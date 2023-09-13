Какой завтра, 14 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 14 сентября, День танковых войск в Украине. Верующие празднуют Воздвижение Креста Господня. До Нового года осталось 108 дней.

14 сентября 2023 года — четверг. 568-й день войны в Украине.

Какой завтра, 14 сентября, церковный праздник

14 сентября в церковном календаре – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Этот праздник считается одним из самых главных в восточной христианской традиции. В первой половине IV века в Иерусалиме мать императора Константина Великого царица Елена нашла крест, на котором был распят Иисус Христос. Ею были организованы раскопки, во время которых была найдена пещера Гроба Господня, а неподалеку от нее три креста. Чудо помогло узнать, на каком именно был распят Сын Божий. К кресту прикоснулась больная женщина, которая сразу излечилась.

Что запрещено делать в этот день

Не следует начинать важные дела, этот день считается для этого неблагоприятным.

Церковь запрещает злословить, ссориться, употреблять алкоголь.

Не стоит заключать брак, венчаться.

Народные приметы и традиции на 14 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: пришло резкое похолодание – ждите ранней весны;

утром заморозки – зима придет рано, погода теплая и ясная – не стоит еще ждать холода;

дует северный ветер – следующее лето будет жарким, а вот западный – к плохой погоде;

уже не видно перелетных птиц – зимой будут трескучие морозы;

журавли только начали лететь на юг, не торопясь, и сильно кричат – осень будет теплой.

14 сентября журавли только начали лететь на юг, не торопясь, и сильно кричат – осень будет теплой. / Фото: Pexels

Главной традицией праздника Воздвижения является посещение храмов и церквей. Наши предки в этот период просили в молитвах о здоровье, избавлении от грехов, богатом урожае в следующем году. Считалось, что в этот день молитвы обладают особой силой. В древности существовала еще и традиция рисовать на дверях домов кресты. Верили, что крест поможет оградить семью от всего плохого.

Погода на 14 сентября

Завтра, 14 сентября, в Киеве пасмурная погода, хотя утром возможно небольшое прояснение, вечером ждите сильный дождь. Во Львове с утра небо закроют тучи, утром мелкий дождь, который днем сменится дождем с грозой и закончится к вечеру. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +26 днем и +16 ночью. Во Львове +20 днем и +15 ночью. В Харькове +21 день и +10 ночью. В Одессе +26 днем и +19 ночью.

Памятные даты 14 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 сентября:

1068 год — во время восстания киевляне освобождают из поруба Великого князя Киевского Всеслава Брячиславича, свергнув Изяслава Ярославича;

1797 год — происходит государственный переворот во Французской республике;

1871 год — начинает свою деятельность первый в Приднепровской Украине банк – Харьковский акционерный земельный банк;

1918 год — в Болгарском царстве начинается Владайское солдатское восстание, подавленное правительством с помощью немецких войск;

1939 год — в США авиаконструктор Игорь Сикорский (бывший киевлянин) поднимает в воздух свой первый вертолет VS-300;

1991 год — в Киеве начинает работу Всеукраинский форум интеллигенции;

1995 год — в Брюсселе проходит официальная церемония принятия Индивидуальной программы сотрудничества между Украиной и НАТО;

1996 год — в Одессе проходит Всемирный конгресс чеченцев и Всеукраинский конгресс вайнахов;

2000 год — корпорация Microsoft выпускает операционную систему Windows Millennium Edition.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 сентября

Какие завтра именины: Семен, Марфа.

Талисманом человека, рожденного 14 сентября, является тигровый глаз. Камень известен человечеству издревле. Тогда верили, что тигровый глаз помогает быстро обновить силы организма после тяжелой болезни. Любили этот камень римские воины, гравировавшие на его поверхности всевозможные знаки для защиты в бою.

В этот день родились:

1917 год — украинский политический деятель, руководитель женской сети и юношества ОУН Ярослава Бандера;

1951 год — украинский писатель, композитор, ученый, Заслуженный деятель искусств Украины Владимир Мельников;

1974 год — украинская актриса театра и кино Олеся Власова.

Какой завтра день в Украине и мире

14 сентября День танковых войск в Украине / Фото: Associated Press

14 сентября в Украине и мире Всемирный день атопической экземы. Событие было создано в 2018 году по инициативе организации GlobalSkin и Европейской Федерации, объединяющей ассоциации пациентов с аллергией и болезнями дыхательных путей (EFA) с целью распространения информации об этой болезни. Атопическая экзема или дерматит – заболевание кожных покровов, проявляющееся сухостью, сильным зудом, носит хронический характер. Болезнь достаточно сильно распространена – по статистическим данным 0,5-2% населения в Европе страдает от атопической экземы.

Также 14 сентября День танковых войск в Украине. До 9 сентября 2023 этот профессиональный праздник носил название День танкистов и праздновался ежегодно во второе воскресенье сентября. Теперь праздничная дата установлена на 14 сентября.