Какой праздник 15 апреля 2025 года / © ТСН

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15 апреля 2025 года — вторник. 1147 день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 15 апреля, верующие празднуют день памяти святых апостолов из 70 Аристарха, Пуда и Трофима. Эти трое были не просто учениками, а настоящими товарищами апостола Павла — люди, прошедшие с ним через огонь и воду, и не сдавшиеся даже под угрозой смерти.

Святой Аристарх происходил из города Солунь (теперь Салоники, Греция). Он стал одним из ближайших сотрудников апостола Павла, сопровождая его в миссионерских путешествиях. В частности, он присутствовал в городе Эфесе во время народного мятежа, вызванного проповедью христианства, а также сопровождал Павла в Рим.

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В Послании к Колоссянам (4:10) апостол Павел называет его своим узником, что свидетельствует о его неизменной преданности Христу и Его апостолу. По преданию, Аристарх принял мученическую смерть в Риме.

Святой Пуд был римлянином, вероятно, знатного происхождения, принявшего христианскую веру по проповеди апостола Павла. Во втором Послании к Тимофею (4:21) он упоминается среди тех, кто остался верен Христу в трудные времена.

Предание гласит, что Пуд служил сенатором в Риме и превратил свой дом в место христианского собрания — первую домашнюю церковь. Во время гонений императора Нерона был казнен за веру. В память о нем в Риме существует храм Сан-Пуденциана, который считается одной из древнейших христианских церквей.

Святой Трофим был родом из Ефеса и принадлежал к язычникам, но, приняв веру Христову, стал ревностным последователем апостола Павла. Согласно Деяниям святых апостолов (21:29), присутствие в Иерусалимском храме стало поводом для несправедливых обвинений против Павла, которые привели к аресту апостола.

Что нельзя делать 15 апреля

Нельзя садиться за важное дело без очищения мыслей, потому что “все пойдет наперерез”.

Не следует начинать важные дела без молитвы — считается, что все должно проходить через духовную сосредоточенность и с позволения Божия.

Запрещается выходить в поле рано утром, потому что можно “испугаться росы” — это символически, но связано с весенними приметами.

Народные приметы и традиции на 15 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

если 15 апреля дует теплый ветер — лето будет дождливым и теплым;

облачно, но без осадков — к сухой весне и урожайному лету;

жаворонки высоко летают и поют — будет тепло и солнечно ближайшие дни;

квакание лягушек слышно уже в этот день — ждите стабильного тепла;

если выпал снег или есть заморозки — еще будет три волны холодов перед настоящим потеплением;

идет дождь 15 апреля — хороший знак для будущего урожая зерновых.

Кваканье лягушек слышно 15 апреля — ждите стабильного тепла / © unsplash.com

В народе 15 апреля носило название Тит Ледолом, Пудов день. Он считался днем, когда зима уже, кажется, окончательно отступает, а весна вступает в силу. Однако этот период был также известен как время, когда еще могли быть сильные морозы или даже снегопады. Поэтому название “Ледолом” символизировало именно момент, когда сильные холода или льды начинают разрушаться под влиянием потепления.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 апреля

Какие завтра именины: Андрей, Виктор, Леонид, Александр, Федор, Трофим, Анастасия, Василиса.

Талисманом человека, рожденного 15 апреля, является жадеит. Еще в античные времена люди были убеждены, что этот камень не просто минерал, а настоящий магический артефакт. В Китае жадеит вообще считали священным талисманом, обладающим особой силой.

В этот день родились:

1938 год — Роман Беспалков, украинский живописец, член Национального союза художников Украины;

1941 год — Роман Балаян, украинский кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер;

1987 год — Александр Гвоздик, украинский профессиональный боксер в полутяжелом весе.

Памятные даты 15 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 апреля:

1450 год — в битве при Форминьи конетабль Франции Артур де Ришмон фактически уничтожил находившуюся в Нормандии английскую армию;

1657 год — Казацкий совет в Чигирине принял решение о наследственной передаче гетманского звания от Богдана Хмельницкого его сыну Юрию;

1729 год — состоялась премьера оратории Й. С. Баха “Страсти по Матфею”;

1861 год — начала свою работу первая сессия Галицкого сейма;

1874 год — группа парижских художников, среди которых Моне, Ренуар, Писарро, Сезанн и Дега, открыла собственную выставку на бульваре Капуцинов;

1893 год — Соломия Крушельницкая дебютировала на оперной сцене в спектакле Гаэтано Доницетти “Фаворитка”;

1912 — во время своего первого рейса затонул лайнер “Титаник” после столкновения с айсбергом в Атлантическом океане;

1919 год — Советская Россия издала декрет “О лагерях принудительных работ”, что стало основой для создания системы ГУЛАГ;

1920 год — во время I Зимнего похода Действующей армии УНР черные запорожцы захватили важную станцию Вознесенск;

1943 год — союзники создали объединенное командование морскими операциями в Средиземном море;

1948 год — произошло первое военное столкновение между израильтянами и арабами;

1952 год — совершил свой первый полет стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress;

1979 год — произошло одно из мощнейших землетрясений в Черногории, которая была частью Югославии;

1989 год — в результате давки на стадионе Гиллсборо погибли 96 болельщиков ФК “Ливерпуль”, а еще 766 получили ранения;

1993 год — президент Туркменистана Сапармурат Ниязов объявил о переходе туркменского языка на латиницу вместо кириллицы;

1994 год — Украина стала ассоциированным членом экономического союза стран СНГ;

2000 год — 22 украинских парашютиста совершили посадку на Северном полюсе;

2001 год — Ральф Шумахер, младший брат трехкратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, одержал свою первую победу в “Формуле-1” на Гран-при Сан-Марино;

2019 год — произошел масштабный пожар в Соборе Парижской Богоматери.

Какой завтра праздник в Украине и мире

15 апреля Всемирный день искусства / © unsplash.com

15 апреля в Украине и мире празднуют Международный день микроволонтерства. Он направлен на популяризацию идеи микроволонтерства — коротких и простых вкладов в добрые дела, не занимающие много времени или специальных навыков. Это может быть помощь в маленьких, но важных делах, таких как распространение информации, помощь в организации событий или предоставление консультаций.

Основная идея дня — показать, что даже небольшая помощь может повлиять на большие процессы. Микроволонтерство позволяет людям приобщаться к благотворительным инициативам, не тратя много времени, но внося важный вклад. Такой подход способствует созданию значимых изменений, даже если каждое отдельное действие выглядит небольшим.

Также 15 апреля День борьбы с диабетом 1 типа в честь Джакьи Моник Фуртик. Был основан в честь активной защитницы прав людей, живущих с этим заболеванием. Она сама имела диабет 1 типа и всю свою жизнь посвятила борьбе за улучшение условий для тех, кто сталкивается с этим недугом.

Диабет 1 типа — это хроническое заболевание, при котором организм не вырабатывает инсулин, необходимый для нормализации уровня сахара в крови. Это заболевание обычно диагностируется в детском или молодом возрасте, и для его контроля нужно постоянно проверять уровень сахара и вводить инсулин.

А еще 15 апреля Международный день биомедицинской лаборатории. Он посвящен признанию чрезвычайно важной работы, выполняемой биомедицинскими лабораториями в медицинской сфере. Этот день подчеркивает значение лабораторных исследований в процессе диагностики и лечения болезней, ведь именно лаборатории проводят анализы, помогающие выявить различные заболевания и контролировать здоровье пациентов.

Биомедицинские лаборатории осуществляют различные анализы, включая кровь, мочу и другие биологические образцы, а также выполняют сложные молекулярные тесты для выявления генетических заболеваний или мониторинга эффективности лечения. Результаты этих анализов являются основой для принятия врачом правильных решений по диагнозу и терапии.

15 апреля празднуют День работников уголовного розыска Украины. Этот праздник был установлен в честь основания в Украине секции судебно-уголовного розыска, которое произошло 15 апреля 1919 года.

Уголовный розыск — важное подразделение полиции, занимающееся расследованием тяжких преступлений. Сотрудники этого подразделения выполняют сложные и опасные задачи, связанные с поиском и задержанием преступников, а также предотвращением новых уголовных правонарушений. Их работа особенно важна во время войны, когда нужно раскрывать преступления, связанные с агрессией и нарушениями прав человека.

Во время полномасштабного вторжения России в Украину работники уголовного розыска раскрыли тысячи тяжких преступлений, таких как умышленные убийства, изнасилования и имущественные правонарушения. Они также успешно ликвидировали многие организованные преступные группы и продолжают борьбу с нелегальным оборотом оружия.

Также 15 апреля Всемирный день искусства. Был создан в честь дня рождения Леонардо да Винчи, одного из известнейших гениев эпохи Возрождения. Этот день был основан в 2012 году Международной ассоциацией искусства (IAA), чтобы подчеркнуть важность искусства в развитии культуры и общества.

Искусство есть не только отражение мира, но и способ выражения чувств и мыслей людей, способствует развитию индивидуальности и является мостиком между разными культурами и поколениями. Выставки, концерты, театральные постановки, проходящие в этот день мастер-классы и лекции дают возможность насладиться искусством и для художников, и для зрителей.

А еще 15 апреля Международный день экологических знаний. Он был основан в 1992 году на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, где подчеркивалась важность экологического образования для устойчивого развития человечества.

В Украине этот день отмечают с 1996 года, благодаря инициативе природоохранных организаций. Основная цель праздника — повышение экологического сознания людей, формирование культуры бережного отношения к природе и предоставление знаний о состоянии окружающей среды и экологической безопасности.