Какой праздник 14 сентября 2025 года / © ТСН

14 сентября 2025 года — воскресенье. 1299-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 14 сентября, верующие празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Происхождение праздника связано с событиями IV века. По преданию, равноапостольная царица Елена, мать императора Константина Великого, во время паломничества в Иерусалим 326 года нашла Крест Господень на Голгофе, где был распят Христос. Чтобы народ убедился в истинности находки, Иерусалимский патриарх Макарий преподнес (воздвиг) святыню над собранными людьми, и все они, стоя на коленях, пели: «Господи, помилуй». На том месте император Константин построил величественный храм Воскресения Господня (Гроба Господня), который освятили в 335 году. На следующий день после освящения состоялось торжественное воздвижение Креста, чтобы все верующие могли поклониться ему.

Что нельзя делать 14 сентября

Запрещается есть мясные продукты — в этот день верующие соблюдают строгий пост.

Нельзя громко веселиться — праздник несет сдержанный характер.

Не следует ходить в лес — наши предки верили, что в этот день ”змеи ползут в норы на зиму” и встреча с ними может быть опасной.

Народные приметы и традиции на 14 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

какой день на Воздвижение, такова и осень будет;

холодная погода — ждите раннюю и суровую зиму;

дождь — до дождливой осени;

в воздухе летает много паутины — будет ясная и теплая осень;

утром сильный туман — до теплой осени.

14 сентября дождь — до дождливой осени / © unsplash.com

В народе 14 сентября носило название Осеннее Сдвижение. Ибо с этого дня “осень до зимы движется”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 сентября

Какие завтра именины: Иван, Николай.

Талисманом человека, рожденного 14 сентября является тигровый глаз. Издавна люди были убеждены, что этот камень способен оберегать своего владельца от всяких невзгод и опасностей. В народе также было представление, будто тигровый глаз имеет силу уберечь человека от поспешных решений и безрассудных шагов.

В этот день родились:

1952 год — Николай Гнатюк, украинский певец, народный артист Украины;

1974 год — Олеся Власова, украинская актриса театра и кино;

1986 год — Родзевич Анатолий, Герой русско-украинской войны со Львовщины, стрелок-помощник гранатометчика 115 ОМБр.

Памятные даты 14 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 сентября:

1052 год — в Новгороде по инициативе князя Владимира предстает величественный Софийский собор, освящение которого совершил епископ Лука;

1068 год — во время восстания в Киеве горожане освобождают из темницы великого князя киевского Всеслава Брячиславича, отстранив от власти Изяслава Ярославича;

1797 год — во Французской республике происходит государственный переворот;

1871 год — в Приднепровской Украине начинает деятельность первое банковское учреждение — Харьковский акционерный земельный банк;

1918 год — в Болгарском царстве взрывается Владайское солдатское восстание, которое правительство подавляет при поддержке немецких воинских частей;

1939 год — в США известный авиаконструктор Игорь Сикорский, уроженец Киева, поднимает в небо свой первый вертолет — модель VS-300;

1991 год — в Киеве открывается Всеукраинский форум интеллигенции;

1995 год — в Брюсселе проходит торжественная церемония принятия Индивидуальной программы сотрудничества между Украиной и НАТО;

1996 год — в Одессе одновременно проходит Всемирный конгресс чеченцев и Всеукраинский конгресс вайнахов;

2000 год — корпорация Microsoft представляет операционную систему Windows Millennium Edition.

Какой завтра праздник в Украине и мире

14 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день журавля / © Pixabay

14 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день журавля. Важный экологический праздник, посвященный охране этих величественных птиц, ежегодно приходится на второе воскресенье сентября. Его цель — привлечь внимание к сохранению журавлей и их природных сред обитания, ведь многие виды оказались на грани исчезновения.

Также 14 сентября Международный день атопической экземы. Это относительно новая инициатива, призванная привлечь внимание к одному из самых распространенных хронических воспалительных заболеваний кожи. Атопическая экзема или атопический дерматит — хроническое воспалительное заболевание кожи, проявляющееся зудом, покраснением, сухостью и сыпью.

А еще 14 сентября День памяти жертв фашизма. Выпадает на второе воскресенье сентября. Он призван почтить миллионы людей, ставших жертвами нацистской и фашистской идеологии во время Второй мировой войны.

14 сентября в Украине празднуют День работников нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения. Это профессиональный праздник в Украине, который ежегодно выпадает на второе воскресенье сентября. Оно посвящено всем работающим в отраслях добычи, транспортировки, переработки нефти и газа, а также в сфере обеспечения страны нефтепродуктами.

Также 14 сентября День танковых войск. Профессиональный военный праздник, ежегодно празднующий своеобразный знак уважения к танкистам и личному составу бронетанковых подразделений Вооруженных Сил Украины. Этот праздник отражает историческую и современную роль танковых войск в обеспечении обороноспособности государства.