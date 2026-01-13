Какой праздник 14 января 2026 года / © ТСН

14 января 2026 года — среда. 1420-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

14 января верующие празднуют День памяти святой равноапостольной Нины / © pexels.com

Завтра, 14 января, верующие празднуют День памяти святой равноапостольной Нины. Просветительница Грузии, которая в IV веке принесла христианство на эти земли. Она происходила из Каппадокии, была родственницей святого великомученика Георгия Победоносца и посвятила жизнь миссии обращения грузинского народа в веру Христову. Святая Нина проповедовала со смирением и любовью, исцеляла больных молитвой и знамением креста из виноградной лозы. Благодаря ее подвижничеству царь Мириан и царица Нана приняли крещение, а христианство стало государственной религией Грузии. Ее память чтят как символ живой веры, женского апостольства и духовной силы.

14 января в Украине и мире празднуют Всемирный день логики / © pexels.com

14 января в Украине и мире празднуют Всемирный день логики. Его положили начало при поддержке ЮНЕСКО и ООН, чтобы подчеркнуть значение логического мышления для науки, образования, культуры и общественного развития. Цель Всемирного дня логики — популяризировать культуру мышления, аргументации и рационального анализа, показать роль логики не только в математике или философии, но и в повседневной жизни: от принятия решений до противодействия манипуляциям и дезинформации.

14 января День кесарева сечения / © pexels.com

Также 14 января День кесарева сечения. Это неофициальная, но важная дата, призванная привлечь внимание к одной из наиболее распространенных и одновременно жизнеспособных операций в современном акушерстве. Кесарево сечение — это хирургический способ рождения ребенка, который применяют в случаях, когда природные роды представляют угрозу матери или младенцу. Сегодня эта операция позволяет сохранить жизнь миллионам женщин и детей по всему миру, хотя еще несколько столетий назад она была очень рискованной.

14 января Международный день воздушного змея / © pexels.com

А еще 14 января Международный день воздушного змея. Это яркий и символический праздник, посвященный древней забаве, объединяющей культуру, искусство и чувство свободы. Воздушные змеи имеют тысячелетнюю историю: они появились в Китае, где служили не только развлечениям, но и военным, научным и ритуальным целям. Впоследствии традиция запускать змеев распространилась по всему миру, став частью народных праздников и фестивалей во многих странах.

14 января празднуют День благоустройства дома / © pexels.com

14 января празднуют День благоустройства дома. Это неофициальный праздник, посвященный наведению порядка в доме как во внешнем пространстве, так и во внутреннем состоянии человека. Его идея заключается не только в уборке, но и в сознательном освобождении от лишнего — вещей, потерявших смысл, хаоса и накопившейся усталости. Упорядоченное жилище ассоциируется с ясностью мыслей, ощущением безопасности и гармонии.