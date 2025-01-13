Какой завтра, 14 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 14 января, Всемирный день логики. Верующие чтят память святой равноапостольной Нины. До Нового года остался 351 день.

14 января 2025 года — вторник. 1056-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

14 января в церковном календаре – день памяти святой равноапостольной Нины. Женщина всю свою жизнь посвятила проповеди Евангелия, исцелению больных и творению чудес. Сегодня ее мощи хранятся в Бодбийском монастыре в городе Сигнахи. Нина родилась примерно в 280 году в Каппадокии, где с раннего детства ее воспитывали в любви к Богу. В 20 лет она вместе с родителями переехала в Иерусалим, где ее наставницей стала благочестивая женщина по имени Нианфора. Однажды Матерь Божья явилась Нине и велела отправиться в Грузию, где тогда жили язычники. Прибыв туда, Нина начала проповедовать христианство. Впоследствии к ней присоединились другие девушки и они основали монастырь. Нина скончалась в 335 году.

Что нельзя делать 14 января

Не следует злословить, ссориться, желать другим зла.

До рассвета из дома лучше не выходить.

Нельзя стричь волосы – будет плохо расти.

Народные приметы и традиции на 14 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: иней на деревьях — придет потепление;

утром поют птички — к оттепели;

ночью на небе ясные звезды и луна — начнет снижаться температура;

птицы низко над землей летают — ждите осадков.

14 января утром поют птички до оттепели / Фото: Unsplash

Этот день лучше провести в работе, все, что вы начнете закончится с хорошими результатами.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 января

Какие завтра именины: Адам, Андрей, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Сергей, Степан, Нина.

Талисманом человека, рожденного 14 января, является родонит. Камень помогает успокоить нервную систему и нормализовать сон. А еще родонит пробуждает скрытые таланты человека.

В этот день родились:

1937 год — украинский прозаик, поэт, публицист, кинодраматург, лауреат Шевченковской премии Евгений Гуцало;

1973 год — украинский футболист, полузащитник Василий Кардаш;

1997 год — офицер Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (2022, посмертно) Сергей Пархоменко.

Памятные даты 14 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 января:

1392 год — Холм получает от короля Владислава Ягайло городские права и 4320 десятин земли для поселения и земледелия;

1506 год — в Риме находят и перевозят в Ватиканский собор скульптуру "Лаокоон и его сыновья";

1604 год — начинает работу Гемптон-Кортская конференция во главе с королем Англии Яковом I для обсуждения требований пуритан по изменению доктрины Англиканской церкви;

1761 год — в битве у индийского города Панипат 90-тысячное войско афганцев (во главе с Ахмед-шахом Дуррани) в союзе с индийскими мусульманскими отрядами разгромило войско маратхских князей;

1794 год — Элизабет Хог Беннетт из Эдома, штат Вирджиния, становится первой американской женщиной, которой успешно сделали кесарево сечение;

1814 год — подписывают Кильские мирные договоры, положившие конец англо-датской войне: Дания уступала Швеции Норвегии;

1919 год — в Киеве постановлением Директории УНР чиновники всех ведомств, назначенные во времена гетмана Павла Скоропадского, немедленно увольняются со своих должностей;

1943 год — война на Тихом океане: началась эвакуация японских войск с острова Гуадалканал;

1946 год — Генеральная Ассамблея ООН избирает РСФСР членом Экономического и социального совета ООН;

1953 год — в Хельсинки (Финляндия) в соревнованиях на первенство мира по скоростному бегу на коньках абсолютным чемпионом мира становится украинец О. Гончаренко (193,143 очка);

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Мексикой;

2004 год — после около 500-летнего перерыва флаг "пяти крестов" становится государственным флагом Грузии;

2005 год — космический зонд "Гюйгенс" совершает удачную посадку на поверхность Титана;

2010 год — часы Судного дня перевели на одну минуту назад;

2023 год — ракетный удар по жилому дому в городе Днепр.

Погода на 14 января

Завтра, 14 января, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе солнечно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — 0 днем и -3 ночью. Во Львове — -1 день и -7 ночью. В Харькове — +1 день и -2 ночью. В Одессе — +1 день и -3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

14 января в Украине и мире празднуют Всемирный день логики / Фото: Unsplash

14 января в Украине и мире празднуют Всемирный день логики. Этот международный праздник был основан по инициативе ЮНЕСКО и Международного совета по философии и гуманитарным наукам (CIPSH) и впервые официально отмечен в 2019 году. Эта дата выбрана в честь двух важных событий: смерти Альфреда Тарского (14 января 1983 года) — известного логика и математика, внесшего значительный вклад в развитие математической логики и теории моделей и дни рождения Курта Геделя (28 апреля 1906 года), но дата 14 января символически напоминает о его достижениях, в частности его теоремах о неполноте. Всемирный день логики помогает оценить фундаментальное значение логики в формировании критического мышления и развитии современного мира.

Также 14 января День кесарева сечения. Эта дата связана с важным событием в истории медицины: именно 14 января 1794 года в США было проведено первое задокументированное успешное кесарево сечение на живой женщине. Американский врач Джесси Беннетт в Вирджинии совершил кесарево сечение своей жене Элизабет. Операция была вынужденной мерой из-за осложнений во время родов, угрожавших жизни матери и ребенка. Без доступа к современным антисептикам или обезболивающим врач использовал только простейшие инструменты и свой опыт. Операция завершилась успешно: как мать, так и ребенок выжили.

А еще 14 января Международный день воздушного змея. Этот праздник также известен как Макар-Сакранти – традиционный индийский фестиваль, символизирующий переход Солнца в знак Козерога (макар) и начало нового астрономического рока. В этот день люди массово запускают воздушные змеи, что явилось символом праздника.