Какой завтра, 14 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 14 января, Всемирный день логики. Верующие чтят память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. До Нового года осталось 352 дня.
14 января 2024 — воскресенье. 690-й день войны в Украине.
Какой завтра, 14 января, церковный праздник
14 января в церковном календаре – день памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Женщина всю жизнь проповедовала Евангелие, исцеляла больных и творила другие чудеса. В настоящее время ее мощи хранятся в Бодбийском монастыре (городок Сигнахи). Родилась Нина в Каппадокии примерно в 280 году. С детства ее воспитывали в любви к Богу. В возрасте 20 лет вместе с родителями прибыла в Иерусалим, где ее воспитанием занялась благочестивая Нианфора. Однажды девушке явилась Матерь Божья и сказала идти в Грузию, где к тому времени жить язычники. Добравшись до этой земли, Нина начала проповедовать христианство. Вскоре к ней присоединились другие девушки и был начат монастырь. Нина скончалась в 335 году.
Что нельзя делать 14 января
- Нельзя желать кому-то зла, ссориться и злословить.
- Не стоит стричь волосы – это принесет неудачи.
- Запрещено выходить из дома до рассвета.
Народные приметы и традиции на 14 января
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: вокруг месяца виден круг из тумана — ждите вьюги;
- птицы летают низко над землей – следует готовиться к осадкам;
- утром услышать пение птиц до оттепели;
- ночью хорошо видны звезды и луна – начнет снижаться температура воздуха;
- облачно – морозы еще задержатся;
- на деревьях виден иней, вскоре будет потепление.
Наши предки старались провести весь день в работе. Считалось, что только тогда усилия точно принесут желаемые плоды. Чаще всего занимались домашним хозяйством и генеральной уборкой.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 января
Какие завтра именины: Павел, Андрей, Агния, Ярема, Сергей, Веремий, Аристарх, Остап, Вениамин, Нина.
Талисманом человека, рожденного 14 января является родонит. Полудрагоценный камень. Издавна родонит позиционировался как чисто женский талисман. Наши предки верили, что помогает зачать ребенка и улучшает работу репродуктивной системы.
В этот день родились:
- 1937 год – украинский прозаик, поэт, публицист, кинодраматург, лауреат Шевченковской премии Евгений Гуцало;
- 1973 год – украинский футболист, полузащитник Василий Кардаш;
- 1997 — офицер Вооруженных Сил Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины (2022, посмертно) Сергей Пархоменко.
Памятные даты 14 января
Календарь важных событий в Украине и мире за 14 января:
- 1392 год — Холм получает от короля Владислава Ягайло городские права и 4320 десятин земли для поселения и земледелия;
- 1506 год — в Риме находят и перевозят в Ватиканский собор скульптуру "Лаокоон и его сыновья";
- 1604 год – начинает работу Гемптон-Кортская конференция во главе с королем Англии Яковом I для обсуждения требований пуритан по изменению доктрины Англиканской церкви;
- 1761 год — в битве у индийского города Панипат 90-тысячное войско афганцев (во главе с Ахмед-шахом Дуррани) в союзе с индийскими мусульманскими отрядами разгромило войско маратхских князей;
- 1794 год — Элизабет Хог Беннетт из Эдома, штат Вирджиния, становится первой американской женщиной, которой успешно сделали кесарево сечение;
- 1814 год — подписывают Кильские мирные договоры, положившие конец англо-датской войне: Дания уступала Швеции Норвегии;
- 1900 год — премьера оперы "Тоска" Дж. Пуччини;
- 1919 год — в Киеве постановлением Директории УНР чиновники всех ведомств, назначенные во времена гетмана Павла Скоропадского, немедленно увольняют со своих должностей;
- 1942 год — на имя А.Гитлера направляют письмо, подписанное главным атаманом УНР в Варшаве А. Ливицким, президентом Украинского национального совета в Киеве профессором М. Величковским, председателем Генерального совета украинских комбатантов генералом М. Емельяновичем-Павленко, президентом Украинского национального совета во Львове митрополитом А. Шептицким, где высказывались критические замечания относительно политики Третьего рейха по отношению к Украине;
- 1943 год – война на Тихом океане: начинается эвакуация японских войск с острова Гуадалканал;
- 1946 год — Генеральная Ассамблея ООН избирает РСФСР членом Экономического и социального совета ООН;
- 1953 год — в Хельсинки (Финляндия) в соревнованиях на первенство мира по скоростному бегу на коньках абсолютным чемпионом мира становится украинец А. Гончаренко;
- 1989 год — милиция разгоняет учредительное собрание инициативной группы Тернопольского областного филиала Украинского Хельсинкского союза;
- 1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Мексикой;
- 2004 год — после около 500-летнего перерыва флаг "пяти крестов" становится государственным флагом Грузии;
- 2005 год — космический зонд "Гюйгенс" совершает удачную посадку на поверхность Титана;
- 2010 год – часы Судного дня переводят на одну минуту назад.
Погода на 14 января
Завтра, 14 января, в Киеве будет облачно, в течение дня будет идти мелкий снег. Во Львове пасмурно, в течение дня небольшой дождь. В Харькове облачно, днем и вечером небольшой снег. В Одессе пасмурно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве 0 днем и -4 ночью. Во Львове 0 днем и -4 ночью. В Харькове -5 днем и -12 ночью. В Одессе -1 день и -9 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
14 января в Украине и мире празднуют Всемирный день логики. Инициаторами этого праздника стали международные организации ЮНЕСКО и CIPSH, а их идея была поддержана и утверждена во время главной конференции ЮНЕСКО в конце 2019 года. Дату празднования выбрали не случайно, ведь в этот день родился Альфред Тарский и умер Курт Гедель. Они были выдающимися логиками XX века.
Уникальность человека определяют само сознание, разум и мышление. Они же составляют и базу логики. Многие цивилизации еще с самого начала человечества изучали способность личности логически мыслить. Однако общественность мало информировала о значимости логики.