Львове — +20 днем и +16 ночью. В Харькове — +30 днем и +19 ночью. В Одессе — +26 днем и +21 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

14 сентября День украинского борща / Фото: Unsplash

14 сентября в Украине празднуют День танкистов (танковых войск). Этот праздник был установлен указом президента Украины от 9 сентября 2023 года. Ранее этот день отмечался как День танкистов во второе воскресенье сентября. Праздник чествует мужество и героизм воинов-танкистов, боровшихся за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Также этот праздник является возможностью для воспитания новых поколений танкистов на лучших традициях предыдущих поколений.

Также 14 сентября День физической культуры и спорта в Украине. Каждый год приходится на вторую субботу сентября. Этот праздник был установлен указом президента Украины от 29 июня 1994 года. Этот день посвящен популяризации здорового образа жизни, физической активности и спорту среди населения. Он является возможностью почтить профессиональных спортсменов, тренеров, а также всех любителей активного образа жизни. В этот день проводятся разнообразные спортивные мероприятия, соревнования и флешмобы, способствующие привлечению людей к занятиям спортом.

А еще 14 сентября День украинского борща. Выпадает на вторую субботу сентября. Этот праздник был введен для чествования борща как символа украинской культуры и идентичности. Борщ – это не только кулинарное блюдо, но и важный элемент национального наследия Украины. Первое упоминание о борще в исторических документах датируется концом октября 1584 года. Однако, учитывая другие знаменательные даты, отмечаемые в Украине в течение октября, было решено перенести День борща на сентябрь.

14 сентября Всемирный день атопической экземы. Этот праздник был введен в 2018 году по инициативе организации GlobalSkin и Европейской Федерации ассоциаций пациентов с аллергией и болезнями дыхательных путей (EFA). Целью этого дня является повышение осведомленности об атопической экземе, которая является хроническим заболеванием кожи, что проявляется сухостью, зудом и воспалением. Это заболевание может оказывать значительное влияние на качество жизни пациентов, вызывая физический дискомфорт, социальную изоляцию и финансовые трудности.

Также 14 сентября Всемирный день предоставления первой медицинской помощи. Каждый год отмечается в первую субботу сентября. Этот праздник был инициирован в 2000 году членами Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Целью этого дня является повышение осведомленности о важности первой медицинской помощи и обучение базовым навыкам оказания помощи в экстренных ситуациях. Несчастные случаи могут случиться где угодно и в любое время, поэтому важно, чтобы каждый человек знал, как правильно действовать, чтобы спасти жизнь.